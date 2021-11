Black Friday 2021 : où trouver les meilleurs aspirateurs robots Roomba au prix le plus bas ?

Le Black Friday est le moment idéal pour acheter un aspirateur robot Roomba (iRobot), avec de grosses économies attendues sur toute la série - du modèle d'entrée de gamme 980 au champion premium S9+. Vous trouverez également des promotions intéressantes sur les robots laveurs Braava, et parfois même des bundles incluant les deux types de produits.

Cette année, le Black Friday aura lieu le 26 novembre. C'est à cette date que les meilleures offres Roomba devraient être massivement partagées, mais il est également possible de réaliser de bonnes affaires plus tôt si vous ne pouvez pas attendre. De nombreuses enseignes anticipent ainsi les ventes flash d’aspirateurs robots, ventes que nous relayons ci-dessous.

Il se peut toutefois que vous deviez attendre un certain temps avant que votre nouveau Roomba ne soit livré, et les stocks apparaissent limités en cette fin d’année. Comme beaucoup de fabricants de produits électroniques, Roomba a été touché par la récente pénurie de puces et un ralentissement de sa chaîne d’approvisionnement. En juillet, le PDG Colin Angle a expliqué que la société n'avait pas été en mesure d'honorer 17 millions de dollars de commandes. Lorsque vous passerez la vôtre, n'oubliez pas de consulter les dates de livraison estimées pour savoir quand vous pourrez espérer recevoir votre robot.

Les meilleures offres du jour

Vous souhaitez acheter un aspirateur Roomba abordable ou haut de gamme dès maintenant, plutôt que de risquer d'éventuels retards de livraison à l'approche du Black Friday ? Nous avons recensé quelques bons plans qui méritent le coup d'œil. Une sélection à découvrir ci-dessous.

Nos prévisions

Quand guetter les meilleures promos spécial Roomba ? Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux aspirateurs robots une semaine avant l'ouverture du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront toutefois entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Où repérer les meilleures offres Roomba du Black Friday ? Bien que nous ne puissions pas savoir exactement où se trouveront les meilleures offres Roomba cette année, nous pouvons vous dire quels sont les détaillants qui ont toujours proposé les plus belles affaires pendant le Black Friday. Si vous ciblez un MacBook en particulier, faites un tour sur la boutique en ligne iRobot qui délivrent déjà des offres spéciales à considérer. Si les délais de livraison vous inquiètent, ou si vous souhaitez acheter un ordinateur portable à prix réduit qui ne fait plus partie de la collection actuelle Roomba, vous pouvez également consulter les sites des grands revendeurs comme Amazon, Darty ou Boulanger.

Quels aspirateurs robots feront l'objet de remises durant le Black Friday ? Nous nous attendons à ce que la plupart des marques d'aspirateurs fassent l'objet de réductions attrayantes pendant le Black Friday, y compris les modèles Roomba, Dyson et Eufy. Le montant desdites réductions dépendra du prix initial de l'appareil, et nous estimons que les aspirateurs les plus haut de gamme ne subiront qu'une légère baisse de prix (comptez 150 € sur un S9+ ou jusqu’à 400 € sur un bundle incluant ce modèle). Néanmoins, si vous attendez de pouvoir vous offrir un nouvel aspirateur robot, le Black Friday pourrait être votre meilleure chance de vous faire plaisir sans vous ruiner. En outre, les aspirateurs les plus abordables pourraient enregistrer une baisse de prix de 30-35% environ, et vous attirer davantage.

Quel type d’aspirateur robot privilégier ? Lors de l'achat d'un aspirateur robot Roomba, il est important de considérer au préalable sa durée d'utilisation maximale et sa capacité d’aspiration. Elles vous permettront de savoir combien de temps l'aspirateur robot peut tenir sur une charge et combien de saletés il peut ramasser avant que vous ne deviez le vider. Privilégiez une autonomie et une capacité larges si vous habitez une grande maison, tandis qu’un aspirateur d’entrée de gamme conviendra plus aisément à un appartement ou à une petite maison. Les modes balai peuvent également être utiles si vous possédez plusieurs pièces sans moquette. Ces aspirateurs robots nettoieront le sol au fur et à mesure qu'ils ramasseront la saleté, donnant à votre maison une sensation de propreté optimale. D'autres fonctions intelligentes peuvent également vous intéresser. Comme la faculté du robot à se vider automatiquement dans sa station d’accueil, ou celle de cartographier intégralement un lieu pour éviter tous les obstacles présents et réduire le temps d’aspiration.

3 aspirateurs Roomba à surveiller

(Image credit: iRobot)

iRobot Roomba S9+ L’aspirateur robot du futur ? 1 499,99 € Voir l'offre à Amazon Bonne aspiration sur les sols durs Nettoie efficacement les recoins Vidange automatique comme sur le Roomba i7+ Cher mais vaut chaque centime dépensé

Le Roomba S9+ d'iRobot est vraiment le meilleur aspirateur robot que vous pouvez acheter actuellement, bien qu'avec un prix aussi élevé, il risque de rester hors de portée pour un certain nombre de consommateurs. Simple d'utilisation, le S9+ est capable d’aspirer tous les types de déchets communs, de la poussière la plus fine aux miettes, en passant par les céréales humidifiées et collées au sol. Adepte des sols durs - sans mettre de côté les moquettes, il possède une brosse à cinq bras coudés qui lui permet de s’infiltrer le long de vos murs et dans les moindres recoins.

Le Roomba S9+ se vide automatiquement, et dépose son stock dans un sac à poussière remplaçable de 440 ml, situé dans la station de recharge et de vidange. Vous recevrez une alerte, depuis l'application compagnon, lorsque le sac devra être remplacé. Il existe également un filtre pour les personnes allergiques et qui capture 99% des moisissures, du pollen et des acariens. Intelligent, il cartographie votre maison pour en connaître tous les “pièges” et spécificités - avec une prise en charge d’Amazon Alexa et Google Assistant pour l’activer / désactiver.

(Image credit: Amazon)

iRobot Roomba i7+ La gamme iRobot Roomba fait un grand bond en avant. 750 € Voir l'offre à Amazon Navigation intelligente Cartographie plus précise Vidage automatique de la poussière Onéreux

Le Roomba i7+ est un aspirateur robot impressionnant, capable de cartographier précisément toutes vos pièces pour éviter de s'écraser sur n’importe quel objet. Un processus rapide qui, en plus, intègre Amazon Alexa et Google Assistant pour commander vocalement votre appareil. Mais le véritable point fort de ce modèle est sa capacité à vider automatiquement son bac à poussière. Lorsqu'il s'arrime, les débris contenus dans le bac sont immédiatement aspirés et stockés dans un sac jetable qui fait partie de la station d'accueil. Ces sacs peuvent contenir environ 30 jours de poussière. Vous recevrez une alerte sur l'application lorsqu'il faudra le remplacer.

Il conserve le design circulaire familier des aspirateurs iRobot et le corps rotatif que l'on retrouve sur les précédents Roomba, il n'a donc aucun problème à se faufiler dans les zones étroites. Nous avons été impressionnés par sa capacité à ramasser la poussière sur parquets, carrelages et autres surfaces dures - ainsi que sur les tapis et moquettes. Ce grâce à son doublement de rouleaux et à ses rainures plus fines.

(Image credit: iRobot)

Cartographiant votre environnement instantanément, ce robot identifie en amont tous les obstacles qui vont ralentir son passage. Il peut dès lors calculer le trajet le plus simple et rapide pour s’introduire dans tous les recoins de votre appartement ou maison. Le Roomba 980 s’avère ainsi une machine de nettoyage impressionnante.

Le Roomba 980 fonctionne à merveille sur les lames de parquet, les carrelages et autres surfaces dures. Tout en fonctionnant de manière relativement silencieuse. Attention néanmoins lorsqu’il évolue sur tapis ou moquette, ses moteurs vrombissent pour nettoyer plus efficacement chaque fibre. Son volume sonore a dès lors tendance à augmenter.

La durée de vie de la batterie du Roomba 980 est tout aussi impressionnante que ses capacités de nettoyage, avec deux heures d’autonomie garanties. Lorsque sa batterie est au plus bas niveau ou que son bac est plein, le 980 retourne automatiquement à sa base de chargement. Ladite poubelle, bien que réduite dans son compartiment, récupère un volume impressionnant de déchets. Un autre point déterminant pour l’achat de ce roi des aspirateurs robots.