Pokémon Go : comment vous déplacer n’importe où sur la carte grâce à un VPN ?

Une demi-décennie après que Pokémon Go ait pris d'assaut nos smartphones, le hit mobile de Niantic continue d'obséder des millions de joueurs à travers le monde. Si vous faites partie de la large communauté de dresseurs, mais que vous avez déjà ratissé toute la carte - ou que vous ne pouvez plus sortir de chez vous -, il est toujours possible de compléter votre collection en vous téléportant ailleurs sur la planète.

En substance, le fait de modifier votre emplacement avec une application VPN vous donnera accès à de nouvelles villes et donc à des Pokémons beaucoup plus variés et plus puissants. Il est aussi plus évident de profiter de PokéStops inédits en quelques secondes.

Un VPN mobile vous permet de naviguer en tout anonymat et sécurité (pratique lorsque vous utilisez le Wi-Fi public), de changer votre adresse IP et de vous “téléporter” où vous le souhaitez sur la carte du monde.

Pour autant, tous les VPN ne vous donnent pas la possibilité de manipuler votre GPS. A vrai dire, une seule application premium répond aujourd’hui à ce cahier des charges.

Surfshark dispose d'un faux GPS.

La plupart des meilleurs VPN peuvent être associés à une application tierce pour vous aider à obtenir une fausse localisation GPS, mais Surfshark fait tout cela au sein même du service.

Une fois inscrit sur Surfshark - et nous vous recommandons vivement de le faire via le site pour obtenir le prix le plus bas - téléchargez l'application sur votre smartphone.

Ensuite, rendez-vous dans le menu "Paramètres" de l'application, puis sur l’option "Avancé". Tapez sur le bouton "Ignorer la localisation GPS", puis passez sur les réglages de votre smartphone lorsque vous y serez invité. Dans les paramètres de votre téléphone, allez dans "À propos du téléphone”, puis appuyez plusieurs fois sur "Numéro du build" (et entrez éventuellement votre mot de passe) jusqu'à accéder au mode développeur.

Retournez sur l'application Surfshark et ouvrez les paramètres. Faites défiler l'écran pour trouver "Select mock location app" et sélectionnez "Surfshark" dans les choix proposés. Désormais, Surfshark a la capacité de modifier automatiquement votre localisation.

A vous les nouveaux Pokémons et les nouvelles arènes !

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.