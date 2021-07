Remake de Pokémon Diamant et Perle : date de sortie, bande-annonce, actualités et bien plus encore

Les remakes de Pokémon Diamant et Perle devraient sortir fin 2021 sous les nouveaux titres de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Il s'agira là des quatrièmes jeux de la longue série de remakes de Pokémon, après Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille (2004), Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver (2010) et plus récemment Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha (2014).

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante seront des reconstitutions de la région de Sinnoh du jeu original Diamant et Perle, qui a donné naissance à la quatrième génération de Pokémons. Le format habituel, qui consiste à attraper et à entraîner des Pokémons pour progresser dans les arènes de la région, s'applique comme il l'a toujours fait jusqu'à présent et au-delà.

Ils ont été annoncés pour la première fois en février 2021, lors de la vidéo de présentation de Pokémon Présents, dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la franchise Pokémon. Ils ont été rejoints par l'annonce de Légendes Pokémon : Arceus, une préquelle qui se déroule dans la région de Sinnoh et qui sortira dans le monde entier au début de l’année 2022.

Vous êtes impatient de découvrir Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et vous voulez en savoir plus ? Lisez la suite pour savoir ce qui vous attend en termes de gameplay et de nouvelles créatures à attraper.

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante en résumé

De quoi s'agit-il ? Des remakes de Pokémon Diamant et Perle sortis sur Nintendo DS

Des remakes de Pokémon Diamant et Perle sortis sur Nintendo DS Quand pourrai-je y jouer ? Fin 2021

Fin 2021 Sur quoi pourrai-je y jouer ? Nintendo Switch

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sortira fin 2021 sur la Nintendo Switch exclusivement. Il s'agira de la seconde entrée principale présentée sur la console, après Pokémon Épée et Bouclier de 2019.

Récemment, Nintendo a confirmé la sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante le 19 novembre 2021. Tandis que Légendes Pokémon : Arceus apparaîtra le 28 janvier 2022). Naturellement, nous vous tiendrons au courant si un report a lieu, en raison des retards de programmation générés par l’évolution du Covid-19.

Bande-annonce de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante a été présenté pour la première fois lors de la conférence Pokémon Presents en février 2021. Un événement accompagné d'une bande-annonce révélant la direction artistique et le gameplay des deux jeux.

L'esthétique du monde extérieur est très proche de celle de la version originale sur Nintendo DS, avec des personnages déformés naviguant dans des environnements 3D basiques. Les combats, en revanche, prennent une allure plus réaliste avec des modèles de Pokémon en taille réelle.

De ce fait, les remakes de Pokémon Diamant et Perle semblent assez fidèles aux originaux, même si les graphismes ont été revus en 3D haute définition et que des effets de lumière assez impressionnants ont été ajoutés. Certaines animations cinématiques de combat ont de même été exposées dans la bande-annonce, et semblent constituer un vrai bond en avant par rapport aux efforts de Pokémon Épée et Bouclier, souvent critiqués.

Gameplay de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Si vous avez déjà joué aux titres originaux Pokémon Diamant et Perle sur Nintendo DS, vous devez savoir à quoi vous attendre en termes de gameplay. Le gameplay de base de la série Pokémon semble largement inchangé, avec l'exploration de l'univers, le combat au tour par tour et la capture d'un maximum de Pokémons pour remplir votre Pokédex.

Au milieu de la controverse entourant Pokémon Epée et Bouclier (qui a impliqué la suppression d'une grande partie de l'ensemble des Pokémons du jeu final), nous nous attendons à ce que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante reprenne le flambeau, en espérant que tous les Pokémons des quatre premières générations y figurent.

Cela représente un peu moins de 500 créatures de poche. En plus de cela, nous aimerions voir les Pokémons des générations suivantes faire une apparition comme au sein des remakes précédents.

La populaire Battle Zone devrait en outre faire son grand retour. Cette zone unique permettait aux dresseurs de tester sérieusement les combats et tournois les plus difficiles avant de se lancer dans l’arène. Quelques nouvelles fonctionnalités exclusives permettraient par ailleurs de relever la difficulté moindre des titres Pokémon plus récents.

En plus de la Zone de Combat, une autre des caractéristiques les plus plébiscitées de Pokémon Diamant et Perle était le Sous-sol. Dans le souterrain, les combats et la capture de Pokémon sont remplacés par une activité plus décontractée de collecte de ressources. Il permettait également aux joueurs de créer des Bases Secrètes et des maisons personnalisables. Pourquoi pas échangeables via le mode multijoueur de la Switch ?

Si l'objectif des remakes de Pokémon Diamant et Perle est une reproduction fidèle, alors, ce que nous aimerions le plus voir ici, ce sont des améliorations du framerate. Une expérience fluide à 60 images par seconde semble gérable pour un style artistique aussi basique, même sur Switch. Des fonctionnalités telles que des temps de chargement rapides et des transitions de combat plus courtes constitueraient aussi une amélioration bienvenue par rapport à Pokémon Épée et Bouclier.

Contenus de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Les Méga Évolutions pourraient revenir

La plus grande rumeur qui circule actuellement à propos de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante concerne l'inclusion potentielle des Méga Évolutions. Celles-ci ont été introduites pour la première fois dans Pokémon X et Y sur la Nintendo 3DS, et permettent à certains Pokémon de se transformer temporairement en versions surpuissantes d'eux-mêmes.

Les Méga Évolutions ont souvent été critiquées pour avoir banalisé la difficulté déjà faible des jeux Pokémon récents, car les statistiques des formes Méga Évoluées peuvent généralement résister aux attaques les plus dures, même lorsque le coup utilisé contre elles se révèle super efficace. Si les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante proposent des Méga Évolutions, nous espérons que cette fonctionnalité sera gérée avec soin et que l'on s'attachera à les équilibrer correctement.

Des personnages et items de Pokémon Platine inclus ?

Les spéculations des fans semblent également indiquer que des contenus de Pokémon Platine - la suite plus complète de Diamant et Perle - seront présents dans les remakes. Ceci est largement prouvé par la représentation d’un personnage de Platine dans la bande-annonce de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.

Platinum added an extra NPC to Floaroma Town to talk to you about the Gracidea and give it to you if you came with Shaymin.Guess who's there in the trailer. pic.twitter.com/1iOazHLfQqFebruary 26, 2021 See more

Si le contenu de Pokémon Platine est effectivement présent, cela signifie qu'un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires seront intégrées à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, y compris le mini-jeu Wi-Fi Plaza (qui, nous l'imaginons, sera renommé dans le remake) et la Zone de Combat mentionnée plus haut.