Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp : une stratégie renouvelée qui frise l'excellence

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp revitalise le gameplay qui a fait le succès de la série sur GBA et DS avec un lifting visuel correct, une bande-son remixée géniale et des tonnes de contenu. Malheureusement, ce jeu est desservi par des performances inégales et une refonte 3D discutable des unités que vous contrôlez. Mais si vous pouvez faire abstraction de ces problèmes, vous trouverez un ensemble riche en contenu qui vaut largement son prix d'entrée.

Advance Wars, en tant que série, est un choix judicieux pour être ressuscitée sur Nintendo Switch. La nature portable de la console convient parfaitement à sa stratégie militaire rapide. Et en effet, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp de WayForward est un retour bienvenu pour la franchise longtemps endormie, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une paire de remakes regroupés.

Pour l'essentiel, il s'agit d'une adaptation réussie sur Nintendo Switch. Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp conserve le gameplay tactique captivant de l'original, où l'IA ennemie puissante capitalise sur des erreurs aussi minuscules que l'une de vos unités qui n'est pas à sa place d'une seule tuile. Advance Wars reste d'une dureté rafraîchissante et n'a rien perdu de son intérêt deux décennies plus tard.

Nous aimerions pouvoir dire que l'ensemble du jeu est un succès retentissant. Hélas, bien qu'il soit aussi amusant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est handicapé par des performances irrégulières dues à un framerate non verrouillé, un relooking 3D discutable qui ne manquera pas de diviser, et de longs temps de chargement qui sont loin de l'action instantanée des jeux originaux de la GBA.

Malgré tout, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp mérite que vous y consacriez du temps et de l'argent en dépit de ses quelques défauts.

Partir à la guerre

(Image credit: Nintendo)

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp reste identique à ses homologues de la GBA. Mais si vous n'avez pas encore été enrôlé dans les rangs de ses différents commandants, voici un petit récapitulatif.

Advance Wars oppose deux armées, parfois trois ou quatre sur les cartes les plus difficiles. Chacune d'entre elles positionne ses unités à tour de rôle sur la carte, avec la possibilité d'attaquer si elle se trouve à portée des unités ennemies. Chaque type d'unité a ses propres forces et faiblesses. Ne vous attendez donc pas à écraser la concurrence avec quelques chars et hélicoptères.

L'infanterie, par exemple, est naturellement plus faible que les véhicules. Mais ils sont polyvalents, peuvent être transportés par des TTB et peuvent passer des tours à capturer des villes et des bases neutres ou ennemies. Les méchas sont des fantassins un peu plus puissants, capables d'infliger des dégâts importants aux véhicules, mais ils ont en contrepartie une portée de mouvement moindre.

Les chars sont les bêtes de somme de votre armée. Ils sont puissants contre toute une série d'unités et peuvent encaisser des coups en retour, mais ils s'effondrent contre les chars plus gros et les unités d'artillerie et de missiles à longue portée. Les unités aériennes, comme les hélicoptères, ont une grande autonomie de mouvement et peuvent décimer l'infanterie, mais elles sont facilement éliminées de la carte par les unités anti-aériennes.

(Image credit: Nintendo)

Vous devrez vous familiariser avec chacun de vos types d'unités pour réussir dans la difficulté classique par défaut, car les adversaires de l'IA connaissent certainement les leurs. Vous disposerez d'une sélection d'unités différente d'une carte à l'autre, et le jeu fait un excellent travail pour vous familiariser avec chaque unité avant d'augmenter la difficulté plus tard dans le jeu.

Si les choses commencent à devenir un peu trop difficiles, ne vous inquiétez pas. La nouvelle difficulté Casual réduit l'intensité. Ce n'est toujours pas une partie de plaisir, mais vous disposerez d'une plus grande marge de manœuvre et nous le recommandons aux joueurs débutants. L'avantage, c'est que Re-Boot Camp ne vous fera pas honte et ne vous pénalisera pas si vous abandonnez la difficulté, et vous pouvez revenir en arrière à partir de l'écran de la carte du monde si vous le souhaitez.

La courbe de difficulté est relativement régulière, ce qui permet de s'attendre à quelques pics de difficulté...

Le ciment de votre armée, c'est votre commandant (ou C.O.). Chaque C.O. a sa propre personnalité colorée, mais aussi une capacité spéciale qui lui est propre. Andy, par exemple, est un excellent polyvalent et peut réparer vos unités sur toute la carte. C'est une béquille fantastique qui peut vous aider à arracher une victoire désespérée. Olaf, quant à lui, peut transformer la carte en champ de neige pendant un tour. Cela augmente considérablement le rayon d'action de ses propres unités et réduit considérablement le vôtre. Ces capacités de C.O. sont extrêmement variées et le fait de les découvrir pour la première fois est un moyen fantastique pour les jeux de pimenter leurs campagnes.

En dehors des capacités de combat les plus puissantes, les deux titres restent étonnamment bien équilibrés. Même les unités les plus puissantes ont des pions difficiles à contrer. La courbe de difficulté est relativement régulière, ce qui permet de s'attendre à quelques pics de difficulté.

Les petits soldats

(Image credit: Nintendo)

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp fait malheureusement l'objet d'un constat plus mitigé en ce qui concerne la présentation et les performances. Nous adorons les nouvelles illustrations en 2D des personnages du jeu, légèrement animées pour leur donner un souffle de vie. C'est aussi un jeu extrêmement coloré, qui s'affiche magnifiquement sur l'écran OLED de la Nintendo Switch.

Cependant, il ne reste pas éternellement agréable à l'œil, car les superbes illustrations en 2D se heurtent de plein fouet aux nouveaux modèles en 3D de vos unités. Ils sont acceptables, mais ils n'ont pas le charme des sprites chibis des originaux. Les modèles sont également un peu trop lustrés, ce qui les fait ressembler à des jouets en plastique. Pire encore, sur les cartes les plus chargées, les unités 3D trapues peuvent se fondre les unes dans les autres si vous ne faites pas attention.

Le choix des modèles 3D a peut-être même eu un impact sur les performances de Re-Boot Camp. Dans le meilleur des cas, les jeux se maintiennent à 30 images par seconde. Cependant, le framerate n'est pas plafonné, ce qui signifie qu'il saute assez souvent. C'est particulièrement visible lorsque vous passez de l'écran de la carte au combat.

Mais ce n'est pas si grave, car la merveilleuse bande-son de Re-Boot Camp aide à remonter le moral des joueurs. Les sons de haute production et les basses caractéristiques de WayForward sont ici bien présents. Si vous connaissez le travail de Jake Kaufman sur les franchises Shantae et Mighty Switch Force, attendez-vous à retrouver la même qualité ici. Chaque morceau a été remixé avec amour ; ils sont reconnaissables, mais sonnent complètement frais et nouveaux.

Une longue guerre

(Image credit: Nintendo)

Malgré ses problèmes de performances, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est un jeu de qualité en ce qui concerne le contenu. Les campagnes d'Advance Wars et d'Advance Wars 2 : Black Hole Rising sont de retour dans leur intégralité, et toutes les cartes bonus sont présentes. Le mode carte est également de retour, permettant aux joueurs de créer et de partager leurs propres niveaux à l'aide d'un éditeur très intuitif. Ajoutez à cela des illustrations et des musiques à débloquer et vous obtenez un jeu rempli à ras bord de contenus débloquables.

Dans l'ensemble, Nintendo et WayForward ont fait un excellent travail pour remettre Advance Wars au goût du jour. Sa stratégie stricte mais juste, au rythme rapide, s'est avérée intemporelle, et l'attente en valait la peine après de multiples retards.

Pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que Re-Boot Camp aurait pu bénéficier d'un ou deux mois de développement supplémentaires pour peaufiner un peu plus les performances. Nous espérons qu'un ou deux patchs permettront de rationaliser les performances et d'améliorer les temps de chargement. Mais pour l'instant, il faut s'attendre à ce que la jouabilité soit saccadée, surtout lorsque vous arrivez sur les cartes les plus mouvementées de la seconde moitié de chaque campagne.

Dans l'ensemble, si vous préférez les stratégies moins fantaisistes et plus ancrées dans la réalité, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp mérite que vous vous y intéressiez.