Black Friday 2021 : à quelles promos vous attendre sur les montres et bracelets Fitbit ?

Il y aura de nombreuses offres promotionnelles Fitbit pendant le Black Friday lorsque l'événement démarrera officiellement le vendredi 26 novembre. Il ne fait aucun doute que vous trouverez alors la montre ou le bracelet fitness qui siéra à votre poignet.

Vous pourriez également compter sur des remises anticipées, car certains détaillants commencent à proposer des réductions intéressantes dès le début du mois de novembre. Et dans les pays qui prennent ce rendez-vous très au sérieux (la France en fait partie), ces offres peuvent se prolonger jusqu’au lundi suivant (le fameux Cyber Monday, qui aura lieu le 29 novembre). Ne misez pas sur des baisses de prix massives depuis la boutique officielle de Fitbit, il vous faudra chercher directement chez les enseignes les plus coutumières de l’événement - comme Amazon, la Fnac, Boulanger…



Pour vous aider, nous remontons directement les meilleures offres présentes et à venir sur les produits Fitbit les plus qualitatifs et les plus populaires. Cette année, vous devriez ainsi vous procurer les nouveaux modèles Fitbit Versa et Charge, la Fitbit Sense ou le Fitbit Luxe à prix réduit.

Les meilleures offres anticipées

Ce que vous voyez ci-dessous n'est pas une liste des promotions les plus attendues du Black Friday, mais des ventes flash en cours sur les meilleurs appareils Fitbit du moment. Pour affiner cette sélection, nous utilisons un outil maison permettant de dénicher en temps réel les remises les plus intéressantes sur Internet.



Il n'y a pas d'énormes réductions pour le moment, mais celles-ci devraient s’afficher progressivement à l'approche du Black Friday.

FAQ

(Image credit: Ida Blix)

Quand guetter les meilleures promos ? Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux produits Fitbit dès les premières minutes du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront entre le 26 et le 29 novembre (date du Cyber Monday).

Dois-je attendre les offres Fitbit du Black Friday ? À l'approche du Black Friday, vous avez peut-être du mal à décider s’il vaut la peine d’attendre fin novembre et de parier sur des stocks conséquents, ou s’il est préférable de bénéficier de remises plus modestes dès aujourd’hui. C'est une question difficile, d'autant plus que si les réductions Fitbit les plus intéressantes ne se chiffrent pas en centaines d’euros mais en dizaines. Si vous recherchez un appareil Fitbit pour vous aider à entretenir une activité physique régulière, vous pouvez tout aussi bien l'acheter maintenant. Il ne sert à rien de se priver de sport pendant plusieurs semaines. Mais si vous espériez offrir une montre ou un bracelet à Noël, l’attente en vaut la peine.

A quelles offres Fitbit aurons-nous droit pendant le Black Friday ?

Les promotions Fitbit les plus remarquables touchent généralement les dernières montres de la marque. Et durant le Black Friday 2021, les modèles stars devraient inclure les Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense. Les remises sont généralement plus modestes sur les bracelets connectés, néanmoins cela pourrait changer cette année avec l’inclusion du Fitbit Luxe - le premier vrai lancement premium de la compagnie dans cette catégorie de produits.



Certains modèles plus anciens pourraient également faire l'objet de réductions, comme la Versa 2, les Charge 3 et 4 ainsi que la série Ace. Il s’agirait, pour les détaillants, d’écouler les stocks périmés - de sorte que les baisses de prix s’avéreraient ici volatiles ou s'écouleraient plus rapidement.

Où trouver les meilleures promos Fitbit ?

Comme nous l'avons signalé, le site web de Fitbit proposera quelques bonnes affaires, et ce catalogue peut être un point de départ utile lorsque vous recherchez des réductions. D'autres détaillants seront certainement de la partie, notamment Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty ou encore Boulanger en France.

Vous aurez peut-être aussi la chance de vous rendre dans des magasins physiques, car les Fitbits sont suffisamment populaires pour être vendus dans des rayons tech. Bien sûr, se déplacer dans de tels lieux pendant le Black Friday comporte des risques. Outre le fait que les stocks de l’appareil recherché soient épuisés avant votre arrivée, vous pourrez très bien être refoulé à l’entrée, en raison des restrictions sanitaires liées à la jauge du Covid-19.



Nous vous conseillons de rester au chaud et de miser sur notre sélection des meilleures offres en temps réel. Alors n’oubliez pas d’enregistrer cette page dans les favoris de votre navigateur web.