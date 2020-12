Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier : quelle version du jeu devriez-vous choisir ?

Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier ? Vous aimeriez vous lancer dans la dernière aventure Pokémon sur Nintendo Switch, mais vous craignez de tomber sur la mauvaise édition ? Nous vous aidons à faire le bon choix et éviter de payer deux fois le même jeu, à quelques différences près.

Depuis la sortie de Pokémon Rouge et Bleu en 1996, les fans de Pokémon ont le choix entre deux versions d’un même titre, à chaque génération. Ces versions sont complémentaires et s’opposent en donnant accès à des contenus exclusifs et précis. L’aventure reste identique, mais les stratégies, les Pokémons et les dresseurs changent d’une édition à l’autre. Des distinctions subtiles qui auront une réelle importance pour certains joueurs - d’où la nécessité de savoir ce que vous achetez (ou ce que vous manquez) en préférant Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier.

Les Pokémons exclusifs Epée vs Bouclier

(Image credit: The Pokemon Company/Game Freak)

Depuis que les doubles versions Pokémon existent, la principale variante entre une version ou l’autre est celle des Pokémons présents dans ces dernières. Chacune des versions possède ses créatures exclusives, il en va de même pour Pokémon Epée et Pokémon Bouclier.

Si vous adorez jouer et combattre avec certains Pokémons plutôt que d’autres, il vaut la peine d’identifier la version dans laquelle ils apparaîtront, pour que vous puissiez interagir avec. Il est bien entendu possible d’échanger certains Pokémons avec vos amis sur réseau local, ou même de vous procurer les deux versions si vous le souhaitez.

Mais si vous êtes de ces joueurs qui anticipent leurs coups, vous apprécierez les listes des Pokémons exclusifs Epée vs ceux de l’équipe Bouclier. Comptez vos favoris dans chacune d’entre elles, cela vous donnera un bon point de départ pour déterminer votre choix final.

Liste des Pokémons Epée :

Mackogneur Gigamax (Combat)

Canarticho de Galar (Combat)

Palarticho (Combat)

Grainipiot (Plante)

Pifeuil (Plante / Ténèbres)

Tengalice (Plante / Ténèbres)

Darumarond de Galar (Glace)

Darumacho de Galar (Glace)

Mysdibule (Acier)

Solaroc (Roche / Psy)

Bargantua Rouge (Eau)

Baggiguane (Ténèbres / Combat)

Baggaïd (Ténèbres / Combat)

Scrutella (Psy)

Mesmérella (Psy)

Sidérella (Psy)

Furaiglon (Normal / Vol)

Gueriaigle (Normal / Vol)

Solochi (Ténèbres / Dragon)

Diamat (Ténèbres / Dragon)

Trioxhydre (Ténèbres / Dragon)

Sucroquin (Fée)

Cupcanaille (Fée)

Quartermac (Combat)

Boumata (Feu / Dragon)

Bébécaille (Dragon)

Écaïd (Dragon / Combat)

Ékaïser (Dragon / Combat)

Monthracite Gigamax (Roche / Feu)

Pomdrapi (Plante / Dragon)

Pomdrapi Gigamax (Plante / Dragon)

Dolman (Roche)

Wimessir mâle (Psy / Normal)

Liste des Pokémons Bouclier :

Ectoplasma Gigamax (Spectre / Poison)

Ponyta de Galar (Psy)

Galopa de Galar (Psy / Fée)

Nénupiot (Eau / Plante)

Lombre (Eau / Plante)

Ludicolo (Eau / Plante)

Corayon de Galar (Spectre)

Corayôme (Spectre)

Ténéfix (Ténèbres / Spectre)

Séléroc (Roche / Psy)

Bargantua Bleu (Eau)

Cradopaud (Poison / Combat)

Coatox (Poison / Combat)

Nucléos (Psy)

Méios (Psy)

Symbios (Psy)

Vostourno (Ténèbres / Vol)

Vaututrice (Ténèbres / Vol)

Embrylex (Roche / Sol)

Ymphect (Roche / Sol)

Tyranocif (Roche / Ténèbres)

Fluvetin (Fée)

Cocotine (Fée)

Gouroutan (Normal / Psy)

Draïeul (Normal / Dragon)

Mucuscule (Dragon)

Colimucus (Dragon)

Muplodocus (Dragon)

Lokhlass Gigamax (Eau / Glace)

Dratatin (Plante / Dragon)

Dratatin Gigamax (Plante / Dragon)

Bekaglaçon (Glace)

Wimessir femelle (Psy / Normal)

Les champions d’Arène Epée vs Bouclier

(Image credit: The Pokémon Company)

Epée et Bouclier disposent également d’arènes exclusives, ce qui signifie que selon la version que vous choisirez, vous affronterez un champion spécial et toute sa panoplie de Pokémons, plus ou moins redoutables.

Pokémon Noir et Blanc mettait en place un gameplay similaire où vous finissiez par affronter Watson, le maire de Janusia, dans la première version - contre Iris, sa fille, dans la seconde. Néanmoins, le boss final est ici la seule différence notoire. Car Watson et Iris lancent contre vous les mêmes Pokémons de type Dragon et vous remettent le badge mythe après votre victoire. Dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, chaque champion a des particularités et des Pokémons uniques.

Les champions exclusifs de Pokémon Epée sont :

Faïza, championne d’Arène d’Old Chister spécialisée dans les Pokémons de type Combat, à l’instar de Kapoera et Mackogneur

Chaz, champion d’Arène de Ludester - il est accompagné de Pokémons de type Roche, comme Golgopathe et Monthracite

Dans Pokémon Bouclier, ils sont remplacés par :

Alistair, champion d’Arène d’Old Chister qui collectionne les Pokémons Spectre (Ectoplasma, Mimiqui)

Lona, championne d’Arène de Ludester et mère de Chaz - elle affectionne les Pokémons Glace tels que Beldeneige ou Bekaglacon

Si vous craignez d’en découdre avec certains types de Pokémon, vous pouvez les éviter en vous ruant sur la version du jeu qui les ignore. Si vous les détestez tous, que dire sinon d’opter pour le moindre des deux maux ?

Les Pokémons légendaires Epée vs Bouclier

(Image credit: The Pokemon Company)

Les Pokémons Légendaires constituent l’argument de vente majeur des deux versions. Epée et Bouclier ont chacun le leur, il est d’ailleurs présent sur la couverture du jeu. Vous pouvez l’attraper et le dresser pendant votre partie.

Pokémon Epée met en vedette Zacian, un Pokémon de type Fée qui porte une épée dans sa gueule, celle-ci est capable de transpercer ses adversaires. Pokémon Bouclier lui préfère Zamazenta, un Pokémon de type Combat dont le corps en forme de bouclier peut reproduire les attaques de vos ennemis. Il y a aussi Ethernatos, pokémon de type Poison que vous affronterez quelle que soit la version au sein de laquelle vous évoluerez - il peut déclencher la Nuit Noire et affecter ainsi la santé mentale de tous les Pokémons géants aux alentours.

Quoi de neuf dans l’extension L’île solitaire de l’Armure ?

(Image credit: Nintendo)

Côté Pokémons exclusifs, les premiers pourront dresser des Scarabrute, Flingouste et Gamblast ; les seconds des Scarhino, Venalgue et Kravarech.

La première extension de Pokémon Epée et Bouclier, L’île solitaire de l’Armure, est disponible depuis juin 2020 et apporte avec elle un nouveau dresseur de légende (Mustar), ainsi que des Pokémons et des rivaux inédits. Là encore, en fonction de votre version du jeu, vous en croiserez certains et en ignorerez d’autres.

Les joueurs de Pokémon Epée se mesureront donc contre Sophora, une dresseuse de Pokémons Poison comme Smogo et Flagadoss de Galar. Tandis que ceux de Pokémon Bouclier feront face à Saturnin, un médium qui se repose sur des Pokémons Psy (Rhinolove, Alakazam).

Et pour Les terres enneigées de la Couronne ?

(Image credit: Nintendo)

La nouvelle extension de Pokémon Epée et Bouclier, Les terres enneigées de la Couronne, est sortie en octobre 2020. Avec une carte plus large que L’île solitaire de l’Armure, celle-ci vous emmènera dans des zones extrêmement froides - à la tête d'une équipe d'exploration chargée de cartographier des espèces de Pokémons souterrains.

Voici ceux que vous pourrez capturer dans Pokémon Epée :

Amonita

Amonistar

Draby

Drackhaus

Drattak

Ho-Oh

Groudon

Latios

Dialga

Reshiram

Boréas

Xerneas

Solgaleo

Dans Pokémon Bouclier, vous rencontrerez plutôt :

Kabuto

Kabutops

Griknot

Carmache

Carchacrok

Lugia

Kyogre

Latias

Palkia

Zekrom

Fulguris

Yveltal

Lunala

Les meilleures offres Pokémon Epée vs Pokémon Bouclier

Avez-vous maintenant un aperçu plus net de la version qui sera vôtre ? Pour finir de vous décider, nous vous partageons les prix les plus récents et les plus bas de Pokémon Epée et de Pokémon Bouclier. Vous avez toutes les cartes en main !