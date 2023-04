Zelda : Tears of the Kingdom, Nintendo ouvre la chasse aux leakers

Les développeurs de jeux vidéo n’apprécient jamais que le fruit de longues années de travail soit divulgué à l’avance par les leakers. Les fuites sur les jeux gâchent les campagnes de marketing et de communication autour de leur sortie. Les joueurs ne sont plus aussi « hypés » de découvrir les nouveaux titres s’ils ont déjà beaucoup appris des fuites.

Nintendo compte donc bien faire la chasse aux leakers et les traquer jusqu’au dernier. Nous ne sommes plus qu’à un mois de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. La suite tant attendue de Breath of the Wild sorti en 2017 arrivera le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Le géant japonais redouble donc d’efforts pour dissuader les leakers.

Nintendo exige que Discord divulgue l’identité du leaker

Il y a quelques mois, des images de ce qui semblait être l’artbook officiel de Tears of the Kingdom ont été diffusées sur Discord. Elles avaient été partagées sur le serveur « Tears of the Kingdom Official Discord Server » qui n’a d’ailleurs rien d’officiel. Nintendo vient donc d’entamer une procédure judiciaire pour retrouver l’identité des leakers, en particulier celle d’un internaute qui semble être à l’origine de la fuite.

Le 4 avril 2023, Nintendo a finalement déposé une demande d’assignation DMCA devant la cour de district des États-Unis pour le district central de Californie. L’éditeur n’a donc pas hésité à saisir la justice américaine pour arriver à ses fins. Si le tribunal californien se range du côté de Nintendo, Discord pourrait bien être forcé à révéler l’identité du leaker à l’origine de la fuite de l’artbook.

Les images en fuite étaient bien celles de l’artbook officiel de Tears of the Kingdom

Pour le moment, l’identité du leaker est toujours mystérieuse. Cette décision radicale prise par Nintendo prouve en tout cas que les images en fuite provenaient bel et bien de l’artbook officiel de Tears of the Kingdom qui aura d'étranges véhicules jouables. D’ailleurs, l’artbook en question fait partie de l’édition collector de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Celle-ci comprend aussi un steelbook, des pin’s et un poster métallique en plus de la version boîte du jeu.