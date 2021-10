Black Friday 2021 : quelles réductions attendre sur les casques et écouteurs ?

Il ne reste plus que quelques semaines avant de profiter pleinement des remises exceptionnelles du Black Friday 2021. Si vous avez décidé d’acheter un casque ou des écouteurs cette année, nous repérons déjà des promotions intéressantes.

Le Black Friday 2021 aura lieu le 26 novembre mais, de toute évidence, cela vaut la peine d'acheter votre matériel audio relativement tôt cette année ; la pénurie de semi-conducteurs qui sévit dans le monde entier a entraîné des retards sur les chaînes de production et d’approvisionnement des plus grandes marques tech. Si vous achetez un casque pour une date précise (un anniversaire, par exemple), il est préférable de commencer à cibler les meilleures offres dès à présent.

Quoi qu'il en soit, le Black Friday est toujours le moment idéal pour trouver de belles baisses de prix sur les casques et écouteurs. Aussi, nous rassemblerons sur cette page les meilleures promotions du Black Friday, ainsi que quelques astuces pour les commander (et les recevoir) dans les temps..

Les meilleures offres du jour

Vous souhaitez acheter un casque audio ou des écouteurs dès maintenant, plutôt que de risquer d'éventuels retards de livraison à l'approche du Black Friday ? Nous avons recensé quelques bons plans qui méritent le coup d'œil. Une sélection à découvrir ci-dessous.

Nos prédictions

Le Black Friday est toujours un moment fantastique pour acquérir des produits audio, des écouteurs intra-auriculaires bon marché aux casques supra-auriculaires que vous pouvez utiliser pour une écoute plus analytique en studio.



Cette année, nous nous attendons à ce qu'il en soit de même, ce qui signifie que vous êtes presque certain de trouver des réductions conséquentes sur les écouteurs Apple, ou les casques Beats, Sony et Bose.

Maintenant qu'ils ont quelques années, les AirPods 2019 verront probablement de gros rabais, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce que les prix descendent sous la barre symbolique des 99 € - surtout maintenant que les AirPods 3 sont disponibles à la vente. Les AirPods Pro à réduction de bruit et les AirPods Max les plus élégants sont également susceptibles de faire l'objet de remises _ comptez environ 100 € d’économies pour les seconds.

Toujours chez Apple, les écouteurs Beats sont susceptibles de connaître de grosses baisses de prix, à l’instar des Beats Powerbeats Pro qui devraient subir de grosses coupes tarifaires maintenant que les Beats Studio Buds sont arrivés.

Les casques et écouteurs Sony brillent à chaque édition du Black Friday, et les modèles plus anciens comme le Sony WH-1000XM3 et les WF-1000XM3 vont probablement devenir encore plus abordables dans les prochaines semaines. De même, le WH-1000XM4 et les WF-1000XM4 plus récents devraient faire l’objet de quelques ventes flash le jour J.



Quant aux casques et écouteurs d’entrée de gamme, sachez que vous pouvez vous procurer une paire d'écouteurs super économiques sur Amazon à tout moment de l'année. Ils diminueront de quelques dizaines d’euros supplémentaires pendant le Black Friday - si vous avez un budget serré, recherchez les offres JLab, 1MORE, EarFun et Lypertek.

(Image credit: TechRadar)

Quand guetter les meilleures promos spécial audio ? Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux casques audio et aux écouteurs dès les premières minutes du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Quels casques et écouteurs privilégier ?

Commençons par les principes de base. Si vous cherchez à acheter une nouvelle paire d'écouteurs ou un casque plus robuste, il faudra déterminer le facteur de forme qui vous sied : écouteurs intra-auriculaires, casques supra-auriculaires ou circum-auraux.

De nos jours, de nombreux casques et écouteurs sont dotés d'une connectivité sans fil, ce qui s’avère très pratique si vous comptez les utiliser pendant vos déplacements. Cela dit, la fidélité supérieure offerte par un câble séduira les audiophiles qui veulent tirer le meilleur parti de leurs fichiers audio haute résolution.

Il existe également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires à prendre en compte, comme l'annulation active du bruit, qui permet d'éviter que le bruit ambiant ne gâche votre musique. Et si vous comptez faire du sport avec vos nouveaux écouteurs, recherchez un indice de résistance à l'eau IP, qui les protégera contre la sueur ou même la pluie.

(Image credit: TechRadar)

Si vous recherchez la performance pure, vous ne pouvez pas surpasser le casque Sony WH-1000XM4 de Sony (qui figure en tête de notre liste des meilleurs casques de 2021). Sur tous les plans, le WH-1000XM4 de Sony est un merveilleux casque antibruit sans fil qui tient ses promesses et assure la prise en charge de multiples codecs de pointe.

Côté écouteurs intra-auriculaires, misez sur les offres ciblant les 1More Triple Drivers. Ces écouteurs étaient déjà une bonne affaire à leur prix de vente conseillé de 100 €, mais pendant la saison des soldes, vous pourrez probablement effectuer une économie massive.

Enfin, si vous avez besoin d’écouteurs conçus pour le sport, pourquoi ne pas essayer le casque sans fil Adidas RPT-01 ? Nous pensons qu'il s'agit du meilleur casque fitness de 2021, grâce à sa conception respirante et à son autonomie supérieure à bon nombre des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless. L’arceau et les coussinets peuvent être extraits et lavés après des séances particulièrement intensives. Et bien que la qualité sonore ne rivalise pas avec celle du Sony cité plus haut, il concède une scène sonore décente et équilibrée, indispensable pour vous motiver.

3 casques et écouteurs à surveiller

(Image credit: Sony)

Le WH-1000XM4 de Sony offre une excellente réduction du bruit et une qualité sonore surprenante, le tout dans un design léger et confortable. Bien qu'il ne soit pas très différent de ses prédécesseurs, le WH-1000XM4 dispose d'un certain nombre de nouvelles fonctions, notamment l'appairage multipoint, la conversion ascendante DSEE Extreme, la prise en compte des conversations et la lecture/pause automatique grâce à un capteur intégré, qui lui permettent de remporter le titre de meilleur casque audio en 2020 (et en 2021 pour le moment).

Tout ce que nous trouvions formidable avec le casque WH-1000XM3 a été repris par son successeur le WH-1000XM4, mais des ajouts très utiles font également leur apparition. Sony a affiné son approche de l’annulation du bruit, notamment dans les gammes moyennes - ces zones sonores qui délivre un bourdonnement de faible niveau, que vous pourriez attribuer à un ventilateur, une climatisation, ou à un bruit du moteur. Dès que vous écoutez votre musique, vous n’entendez plus le monde extérieur.

Le codec LDAC de Sony fait un bon travail d’appairage, en laissant passer beaucoup de détails. L'introduction de DSEE Extreme, un processus piloté par l'IA qui cherche à restaurer les détails des formats compressés perdus, permet d'apporter de la clarté même aux formats et fichiers de moindre qualité que vous pouvez lancer sur le WH-1000XM4. Enfin, Sony continue à développer Reality 360, son format audio immersif maison, qui vous place au milieu d'un mixage de son surround impressionnant.

Lire notre test complet : Sony WH-1000XM4

(Image credit: Apple)

Les derniers écouteurs sans fil True Wireless d'Apple sont dotés de la technologie de suppression active du bruit, ainsi que d'un meilleur environnement sonore que leurs prédécesseurs, les AirPods de 2019. Ils restent évidemment assez chers, mais ils sont clairement optimisés pour les utilisateurs d'iPhone. Grâce à leur nouvelle conception, ils sont beaucoup moins susceptibles de tomber, et les microphones supplémentaires garantissent des appels audio - en plus du son - fluides sans laisser transparaître le monde extérieur.

La qualité sonore des AirPods Pro s'est aussi incroyablement améliorée depuis la précédente itération - l'accent est mis sur le chant et les basses, ce qui signifie que ces écouteurs sont plus adaptés aux fans de pop qu'à ceux qui apprécient la musique classique ou les lives plus naturels. Comparés à une paire d'écouteurs intra-auriculaires haut de gamme (ou même à d'autres écouteurs sans fil True Wireless, comme les Sony WF-1000XM3), il est plus difficile d'entendre tous les détails via les AirPods Pro.

Ultime qualité et non des moindres : les AirPods Pro prennent soin de la santé de vos oreilles en optimisant le niveau de décibels par le biais d’une nouvelle option baptisée « Ecoute en temps réel ». Si le volume est trop élevé, vous serez notifié immédiatement pour venir au secours de votre conduit auditif.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple AirPods Pro

(Image credit: 1More)

Jusqu’à deux fois moins chers que les écouteurs jouant dans leur catégorie, les 1More Triple Driver ne lésinent pas pour autant sur les performances. A l’écoute, chaque musique est extrêmement détaillée avec un bon sens de l'espace. Nous avons eu la surprise de percevoir chaque couche instrumentale avec une grande clarté.

Bien qu'ils ne comportent aucune technologie active de réduction de bruit, les écouteurs présentent une isolation sonore amplement suffisante pour couvrir toute pollution audio pendant vos trajets en extérieur et dans les transports en commun.

Il y a très peu de choses à reprocher aux Triple Driver. La conception sans doute : leur câble est caoutchouteux et la télécommande effraie un peu par sa fragilité. Mais, nous ne sommes pas face à un design cheap pour autant. Et, nous ne le répéterons jamais assez : il est improbable de trouver des écouteurs intra-auriculaires de cette gamme aussi économiques.

Lire notre test complet (en anglais) : 1More Triple Driver