Galaxy Z Fold 7 : Samsung envisagerait un capteur photo au niveau du S25 Ultra

Le Galaxy Z Fold 7 pourrait bénéficier d'une caméra primaire de 200MP

Il s'agit d'un saut par rapport à l'appareil photo primaire de 50 Mpx du Galaxy Z Fold 6

Le téléphone devrait être lancé en même temps que le Galaxy Z Flip 7 en juillet

Si les rumeurs sont exactes, les Samsung Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7 devraient être dévoilés dans les prochains mois. Une nouvelle fuite laisse entendre que ce dernier bénéficierait d’une amélioration significative de son appareil photo.

D’après Galaxy Club (via Android Police), ce modèle pliable au format livre serait équipé d’un capteur principal de 200 MP à l’arrière, intégré à un module photo triple comprenant également un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP.

Ce capteur de 200 MP proviendrait du Samsung Galaxy S25 Ultra, ce qui représenterait un net progrès par rapport au capteur principal de 50 MP du modèle actuel – tous les détails sont disponibles dans le test du Samsung Galaxy Z Fold 6.

Les appareils photo de la gamme Z Fold n’ont pas beaucoup évolué ces dernières années. Même si cette fois-ci seule une caméra semble bénéficier d’une mise à niveau, toute amélioration en matière de photo et de vidéo est toujours la bienvenue.

Que savons-nous (croyons-nous) d'autre ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 était doté d'un appareil photo primaire de 50 mégapixels (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les fuites et rumeurs autour du Galaxy Z Fold 7 se sont multipliées ces derniers temps. Le rapport de Galaxy Club en reprend une autre, en plus de la prévision sur l’appareil photo : le smartphone pliable serait lancé en juillet, comme son prédécesseur.

Si ces informations se confirment, les caractéristiques en matière de RAM et de stockage resteraient inchangées. En revanche, la puce serait mise à jour avec le dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, déjà présent dans la gamme Galaxy S25.

D’après les rendus ayant fuité, le smartphone pliable serait cette fois plus fin – peut-être pour rivaliser avec l’Oppo Find N5, réputé ultra-mince – et bénéficierait d’écrans plus grands (l’écran principal du modèle actuel mesure 7,6 pouces de diagonale).

Et qu’en est-il du modèle tri-pliable de Samsung ? La marque a déjà évoqué l’arrivée d’un appareil doté d’un pli supplémentaire, mais sans préciser ni sa date de lancement ni son nom. Il pourrait toutefois être mentionné lors de l’événement de présentation du Galaxy Z Fold 7 en juillet.

Vous aimerez aussi