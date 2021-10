Black Friday 2021 : quels PC portables gamer profiteront de baisses de prix indécentes ?

Les meilleurs ordinateurs portables gaming bénéficient constamment d’offres promotionnelles exceptionnelles pendant le Black Friday. Elles vous permettent d'obtenir une machine absolument incroyable, capable d’exécuter les meilleurs jeux PC - sans vous obliger à vider votre livret d'épargne. Si vous attendez le moment idéal pour vous procurer un PC portable équipé d’une carte graphique RTX, c’est bien celui-ci.

L’édition 2021 du Black Friday aura lieu le 26 novembre prochain. Vous disposez donc du temps nécessaire pour bien définir la configuration PC de vos rêves pour mieux appréhender les marques et modèles d’ordinateurs portables gaming à rechercher en priorité. De sorte que lorsque les offres se présenteront, vous aurez plus de chances d'appuyer sur le bouton d'achat à temps.

Dans ce quide pratique, vous trouverez toutes nos recommandations pour acheter un PC portable gamer de qualité, durable, et surtout correspondant à votre profil de joueur. Vous bénéficierez également de quelques prévisions sur les futurs prix appliqués et sur les ordinateurs les plus à même de voir leur coût chuter fin novembre.

Vous n’avez pas la patience d’attendre jusqu’au Black Friday ? Ne vous inquiétez pas : à l'approche de la date fatidique, nous mettrons cette page régulièrement à jour, afin que vous puissiez accéder aux réductions les plus intéressantes du moment.

Quels modèles privilégier ?

Si vous avez suivi l’actualité informatique des 12 derniers mois, vous vous êtes probablement rendu compte que les composants PC restent relativement difficiles à acquérir. Ce du fait d’une vaste pénurie de semi-conducteurs, touchant particulièrement le marché des ordinateurs portables gaming. Les constructeurs comme les détaillants priorisent cependant un approvisionnement en flux tendu pendant le Black Friday, summum de leur activité économique. Aussi, nous ne devrions pas manquer de bonnes affaires, du moins sur certains modèles.



Les plus grosses remises seront probablement accordées aux machines haut de gamme comme le Razer Blade. Sur ce dernier, les détaillants sont capables de réduire la facture de quelques centaines d’euros, sans perte pour leur chiffre d’affaires global. Et maintenant que Windows 11 est arrivé, on peut s'attendre à des offres exclusives très alléchantes dans le mois à venir.

Windows 11, en effet, sera perçu comme un apport premium par la plupart des clients. Alors qu’il s’agit d’une mise à niveau gratuite. Aussi n’hésitez pas à regarder en comparaison le prix des appareils Windows 10, que vous pourrez réactualiser vers l’ultime OS de Microsoft, dès votre première prise en main. Ce qui vous permettra d’exploiter de nouvelles fonctionnalités gaming telles que DirectStorage et Auto HDR.

Quand guetter les meilleures promos ?

Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux PC portables gamer dès les premières minutes du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Quelle est la configuration PC portable gamer idéale en 2021 ?

Si vous souhaitez acquérir le meilleur PC portable gamer à prix réduit pendant le Black Friday, il y a quelques points à prendre en compte avant d'appuyer sur le bouton d'achat.

Tout d'abord, vous devez vous assurer que les composants intégrés ici demeurent récents, de manière à éviter de jeter plusieurs centaines d’euros dans une machine obsolète. Actuellement, les derniers GPU lancés sur le marché sont les Nvidia GeForce RTX 3000 (3050, 3060, 3070, 3080), et les AMD Radeon RX6000 (6600, 6700, 6800) et ils vous offrent une porte d’ouverture luxueuse vers le ray tracing. Vous trouverez aussi très probablement des cartes Nvidia GTX 1650 / 1650Ti et 1660 / 1660Ti sur des modèles moins chers - ces deux cartes sont assez datées maintenant, mais elles restent honorables si vous disposez d’un budget vraiment limité et que vous recherchez une configuration convenable.

Côté processeurs, les plus récents sont ceux de la gamme Intel Core 11e génération d'Intel et ceux de la gamme Ryzen 5e génération chez AMD. En d'autres termes, si le nom d'un processeur est précédé de 11 ou 5, il s'agit du plus récent sur le marché (Intel Core i5-11260H ou AMD Ryzen 7 5800H, par exemple). Besoin de faire un compromis au niveau du prix ? Le Ryzen 5 ou l'Intel Core i5 seront d’excellents choix. Pour quelque chose de plus puissant, cependant, envisagez le Ryzen 7, l'Intel Core i7, voir même un Intel Core i9 ou un Ryzen 9.

En ce qui concerne la RAM, nous options encore pour 8 Go l’an dernier - ce n’est plus le cas en 2021. Les jeux PC devenant de plus en plus lourds, 16 Go de RAM devient la recommandation par défaut, afin d’éviter latence, freezes et glitches.

Et pour la capacité de stockage ? Un bon ordinateur portable gaming se présente sous deux formes différentes. Soit il dispose d'un SSD de taille importante - de préférence 512 Go ou plus - soit il embarque à la fois un SSD et un disque dur. Cette dernière configuration sera probablement préférée si vous avez des considérations plus budgétaires. Si vous cherchez à stocker tous vos jeux sur un support rapide, un SSD supérieur à 256 Go est clairement conseillé.

Faut-il attendre les offres du Black Friday ?

Question difficile. C'est à ce moment précis que l'on trouve les prix les plus bas de l'année. Toutefois, si vous pensez avoir besoin d'un ordinateur portable gaming avant cette date, nous remontons ci-dessous les tarifs les plus récents et les plus intéressants. Nous mettons régulièrement à jour cette page avec les modèles les plus abordables du moment. Si vous cherchez à économiser de l'argent sur une machine dès maintenant, vous ne trouverez pas de meilleure ressource sur le web.

(Image credit: Alienware)