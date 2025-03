iOS 18.4 booste l'application Plans sur iPhone, mais pas pour tout le monde

La version bêta d'iOS 18.4 d'Apple permet aux utilisateurs de modifier leur application de cartographie par défaut

La nouvelle fonctionnalité n'est disponible que pour les personnes basées dans l'UE

iOS 18.4 est en version bêta, mais devrait être lancé début avril

Apple est connu pour garder un contrôle strict sur ses systèmes d’exploitation, mais cette position a été mise à l’épreuve par l’Union européenne (UE) ces dernières années. Désormais, Apple est contraint de céder un nouveau point et d’autoriser ses utilisateurs à changer leur application de cartographie par défaut sur iOS.

Ce changement doit arriver avec la mise à jour iOS 18.4, actuellement disponible en version bêta. Cependant, il y a une restriction majeure : cette nouvelle fonctionnalité sera réservée aux utilisateurs situés dans l’UE, ce qui signifie que ceux aux États-Unis et dans le reste du monde en seront privés pour le moment.

Les utilisateurs situés dans l’UE et disposant de la dernière bêta d’iOS 18.4 peuvent effectuer cette modification en ouvrant l’application Réglages et en allant dans Apps > Apps par défaut > Navigation. Il sera alors possible de remplacer Apple Plans par Google Maps, Waze ou une autre application.

Tout n’est pas perdu pour les utilisateurs américains, car Apple a accordé une petite concession. Aux États-Unis, la bêta d’iOS 18.4 permet de changer l’application de traduction par défaut sur iOS. Cette option se trouve dans Réglages > Apps > Apps par défaut > Traduction. Cette fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs de l’UE et du reste du monde.

Apple vs l'UE

(Image credit: Shutterstock)

Ces dernières années, l’UE a contraint Apple à modifier ses systèmes d’exploitation pour les ouvrir davantage à la concurrence. Par exemple, Apple doit désormais autoriser le sideloading et les boutiques d’applications alternatives sur ses appareils – une idée qui semblait impensable il y a encore quelques années.

La possibilité de modifier l’application de cartographie par défaut s’inscrit dans cette série d’ajustements imposés par l’UE. Cette évolution répond aux exigences du Digital Markets Act et avait été initialement mentionnée dans un document d’Apple à l’automne 2024. Désormais, elle est en application.

Pour l’instant, la seule façon de changer l’application de cartographie par défaut – en dehors du fait d’être basé dans l’UE – est de télécharger la bêta d’iOS 18.4. La version finale d’iOS 18.4 devrait être déployée en avril, selon un communiqué de presse d’Apple.