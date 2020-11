Black Friday 2020 : voici les meilleurs ensembles LEGO que vous devriez considérer ce mois-ci

Les meilleurs sets LEGO fédèrent les petits comme les grands enfants. Leur construction est capable de vous occuper des heures, voire des jours, pour finir par sublimer votre chambre ou votre bibliothèque. Mais ces sets peuvent paraître excessivement chers en temps normal. Heureusement, ils font partie des produits qui bénéficient des réductions les plus intéressantes au cours du Black Friday et du Cyber Monday.

Certains ensembles LEGO profitent d’offres promotionnelles quelques jours avant cette semaine shopping incroyable, qui permet d’anticiper les achats de Noël. Vous ne souhaitez pas être pris dans la tourmente des files d’attente, ou - dans le contexte actuel - ne pas subir les ruptures de stocks de décembre ? Vous devriez considérer les propositions ci-dessous, ponctuellement mises à jour.

Faut-il attendre le Black Friday et le Cyber Monday pour profiter des prix les plus bas ? S’il s’agissait d’une édition comme les autres, nous vous inviterions volontiers à le faire. Néanmoins, l’année 2020 est un peu particulière, et nous ne savons pas encore si le Black Friday aura bien lieu le 27 novembre ou s’il sera reporté par une bonne partie des enseignes commerciales - en raison de la pandémie mondiale et des restrictions sanitaires liées à cette dernière. Ainsi, les promotions actuelles peuvent s’avérer plus rentables que celles que vous pourriez attendre en vain, à la fin du mois. Suivez donc l’ensemble des offres en temps réel et croisez les doigts si vous misez tout sur le Black Friday.

De Batman à Super Mario, en passant par Friends, Harry Potter ou Star Wars, plusieurs licences geeks ont rejoint les meilleurs ensembles LEGO disponibles, avec une concurrence féroce pour s’installer comme le set n°1. De telle sorte que le fabricant de jouets danois pourrait favoriser certains packs à grands renforts de réductions pour écouler tous ses stocks en cours.

Le plus grand lancement LEGO de l'année a sans doute été celui des sets Super Mario, et nous avons déjà vu passer des offres fantastiques sur ces derniers. Et pour cause, l’ensemble de départ appelle à l’achat d’extensions complémentaires - une stratégie d’engagement efficace pour l’entreprise.

Lisez donc nos suggestions ci-dessous pour acquérir les meilleurs sets LEGO à bas prix, dès à présent et pour une livraison garantie avant les fêtes de fin d’année.

LEGO Batman

LEGO - La Batcave Duplo DC Comics | actuellement à 43,42 € chez Amazon

Vous êtes fan de Batman et du lore DC Comics depuis votre plus jeune âge ? Ce n’est pas incompatible et LEGO, ou plutôt Duplo - sa gamme destinée aux tous petits - l’a bien compris. Dans cet ensemble de 33 pièces, les geeks de deux ans et plus peuvent tester leur motricité et reproduire la Batcave ainsi qu’une prison aménagée pour le Joker. Celui-ci est présent dans le lot, ainsi que Batman, Robin et la Batmobile.

LEGO Fast and Furious

LEGO Technic Fast and Furious Dom's Dodge Charger | actuellement à 119,99 € chez Amazon

A défaut de garer la vraie dans votre garage, vous avez la possibilité de monter cette splendide réplique de 1077 pièces. Le bolide nerveux de Dominic Toretto (incarné par Vin Diesel dans la saga Fast and Furious) vous demandera une grande minutie avec ses multiples pistons mobiles, bras de suspension et système de ventilation qu’il faudra recomposer à l’identique. Un vrai trésor pour les fans inconditionnels.

LEGO Friends

LEGO Ideas Friends Central Perk | actuellement à 59,99 € chez Amazon

Envie d’ajouter une onzième saison à la sitcom la plus culte de tous les temps ? Le Central Perk, café fédérateur de la série Friends vous ouvre ses portes, avec quelques 1070 pièces à assembler. Au-delà de la devanture, l’essentiel est là : Ross, Rachel, Monica, Joey, Chandler, Phoebe, sa guitare… et même Gunther.

LEGO Harry Potter

LEGO Harry Potter Calendrier de l'avent 2020 | actuellement à 34,99 € chez Amazon

LEGO lance chaque année de nouveaux calendriers de l'Avent pour ses principales franchises. Celui consacré à Harry Potter vous permet de collecter en famille 24 figurines inédites et de recréer des scènes de Noël féériques à Poudlard. Harry, Ron et Hermione sont bien sûrs de la partie.

LEGO Harry Potter Privet Drive | 64,99 € (au lieu de 74,99 €) chez Amazon

Cette demeure de banlieue britannique est emblématique de la mythologie Harry Potter. C’est ici que résident les Dursley - vous retrouvez ces derniers dans la boîte, de même qu’Harry, Ron, Hedwige la chouette et Dobby l’elfe de maison. La Ford Anglia volante qui permet à notre jeune sorcier de s’enfuir vient compléter ce set de 797 pièces.

LEGO James Bond

LEGO James Bond Aston Martin DB5 | actuellement à 140,99 € chez Amazon

Alors que Mourir peut attendre se fait désirer au cinéma, les fans de l’agent 007 peuvent toujours se consoler au volant de cette superbe réplique d’Aston Martin DB5 - telle que nous l’avons découverte dans l’un des meilleurs opus de la franchise : Goldfinger. 1295 pièces de pure merveille.

LEGO Marvel

LEGO Marvel Le Quinjet des Avengers | actuellement à 102,99 € chez Amazon

Transportez la plus vaillante des équipes de super-héros Marvel au sein de ce superbe vaisseau paré pour la grande bataille contre Thanos. Avec ses 40 cm de long et 28 cm de large, il a de quoi effrayer tout ennemi. Mais le plus imposant reste son équipage : Black Widow, Hawkeye, Rocket et Thor sont parés pour l’aventure.

LEGO Marvel L’attaque du QG des Avengers | 107,95 € (au lieu de 119,99 €) chez Amazon

Cet ensemble de grande valeur comprend l'enceinte des Avengers avec un immeuble sur deux niveaux, un héliport (hélicoptère inclus), un garage et un véhicule tout-terrain. Sans oublier les mini-figurines d'Iron Man, de Captain Marvel, de Nebula, d'Hulk et de Thanos. Plus Ant-Man, toujours dans les parages.

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars Calendrier de l'avent 2020 | actuellement à 46,34 € chez Amazon

Si celui d’Harry Potter ne vous a pas jeté un sort, laissez-vous tenter par le calendrier de l’avent interstellaire de Star Wars. Un ensemble qui vous invite à découvrir chaque jour un nouveau vaisseau ou une figurine inédite, à l’instar du Starfighter piloté par le Général Grievous, d’un TIE Fighter ou du droïde IG-88 aperçu dans L’Empire contre-attaque.

LEGO Star Wars Faucon Millennium | 751,90 € (au lieu de 800 €) chez Amazon

Vous recherchez du culte ? Voici la pièce maîtresse de votre collection LEGO : le Faucon Millenium constitué de 7500 briques et de quatre figurines : Han Solo et Chewbacca évidemment, mais aussi Leia et C-3PO. Le mot « onéreux » a été inventé pour cet ensemble, reste que le Black Friday est votre plus grande opportunité pour le faire vôtre.

LEGO Star Wars - Chasseur X-Wing de Poe Dameron | 77,24 € (au lieu de 109,99 €) chez Amazon

LEGO Super Mario