Black Friday 2021 : le meilleur moment pour changer d’imprimante ?

On ne peut pas le nier : le marché des imprimantes est complexe. Mais heureusement, il existe quelques règles empiriques à suivre si vous voulez acquérir le modèle nécessaire aux usages et aux centres d’intérêts de votre foyer.

Deux types d'imprimantes dominent le marché : les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser. Les imprimantes à jet d'encre sont des options polyvalentes idéales - parfaites si vous devez imprimer des documents, des photos et des pages Web depuis chez vous. Elles produisent des impressions de bonne qualité et sont généralement plus petites, ce qui les rend idéales pour les bureaux à domicile - et donc pour travailler à distance. Cependant, elles sont plus lentes et plus coûteuses que les appareils laser.

Les meilleures imprimantes laser ont la vitesse pour avantage. Elles sont parfaites pour imprimer des documents, pas vraiment pour prendre en charge une impression photo. En outre, elles sont plus grandes et plus bruyantes que les imprimantes à jet d'encre.

Une fois votre choix effectué entre imprimante à jet d'encre ou imprimante laser, vous devrez déterminer si vous avez besoin d'un modèle conventionnel ou d’une centrale multifonctions, qui pourra également gérer les numérisations et les copies. La connectivité de l’appareil a de même son importance, une imprimante filaire se révélant plus rapide qu’une imprimante sans fil - et aussi moins chère.

Si vous souhaitez imprimer des photos de haute qualité, trouvez des imprimantes qui produisent des niveaux de détail plus fins, mais envisagez un appareil monochrome plus abordable si vous vous concentrez sur l’impression de textes. Pensez enfin aux coûts d'exploitation : il ne sert à rien d'acheter une imprimante bon marché si vous devez contracter un emprunt chaque fois que vous avez besoin d'encre.