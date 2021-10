Black Friday 2021 : quels drones surveiller cette année ?

Le Black Friday demeure l'un des meilleurs moments de l’année pour obtenir une baisse de prix majeure sur les drones les plus fantastiques du moment, mais aussi sur les plus abordables. Bien que DJI domine toujours ce marché, la concurrence est devenue de plus en plus marquée et pousse donc les fabricants à tolérer des remises de plus en plus conséquentes.

Le Black Friday 2021 aura lieu le 26 novembre, mais il vaut la peine d'établir un plan de bataille à l'avance pour ne pas rater les promotions les plus intéressantes. DJI, par exemple, lance généralement ses soldes du Black Friday dans la semaine précédant l'événement commercial lui-même, aux alentours du 20 novembre. Et des détaillants comme Amazon sont connus pour lancer des ventes flash impressionnantes encore plus tôt, tout au long du mois de novembre.

Certaines de ces offres valent la peine d'être étudiées si vous avez besoin d'un drone de toute urgence ou si le modèle que vous souhaitez, comme le DJI Mavic Mini, n'est plus produit et risque la rupture de stock instantanée pendant la période de ventes la plus active de l’année..

Il y a de fortes chances que 2021 constitue une année record pour les acquisitions de drones. Avec un bon nombre de modèles désormais performants, faciles à piloter ET plus abordables, à l’instar du DJI Mavic Air 2.

Quels sont les meilleurs drones du moment ?

Les meilleures offres du jour

Vous avez besoin d'un drone avant le Black Friday, ou vous cherchez à éviter les problèmes de pénurie qui pourraient survenir pendant ce week-end fou ? Il existe déjà quelques réductions appréciables et nous avons rassemblé les meilleures d'entre elles ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore loin des baisses de prix vertigineuses du Black Friday, mais nous y venons progressivement.

Nos prévisions et conseils

Quand guetter les meilleures promos spécial drones ? Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux drones dès les premières minutes du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Où repérer les meilleures offres Drones du Black Friday ? Bien que nous ne puissions pas savoir exactement où se trouveront les meilleures offres de drones cette année, nous pouvons vous dire quels sont les détaillants et les marques qui ont toujours proposé les plus belles affaires pendant le Black Friday. Si vous ciblez un drone DJI, en particulier l’un des derniers modèles, alors la boutique officielle du constructeur devrait être votre premier port d’escale entre les 19 et 29 novembre. Si les délais de livraison vous inquiètent, ou si vous souhaitez acheter un drone à prix réduit qui ne fait plus partie de la gamme actuelle de DJI, vous pouvez également consulter les sites des grands revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou Boulanger. Les remises pratiquées correspondent souvent à celles légitimées par la boutique de DJI et peuvent parfois s'accompagner d'une livraison plus rapide et d'accessoires bonus, en fonction du stock.

3 drones à surveiller de près

Le DJI Mavic 2 Pro reste le meilleur drone haut de gamme que vous pouvez acheter pour plusieurs raisons : il possède un grand capteur, s’avère un véritable plaisir à piloter, et sa conception pliable le rend vous permet de le transporter n’importe où. Si vous avez besoin d'un drone avec un zoom optique ou une portabilité plus avancée, le Mavic 2 Zoom et le Mavic Mini méritent d'être étudiés. Sinon, le Mavic 2 Pro vous apportera toute la polyvalence requise. Son capteur d'un pouce est capable de prendre des photos brutes et des vidéos 4K à 30 images par seconde, tandis que l'ouverture est réglable entre f/2,8 et f/11, ce qui signifie moins de besoins en filtres ND. De plus, malgré ses compétences impressionnantes, le Mavic 2 Pro est facile à piloter et à contrôler intuitivement à l'aide de son application compagnon. Tandis qu'une large variété de modes de prise de vue et de vols intelligents vous permettra de fournir en permanence des images de qualité professionnelle.

Le superbe Air 2S combine les meilleures caractéristiques de nos deux précédents drones DJI préférés, le Mavic Air 2 et le Mavic 2 Pro. Vous obtenez le design compact et pliable du premier, plus le capteur 20 Mpx 1 pouce embarqué dans le second. La combinaison s’avère brillante, faisant du Air 2S notre meilleur choix pour les pilotes amateurs comme pour les initiés qui souhaiteraient composer avec un peit drone secondaire transportable n’importe où.

Bien que le Mavic Air 2 demeure un excellent choix pour ceux qui disposent actuellement d’un budget plus serré, le Air 2S offre quelques avantages pratiques par rapport à son prédécesseur. Notamment la possibilité de filmer des vidéos 5.4K à 30 images par seconde qui vous octroie une flexibilité créative supplémentaire, ainsi que la prise en charge d’une option de zoom numérique (même si nous ne recommandons pas de pousser plus loin que 2x). Ajoutez à cela l’enregistrement vidéo Full HD à 120 images par seconde et des performances impressionnantes en haute sensibilité ISO, et vous obtenez une superbe machine volante polyvalente qui dépasse de loin ses rivales de milieu de gamme.

Le Ryze Tello a été conçu comme un drone ludique pour tout utilisateur qui vole pour la première fois. Malgré son prix modique, le Tello offre beaucoup d’avantages : la batterie délivre une durée de vol raisonnable de 13 minutes, tandis que les capteurs lumineux orientés vers le bas permettent au Tello de gagner en stabilité et d'effectuer quelques figures automatisées. La qualité d'image de la caméra 5 Mpx est moins impressionnante, avec une plage dynamique limitée et des artefacts de compression notables (lors de la diffusion de vidéos HD 720p). En outre, la transmission vidéo entre le drone et votre smartphone peut être affectée par toute variation du réseau. Cela dit, cette application compagnon est d'une simplicité rafraîchissante et constitue un moyen on ne peut plus basique de piloter le Tello. La portée théorique est de 100 m, mais 30 à 40 m se veut un chiffre plus réaliste, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, étant donné que la moindre brise peut faire dévier le Tello de sa trajectoire.