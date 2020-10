Black Friday 2020 : à quel prix achèterez-vous votre prochain iPhone ?

Le Black Friday et la Cyber Week qui suivra constituent les deux moments de l’année les plus propices à l’achat d’un nouvel iPhone. Alors que l’Amazon Prime Day se rapproche et devrait également offrir de belles opportunités pour se procurer un modèle de la série 11, attendre la fin du mois de novembre pourrait vous garantir quelques promos intéressantes liées au très attendu iPhone 12. Ou encore au déjà plus abordable iPhone SE 2020. Mais à quelle fourchette de remises aurez-vous exactement droit ? Découvrez nos prévisions principales ci-dessous.

L'an dernier, nous avons bénéficié de multiples offres promotionnelles sur toute la gamme Apple, de l'iPhone 8 à l'iPhone 11, avec des baisses de prix importantes. Et cette année, il y a encore plus de smartphones Apple à considérer.

2020 a vu, en effet, le lancement du nouvel iPhone SE à prix réduit. Ce dernier, s'il profite en surplus de remises intéressantes lors du Black Friday, offrira un volume de ventes exceptionnelles à Apple. De plus, à moins d'un retard important, l'iPhone 12 sera à son tour disponible et affichera probablement sa première baisse de prix.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer exactement les économies que vous réaliserez sur l’achat d’un iPhone récent, les bons plans communiqués durant les dernières soldes et au cours des French Days, nous indiquent quelques tarifs de référence.

Quand aura lieu le Black Friday 2020 ?

Cette année, le Black Friday entrera en vigueur le 27 novembre 2020. Cela vous laisse un peu moins de deux mois pour déterminer quel type d'iPhone vous recherchez. Pour vous ou pour vos proches puisque le Black Friday a lieu quatre semaines avant Noël. C’est bien assez pour vous faire livrer en temps et en heure.

Meilleures offres iPhone

Quelles sont les meilleures offres iPhone auxquelles s’attendre ?

Vous trouverez ci-dessous une sélection des remises les plus importantes attribuées aux modèles iPhone les plus récents, et ce au cours des 365 derniers jours. Les principaux détaillants, en accord avec Apple, devraient réitérer les réductions les plus importantes pendant le Black Friday. Voici donc un aperçu des économies potentielles que vous pourriez réaliser.

iPhone 11 - 128 Go : 759 € (au lieu de 859 €)

Le dernier iPhone haut de gamme offre un appareil photo des plus performants, un écran LCD lumineux et d’autres caractéristiques tout aussi dignes d’Apple… pour un coût inférieur à celui auquel vous auriez pu vous attendre. Les versions 64 Go et 256 Go ont présenté des réductions inférieures à celle de 128 Go jusqu’ici, il devrait en être de même lors du Black Friday.



iPhone 11 Pro - 64 Go : 999 € (au lieu de 1 159 €)

L’iPhone 11 Pro délivre un affichage bluffant, des haut-parleurs puissants, un processeur qui traite les tâches les plus poussées (jeux vidéo 3D, édition photo et vidéo). Et surtout des améliorations immenses apportées sur l’appareil photo avec un triple objectif, un mode nuit extrêmement poussé et l’enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde - de quoi tourner des films en slow-motion admirables. Il pourrait passer sous la barre des 1 000 € durant le Black Friday.



iPhone 11 Pro Max - 64 Go : 1 099 € (au lieu de 1 259 €)

L'iPhone 11 Pro Max est un changement déroutant dans la norme imposée par Apple pendant des années - c'est un iPhone géant, rapide, avec une batterie volumineuse. Steve Jobs ne l’aurait jamais imaginé et pourtant, il défie plusieurs des meilleurs smartphones Android aujourd’hui. Son prix de départ est forcément conséquent, mais avec le Black Friday, vous devriez déduire 12 à 15% de sa valeur.

Black Friday iPhone deals 2020: FAQt

Black Friday et iPhone 12

Le Black Friday proposera-t-il des réductions incontournables sur l’iPhone 12 ?

Si l'on se réfère à l'édition 2019 de l’événement et si l’iPhone 12 est enfin dévoilé par Apple courant octobre, c’est plus que possible. L’an dernier, l'iPhone 11 venait tout juste d'être lancé et pourtant, les grandes enseignes ont bataillé pour baisser son prix de départ (d’une quarantaine d’euros).

Black Friday et iPhone 11

Faut-il attendre le Black Friday pour acheter un iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max ?

Oui et non. Comme vu un peu plus haut, les iPhone de la génération actuelle pourraient voir leurs prix décroitre parce que c’est la tradition du Black Friday, mais aussi parce que nous attendons fermement l’iPhone 12. Reste que ces tarifs sont déjà proposés aux taux les plus bas depuis les soldes d’été - et que nous devrions bénéficier d’excellentes remises également pendant l’Amazon Prime Day.

A noter que les iPhone XR et XS pourraient connaître une chute de prix plus conséquente encore.

Black Friday et iPhone SE

Le Black Friday est-il le moment parfait pour se procurer l'iPhone SE 2020 ?

Ce sera probablement le modèle sur lequel nous observerons les meilleures opportunités lors du Black Friday. En fait, les bons plans du 27 novembre concernant l'iPhone SE devraient être parmi les plus avantageux accordés par Apple cette année. Au-delà des plateformes e-commerce, il devrait trouver un formidable écho chez les différents opérateurs mobiles soucieux de le coupler à leurs meilleurs forfaits.

Black Friday et forfaits mobiles

Achat d’un nouvel iPhone : avec ou sans forfait mobile ?

Lorsque vous décidez d’acquérir un iPhone auprès d’une boutique opérateur, l’offre n’est jamais aussi rentable que si vous l’accompagner d’un forfait mobile avec engagement. Les opérateurs mobiles n’hésitent pas à casser les prix sur les iPhone les plus récents, moyennant un engagement de 24 mois sur un forfait mensuel compris entre 20 et 30 €.

En retour, vous pouvez diviser l’avance de votre iPhone par 3 ou 4. Un iPhone 11 (64 Go) tombera, par exemple, à moins de 250 € et un iPhone SE (64 Go) à moins de 120 €. Mise de départ à laquelle il faudra ajouter environ 10 € de « loyer » par mois. Pour le même engagement, vous avez aussi la possibilité d’acheter votre iPhone en une seule fois, l’opérateur pouvant vous octroyer ici aussi d’une remise intéressante, généralement de 50 €. Le Black Friday est une période très propice à ce genre de transactions.

L’édition 2020 devrait d’ailleurs se montrer très favorable à la promotion de l’iPhone SE, de l’iPhone 12 et probablement des trois modèles de la génération actuelle. L’autre bonne nouvelle est que nous pourrions très probablement bénéficier d’une réduction majeure sur le « prix seul » des iPhone XR, XS et XS Max. Et pourquoi pas des offres facultatives à 1 € en échange d’une souscription à un forfait premium Bouygues, Orange, SFR ou Free Mobile ?

L'année dernière, nous avons vu un détaillant proposer un téléphone Samsung deux fois moins cher que celui qui venait d'être lancé cette année-là ! Espérons que la même chose se produira ici.