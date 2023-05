Pokémon est l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires et ce n’est pas près de s’arrêter. The Pokémon Company vient de mettre à jour son site web avec de nouvelles statistiques. Nous apprenons ainsi que la franchise Pokémon a distribué plus de 480 millions de jeux dans le monde. C’est un chiffre énorme qui témoigne de la popularité de Pokémon dans le monde.

Les 480 millions de jeux Pokémon distribués concernent tous les titres et toutes les générations des jeux qui sont sortis sur les différentes consoles au fil des ans. Ainsi, même les ventes de Pokémon Puzzle League qui est l’un des jeux les plus atypiques de la franchise font partie de ces 480 millions.

Plus de 52,9 milliards de cartes Pokémon ont aussi déjà été produites

Bien entendu, les jeux Pokémon qui se vendent le mieux sont ceux de la série principale, aussi bien Pokémon version rouge et Pokémon version bleue sortis en 1999 que Pokémon Écarlate et Violet lancés en 2022. D’ailleurs, la sortie de Pokémon Écarlate et Violet a été quelque peu perturbée l’année dernière par une série de bugs absurdes. Néanmoins, ces deux titres se sont écoulés à 10 millions de copies en seulement trois jours et 20 millions d’exemplaires en six semaines. Les titres Pokémon font d’ailleurs toujours partie des meilleurs jeux à acheter pour les consoles de Nintendo chaque année.

Ce n’est pas tout. The Pokémon Company a également partagé des statistiques intéressantes pour les fans de Pokémon. Par exemple, 52,9 milliards de cartes Pokémon ont été fabriquées au total. Cela n’empêche pas que certaines d’entre elles sont tellement rares qu’elles se vendent pour des dizaines de milliers de dollars. Ces dizaines de milliards de cartes ont été vendues dans 89 pays au total et déclinées dans 14 langues différentes. Inutile de rappeler à quel point les cartes Pokémon sont un succès planétaire.

Enfin, The Pokémon Company a également révélé que la série animée de la franchise a été diffusée dans 192 pays et régions à travers le monde. Les aventures de Sacha et Pikachu sur petit écran viennent d’ailleurs de se terminer après presque 26 ans. Le dernier épisode a été diffusé le 24 mars 2023 au Japon.

Source : The Pokémon Company