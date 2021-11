Black Friday 2021 : la Xbox Series X sera-t-elle disponible à prix réduit ?

Le Black Friday 2021 nous tend les bras, et avec lui la promesse de multiples offres promotionnelles Xbox. Microsoft commence d’ailleurs à proposer des remises intéressantes sur le catalogue de jeux et d’accessoires Xbox, mais aussi sur l’accès au service populaire Xbox Game Pass. Et qu’en est-il de ses consoles next-gen ? Gardez d’ores et déjà un œil sur la petite Xbox Series S, plus disponible que la Xbox Series X à ce jour, et à même de bénéficier de bundles étonnants.

Ne perdez pas espoir pour autant : certains détaillants, comme Amazon ou encore Micromania, peuvent encore tenter de faire gagner des Xbox Series X le 26 novembre prochain, ou de proposer quelques milliers d’unités aux acheteurs les plus rapides.

Quoi qu'il en soit, nous avons rassemblé ici un guide détaillé des offres spéciales Xbox qui vous seront proposées durant le Black Friday et le Cyber Monday. Ce, en sélectionnant les meilleures occasions d’acquérir un jeu AAA ou classique, une manette, un SSD pour gonfler votre capacité de stockage… et peut-être même la console Xbox Series X. Pensez à enregistrer cette page dans vos favoris, pour ne pas passer à côté de ces bonnes affaires.

Xbox Game Pass Ultimate | 1 mois pour 1 € chez Microsoft Xbox Game Pass Ultimate | 1 mois pour 1 € chez Microsoft

Économisez 11,99 € - Les nouveaux abonnés peuvent obtenir leur premier mois d’abonnement à Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 1 €. La plateforme de jeux à la demande de Microsoft concède un excellent rapport qualité-prix ces dernières années, avec une bibliothèque qui continue de s'enrichir de nouveautés et de titres plus classiques.

Xbox Game Pass | 3 mois pour 1 € seulement chez Microsoft Xbox Game Pass | 3 mois pour 1 € seulement chez Microsoft

Économisez 28,97 € - Si vous êtes déjà membre de Game Pass Ultimate depuis un certain temps et que votre abonnement est sur le point de se terminer, voici la meilleure occasion d’étendre votre souscription pendant trois mois supplémentaires, à prix très réduit.

Nouveau casque stéréo Xbox : 59,99 € Nouveau casque stéréo Xbox : 59,99 € 49,05 € chez Amazon

Économisez 18% - La version filaire du casque officiel de la Xbox est maintenant proposé à son prix le plus bas. Avec des caractéristiques telles qu’un son haute fidélité et le support Dolby Atmos, c'est une bonne option si vous disposez d’un budget limité.

Manette filaire PowerA : £39,99 € Manette filaire PowerA : £39,99 € 34,99 € chez Amazon

Économisez 13% - Lorsque la manette sans fil officielle vous coûte près de 60 €, l’alternative filaire de PowerA vous permet de préserver 25 €, pour vous offrir un jeu indé en supplément, par exemple. Rassurez-vous il ne s'agit pas d'une contrefaçon bon marché, cette manette affiche exactement le même design que le modèle Xbox officiel ainsi qu’un moteur à double vibration.

Nos prévisions

La Xbox Series X sera-t-elle réapprovisionnée lors du Black Friday ? Il est très peu probable que la console Xbox Series X soit disponible à la vente lors du Black Friday, à la fois en raison de sa relative jeunesse et parce que les stocks sont encore relativement difficiles à maintenir. Même 11 mois après sa sortie initiale, la Xbox Series X disparaît toujours aussi rapidement, dans les premières minutes qui suivent chaque réapprovisionnement en boutique. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'offres spéciales Xbox durant le Black Friday. Nous devrions assister à de nombreuses ventes flash de jeux, de manettes et d'accessoires, et nous pourrions également voir des réductions sur les consoles de la génération précédente comme la Xbox One. L'édition 2020 a vu de nombreux jeux issus des catalogues Xbox Series X et Xbox One faire l'objet de remises intéressantes. Il est fort probable que nous verrons la même tendance se reproduire lors du 26 novembre. N'oublions pas non plus les accessoires. Si vous avez déjà une console next-gen dans votre salon, le Black Friday est l'un des meilleurs moments de l'année pour acheter un casque ou une manette. Amazon, la Fnac ou encore Micromania proposent tous des tonnes de périphériques tiers et de première main qui feront certainement l'objet de rabais à la fin du mois.

Combien coûtera la Xbox Series X lors du Black Friday 2021 ? Si la Xbox Series X est finalement disponible le jour du Black Friday 2021 (et c'est une grosse hypothèse), nous ne nous attendons pas à ce que son prix descende en dessous de 499 € conseillés. La demande demeure encore incroyablement élevée pour cette console, il n'est donc pas réaliste de s'attendre à des baisses de prix juteuses pour le moment - ou jusqu'à ce que le stock redevienne plus fluide.

(Image credit: Microsoft)

Quand guetter les meilleures promos spécial Xbox ?

Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres Xbox une semaine avant l'ouverture du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront toutefois entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Nos conseils

Si vous ne voulez pas manquer une seule bonne affaire Xbox, placez cette page parmi les onglets favoris de votre navigateur web. Nous mettrons celle-ci à jour avec toutes les nouvelles offres et tous les bundles Xbox du Black Friday.

Où repérer les meilleures offres Xbox du Black Friday ?

Bien que nous ne puissions pas savoir exactement où se trouveront les meilleures offres Xbox cette année, nous pouvons vous dire quels sont les détaillants qui ont toujours proposé les plus belles affaires pendant le Black Friday.

Les stocks de Microsoft sont, à cette heure, les plus réapprovisionnés. Ce grâce à une stratégie raisonnable de la société : limiter la réservation de l’une ou l’autre à un modèle par client. Il est également possible de payer sa console en 24 fois avec la formule Xbox All Access qui vous garantit une Series X + 2 ans d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pour 32,99 € par mois.

Si les délais de livraison vous inquiètent, ou si vous souhaitez acheter du matériel ou des jeux Xbox à prix réduit, vous pouvez consulter les sites des grands revendeurs comme Amazon, la Fnac, Boulanger ou Micromania.

Il est important de savoir exactement ce que vous recherchez lorsque vous courez après les meilleures offres Xbox du Black Friday. Autrement dit, commencez par vous documenter sur les jeux et accessoires désirés avant de les intégrer dans votre liste d’achats.

Un excellent moyen d'économiser de l'argent sur des achats vidéoludiques potentiels est de renoncer au support physique et d’opter pour une alternative exclusivement dématérialisée. Par exemple, l'excellent service Xbox Game Pass vous donnera immédiatement accès à une énorme bibliothèque de jeux pour un abonnement mensuel relativement faible. Qu'il s'agisse de titres AAA comme Gears 5 et Sea of Thieves ou de jeux indépendants comme Hollow Knight. Même le pack de base vous permettra de jouer pendant des dizaines d’heures.

Vous pouvez également envisager le Xbox Game Pass Ultimate, qui inclut les services complémentaires Xbox Live Gold (pour les amateurs de jeux en ligne) et Xbox Cloud Gaming (qui vous évitera de perdre un temps fou en téléchargements). Vous bénéficierez de la même bibliothèque de jeux, et vous pourrez la transporter partout avec vous sur mobiles et tablettes.