La Switch OLED édition collector Zelda Tears of the Kingdom booste les ventes de Nintendo

Depuis sa sortie le 12 mai 2023, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom rencontre un succès planétaire. À tel point que la suite de Breath of the Wild s’est écoulée à plus de 10 millions d’exemplaires en seulement 3 jours. Le nouveau Zelda est aussi populaire sur les plateformes de piratage, mais Nintendo n’hésite pas à traquer les joueurs qui le téléchargent illégalement. Quoi qu’il en soit, le jeu n’est pas le seul qui se vend très bien. L’édition collector Zelda Tears of the Kingdom de la Switch OLED fait également fureur auprès des fans de Link.

La nouvelle version de la console aux couleurs de Zelda réussit à elle seule à booster les ventes de Nintendo aux États-Unis. Grâce à la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo occupe la première place du podium en termes de nombre de consoles vendues sur le marché américain en avril. Ce mois correspond aux précommandes de la nouvelle Switch OLED avant sa sortie officielle le 28 avril.

La Nintendo Switch a dépassé la PS5 en termes de consoles vendues en avril

Sur Twitter, l’analyste Mat Piscatella spécialisé dans l’industrie du jeu vidéo a révélé que les ventes de consoles de jeux vidéo ont augmenté de 7 % par rapport à l’année dernière, atteignant un total de 367 millions de dollars de chiffre d’affaires. C’est la première fois qu’autant de consoles sont vendues pour un mois d’avril depuis avril 2020 (420 millions de dollars).

La hausse des ventes de la PlayStation 5 et de la Nintendo Switch compense les ventes en baisse des autres plateformes. Cela n’empêche pas que les ventes de la Nintendo Switch vont continuer de baisser progressivement car la console est maintenant âgée de 6 ans. La multinationale japonaise prévoit d’ailleurs de vendre seulement 15 millions de Switch pour l’année fiscale 2024.

Comme Mat Piscatella l’a précisé, la PlayStation 5 était la console la plus vendue en termes de dollars au mois d’avril. Cependant, « la Switch était en tête du marché en termes d’unités vendues ». Nous n’avons pas de chiffres plus exacts concernant les ventes de l’édition collector de la Switch OLED par rapport aux autres versions. Il ne fait cependant aucun doute que l’édition collector a largement contribué à booster les ventes en avril.