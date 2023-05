Nintendo traque les joueurs qui téléchargent illégalement Zelda Tears of the Kingdom

Après avoir fait la chasse aux leakers qui divulguaient le contenu de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avant sa sortie, Nintendo traque maintenant les pirates informatiques. La multinationale japonaise ne voit évidemment pas d’un bon œil les copies illégales de son nouveau jeu. Et pour cause, Zelda Tears of the Kingdom était déjà disponible en téléchargement illégal une dizaine de jours avant sa sortie.

Même si The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est disponible depuis le 12 mai, certains joueurs continuent de le télécharger sur des sites de téléchargement illégal. Quelle ne fut pas leur surprise de recevoir un avertissement DMCA (Digital Millennium Copyright Act) de la part de leur fournisseur d’accès à Internet !

Nintendo ne rigole pas avec le piratage de Zelda Tears of the Kingdom

Dans un subreddit dédié au piratage de la Nintendo Switch, un internaute a partagé la copie d’écran de l’avertissement DMCA qu’il a reçu de la part de Comcast, son FAI aux États-Unis. « Nintendo l'a-t-il découvert d'une manière ou d'une autre ? Ils connaissent les moyens exacts de la façon dont je l'ai fait aussi », demande-t-il à la communauté.

L’avertissement DMCA détaille effectivement que ce joueur a téléchargé The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour la Nintendo Switch via le logiciel BitTorrent. Le téléchargement de fichiers torrents n’est effectivement pas compliqué à tracer, à part si les internautes prennent des mesures de précaution. Ce n’était probablement pas le cas pour cet utilisateur de Reddit.

L’avertissement DMCA demande au joueur de fouiller les appareils connectés au réseau Wi-Fi afin de retrouver le fichier piraté pour le supprimer. L’internaute n’est cependant pas convaincu et demande : « Puis-je encore jouer si je me déconnecte simplement du Wi-Fi ou dois-je simplement faire ce qu'ils disent et espérer qu'ils n'agissent pas ? ». Nous ne savons pas exactement combien d’autres joueurs ont reçu des avertissements similaires. En tout cas, plusieurs boutiques proposent légalement le nouveau Zelda au meilleur prix.