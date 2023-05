Nintendo prévoit de vendre seulement 15 millions de Switch pour l’année fiscale 2024

Après s’être écoulée comme des petits pains pendant plusieurs années, la Nintendo Switch commence à ralentir la cadence. Nintendo a partagé ses résultats de l’année fiscale 2023 et les ventes sont effectivement en baisse. Cette tendance n’est pas près de s’arrêter car Nintendo s’attend à vendre encore moins de Switch au cours de l’année fiscale 2024. Celle-ci a commencé le 1er avril 2023 et se terminera le 31 mars 2024.

En attendant la fameuse Switch 2 qui fait énormément parler d’elle, la Nintendo Switch actuelle (la version Standard, la version Lite et le modèle OLED) ne séduirait apparemment plus autant les nouveaux joueurs. La sortie imminente de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui fait évoluer la série n’arrivera-t-elle donc pas à faire remonter les ventes ?

Nintendo veut vendre plusieurs Switch par foyer

La Nintendo Switch s’est écoulée à 23 millions d’exemplaires il y a deux ans et à 18 millions d’unités l’année dernière. Cette baisse progressive continuera donc de s’accentuer au cours de l’exercice fiscal 2024 si seulement 15 millions de Nintendo Switch seront vendues dans les prochains mois.

Le président Shuntaro Furukawa déclare : « notre objectif de vendre 15 millions d'unités au cours de cet exercice fiscal est un peu exagéré ». Pour y parvenir, Nintendo ne prévoit pas de vendre uniquement des Switch à de nouveaux clients, mais plutôt de faire acheter des consoles supplémentaires à ses clients existants. « Nous essayons non seulement de mettre une console dans chaque maison, mais plusieurs dans chaque maison, voire une pour chaque personne », ajoute Shuntaro Furukawa.

D’ailleurs, il est important de noter que la Switch OLED se vend aussi bien que le modèle hybride standard. Au dernier trimestre, les ventes de la Switch ont rapporté 3,06 millions de dollars à Nintendo. Exactement la moitié de cette somme provient des ventes de la Switch OLED. Ce n’est cependant pas une surprise car Nintendo s’attendait de voir les ventes baisser. N’oublions pas que la Nintendo Switch est sortie il y a déjà plus de 6 ans et qu’elle s’est extrêmement bien vendue pour une console de jeux vidéo à plus de 125,62 millions d’exemplaires.