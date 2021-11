Black Friday 2021 : sur quels MacBooks à prix réduit devriez-vous miser cette année ?

Chaque année, les différentes séries de MacBooks Apple comptent parmi les produits les plus chassés du Black Friday. Les acheteurs potentiels recherchant les meilleures promotions autour des MacBooks Air comme des MacBooks Pro. Faut-il pour autant attendre d’importantes baisses de prix sur ces produits en 2021 ?

Même si le Black Friday 2021 n'est que dans quelques semaines (cette année, il aura lieu le 26 novembre, suivi du Cyber Monday le 29 novembre), vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du mois de novembre pour trouver de bonnes affaires dédiées aux MacBooks. Nous recensons d’ores et déjà des offres intéressantes sur les MacBook Air (M1, 2020) et MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020).

Et maintenant que le nouveau MacBook Pro 14 pouces (2021) est sorti, ces ventes anticipées devraient forcément se montrer plus attractives, principalement sur les modèles M1 lancés l’an dernier. Nous pourrions d’ailleurs voir passer (exceptionnellement) certaines réductions permettant d’acquérir les récents MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces M1 Max, avec quelques dizaines d’euros de moins à dépenser.

Les remises du Black Friday sont toujours plus attractives chaque année. Selon Adobe, les économies réalisées à partir du début de la semaine de Thanksgiving ont atteint en moyenne entre 25 et 30% l'année dernière, soit une augmentation de 10 à 15% par rapport aux moyennes des éditions précédentes. Les personnes à la recherche d'un nouvel ordinateur ont bénéficié de certaines des économies les plus importantes l'année dernière également, Apple figurant parmi les meilleurs vendeurs dans cette catégorie.

Alors, qu'attendons-nous de cette journée ? Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur les offres potentielles de 2021 et sur la meilleure manière de ne manquer aucune vente flash Apple. Nous mettrons cette page à jour avec les promotions les plus alléchantes, avant et pendant le Black Friday. Alors n’hésitez plus à l’inscrire dans vos onglets favoris pour y revenir fréquemment, si vous êtes à la recherche des ordinateurs portables Apple les plus performants.

Les meilleures offres du jour

Vous souhaitez acheter un MacBook abordable ou haut de gamme dès maintenant, plutôt que de risquer d'éventuels retards de livraison à l'approche du Black Friday ? Nous avons recensé quelques bons plans qui méritent le coup d'œil. Une sélection à découvrir ci-dessous.

Nos prévisions

Quand guetter les meilleures promos spécial MacBooks ? Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux téléviseurs une semaine avant l'ouverture du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront toutefois entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Où repérer les meilleures offres MacBooks du Black Friday ? Bien que nous ne puissions pas savoir exactement où se trouveront les meilleures offres MacBooks cette année, nous pouvons vous dire quels sont les détaillants et les marques qui ont toujours proposé les plus belles affaires pendant le Black Friday. Si vous ciblez un MacBook en particulier, faites un tour sur la boutique en ligne Apple qui aura probablement le mérite de proposer des offres de remboursement après achat. Si les délais de livraison vous inquiètent, ou si vous souhaitez acheter un ordinateur portable à prix réduit qui ne fait plus partie de la collection actuelle Apple, vous pouvez également consulter les sites des grands revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou Boulanger.

A quelles baisses de prix vous attendre ? Le MacBook Air M1 (256 Go) est déjà passé sous la barre des 1000 € en mai dernier, et il pourrait très bien renouveler cet exploit le 26 novembre prochain. Tandis que le modèle de 512 Go serait accessible à 1250 € en moyenne. Un prix de vente appréciable, compte tenu de la puissance offerte ici. Les nouveaux MacBook Pro ne feront pas disparaître le modèle M1 du catalogue d’Apple. Il est d’ailleurs probable que celui-ci reste aux côtés des nouveaux appareils de 14 et 16 pouces jusqu'en septembre 2022 au moins. Pour autant, nous nous attendons à bénéficier de remises plus importantes sur l’Ultrabook de 2020, à des prix légèrement supérieurs à celui du MacBook Air. Probablement 1299 € pour la version 256 Go et 1499 € pour celle de 512 Go. Si c'est le cas, cela vaut la peine de considérer les systèmes de refroidissement et audio plus haut de gamme du modèle Pro.

Les nouveaux MacBooks feront-ils l'objet d’opérations spéciales lors du Black Friday ? Le laps de temps est très restreint entre le lancement des nouveaux MacBooks Pro et le Black Friday 2021. Ce qui nous donne peu d’espoir d’obtenir des offres exceptionnelles propres à l’ultime série d’ordinateurs portables professionnels Apple. Par le passé, Apple a maintenu les prix de départ pendant une période considérable. Et pourtant, les MacBooks Air et Pro M1 ont tous deux bénéficié d'un rabais de 100 € lors de leur premier Black Friday. Cela laisse présager de remises plus ou moins similaires sur les MacBooks Pro 14 et 16 pouces de cette année. Autrement dit, un tarif de 2149 € pour le MacBook Pro 14 pouces avec CPU 8 cœurs / GPU 14 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Contre 2649 € pour l’édition 16 pouces avec CPU 10 cœurs / GPU 16 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

5 conseils pratiques pour acheter le meilleur MacBook à prix réduit

En ce qui concerne les MacBooks, il est parfois difficile de savoir si une vente flash du Black Friday MacBook s’avère une bonne affaire, car les spécifications communiquées par le détaillant peuvent se révéler quelque peu opaques.

La chose la plus importante à noter est qu'il existe deux types distincts de MacBook et qu'ils servent différents types d'utilisateurs.

1. Déterminez quel est l'ordinateur portable le mieux adapté à vos besoins

Si vous regardez les spécifications du MacBook Pro et du MacBook Air sortis l'année dernière, vous ne verrez pas beaucoup de différences dans les données de base. Tous deux utilisent le même processeur - bien que le MacBook Air compte un GPU moins puissant -, les deux incluent des écrans Retina de 13 pouces, et les deux peuvent intégrer jusqu'à 16 Go de RAM et 2 To de stockage.

La plus grande différence réside dans la taille et l'épaisseur de ces ordinateurs portables. Le MacBook Air se veut plus fin et plus mobile, il est également conçu sans ventilateur, ce qui le rend très silencieux. Tandis que le MacBook Pro utilise toujours des ventilateurs internes, ce qui le rend plus bruyant certes, mais aussi témoigne de sa puissance remarquable.

Si vous recherchez un MacBook Air pour un usage personnel quotidien et facilement transportable, optez pour le MacBook Air. Si vous avez besoin d'exécuter des applications plus intensives comme Adobe Photoshop ou Adobe Illustrator, le Pro vous conviendra davantage.

2. Ne vous attendez pas à une baisse de prix trop importante

Si le Black Friday est généralement généreux en termes de réductions tarifaires, il ne faut surtout pas s'attendre à une baisse de prix vertigineuse. Vous obtiendrez peut-être des remises de plus de 15% sur certains modèles, mais les configurations haut de gamme vous coûteront tout de même plus de commencent à être très chères, alors réduire de 15 % un ordinateur portable de près de 2000 €.

3. Envisagez sérieusement de souscrire à AppleCare

La garantie AppleCare ne sera jamais bon marché, mais si quelque chose devait arriver à votre nouvel ordinateur portable extrêmement cher, vous regretteriez vraiment de ne pas l'avoir souscrit. Quel que soit l'appareil que vous envisagez d'acheter, vous devez également prendre en compte le coût de la protection AppleCare.

4. Assurez-vous que vous achetez auprès de détaillants réputés

Si vous comptez acheter un Apple MacBook durant le Black Friday, faites plutôt confiance aux enseignes e-commerce connues et reconnues. Méfiez-vous des vendeurs Amazon qui distribuent des MacBooks sans détailler leur configuration. Certains détaillants tiers n’hésitent pas à reconditionner des MacBooks usagés en les signalant comme neufs.

Bien qu'ils soient techniquement neufs dans la mesure où ils n'ont pas été utilisés par qui que ce soit, dans de nombreux cas, chaque fois que vous ouvrez un ordinateur reconditionné, vous annulez à 99,9 % toute garantie fournie avec ledit ordinateur. Compte tenu du coût d'un MacBook, incluant la fameuse garantie, c’est cher payé.

5. Consultez TechRadar pour suivre les meilleures promos du moment

Ici, à TechRadar, nous surveillons les variations de prix de milliers de produits high-tech, et ce quotidiennement. Ainsi, nous pouvons vous aider à repérer des offres que vous auriez pu manquer autrement. Idéal face à l’afflux massif de promotions au cours du Black Friday.

3 MacBooks à surveiller

(Image credit: Apple)

L'ultime Apple MacBook Air (M1, 2020) n'est pas seulement le meilleur ordinateur portable qu'Apple ait jamais fabriqué, c'est aussi le meilleur ordinateur portable que vous puissiez acheter en ce moment. C'est la première fois qu'un MacBook est en tête de ce classement, ce qu’il doit à sa puce maison inédite et révolutionnaire : l’Apple M1, basée sur l’architecture ARM.

En abandonnant les processeurs Intel, le MacBook Air goûte à des performances ultimes, lui permettant de prendre en charge des tâches jusqu’ici laissées au MacBook Pro - comme l’édition de vidéos 4K. Il demeure l’un des portables les plus fins et légers, tout en se vantant désormais d’un niveau d’autonomie amélioré. Gérant facilement plus de 11 heures sur une seule charge, c'est une machine devenue exceptionnelle que vous pouvez facilement emporter avec vous au bureau ou en cours. D’autant que son prix se révèle aussi incroyablement compétitif face aux modèles haut de gamme de Dell présentés ci-dessous.

Cerise sur le gâteau : le nouveau MacBook Air peut aussi exécuter des applications iOS réservées aux iPhones et iPads, de quoi vous garantir une bibliothèque logicielle (et de jeux mobiles) des plus riches. Même si vous n'avez jamais utilisé que des ordinateurs portables Windows par le passé, le MacBook Air (M1, 2020) vaut la peine de faire le grand saut vers macOS. Sans regret.

(Image credit: Apple)

Le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) n'a peut-être pas fait l'objet d'une refonte massive côté design, mais il compense avec des performances et une durée de vie de la batterie nettement améliorées. L’insertion de la nouvelle puce M1 de 5nm, conçue en interne, a transformé la référence - déjà premium d’Apple - en ordinateur portable professionnel (et compact) le plus rapide au monde. Pour être plus précis, il l’est trois fois plus que les PC portables Windows de sa catégorie, et 2,8 fois plus rapide que la génération précédente de MacBook Pro.

Ses performances sont en fait si impressionnantes qu'il peut facilement gérer le montage de vidéos en résolution 4K - et même en 8K. Comme il s'agit d'un MacBook Pro justement, Apple a inclus des micros de « qualité studio », ainsi qu'une webcam haute définition, des fonctions de sécurité premium et deux ports Thunderbolt avec prise en charge de l'USB 4.0 - ce qui vous permet de vous connecter à plus de périphériques que jamais, y compris un écran XDR.

Son point fort reste résolument son niveau d’autonomie : une seule charge suffit à tenir 20 heures en mode lecture vidéo.

(Image credit: Apple)

3. MacBook Pro 14 pouces (2021) Le meilleur ordinateur portable professionnel. Processeur : Apple M1 Pro 8 cœurs – M1 Max 10 cœurs | Carte graphique : Intégrée 14/32 cœurs | RAM : Jusqu'à 64 Go | Ecran : 14 pouces Liquid Retina XDR | Stockage : Jusqu'à 8 To Vérifier Amazon Performances exceptionnelles Meilleur écran sur un ordinateur portable Excellente autonomie De nombreux ports disponibles Certains lui préféreront le MacBook Pro 16 pouces

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) est le plus petit des deux nouveaux modèles qu'Apple a récemment dévoilés. Avec à son bord un choix de processeurs inédits M1 Pro et M1 Max, les puces les plus impressionnantes développées par la société à ce jour. Surtout, le nouveau MacBook Pro 14 pouces adopte une grande sélection de ports, dont trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un emplacement pour carte SDXC et un port MagSafe 3 dédié au chargement. Si vous avez déjà dû utiliser un dongle pour brancher des périphériques supplémentaires, comme un moniteur externe ou la carte mémoire de votre appareil photo, le MacBook Pro 14 pouces vous en exempte désormais.

Côté écran, il propose désormais une alternative mini-LED Liquid Retina XDR. La technologie mini-LED délivre un énorme rapport de contraste de 1 000 000:1. Si vous travaillez sur des photos et des vidéos HDR, l’affichage de votre contenu sera bluffant. La solution ProMotion se veut également incluse, garantissant des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et adaptés en fonction de la nature des contenus présents sur l'écran. Non seulement les vidéos sont superbes, mais même le défilement des sites web bénéficie de cette fluidité sans pareil.

Vous en voulez encore ? Sachez que la batterie du MacBook Pro 14 pouces (2021) peut aujourd’hui atteindre 17 heures sur une seule charge - ce qui s’avère remarquable pour une station de travail de ce calibre. Si vous êtes un créatif à la recherche d'une nouvelle station d’édition / montage, alors le MacBook Pro 14 pouces (2021) est le meilleur ordinateur portable que vous puissiez vous procurer en ce moment.