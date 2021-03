«The Falcon and the Winter Soldier» lansert på Disney+ – slik ser du den nye serien

Det har vært en fantastisk måned for superhelt-entusiaster – dagen etter strømmelanseringen av «Justice League» slippes Marvels nye storserie, nemlig «The Falcon and the Winter Soldier».

Marvel Studios går fra det ene radarparet til det andre med den andre TV-serien fra Marvels filmunivers. Denne gangen følger vi Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) og Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), i det de sammen prøver å holde en verden uten Captain America i tøylene – uten at vi nødvendigvis ville sagt at de er et team (i alle fall ikke så Bucky og Sam hører det).



Serien utspiller seg i seks deler, og plasseres innad den fjerde fasen i Marvel Cinematic Universe, fire måneder etter at The Avengers fikk hasen på Thanos og hans hær i «The Avengers: Endgame» fra 2019.

Lansert: 19. mars, 2021 Sendeprogram: Nye episoder hver fredag Skuespillere: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Wyatt Russell, Emily VanCamp Regissør: Kari Skogland

Det ikoniske skjoldet som skifter hender mellom en aldrende Steve Rogers og en ærefryktig Sam er en tung byrde å bære, og Bucky sliter med å få dreisen på livet i den moderne tidsalderen, særlig uten hjelp av sin beste venn – men når skurkene står i kø har de ikke noe annet valg enn å begrave stridsøksa og stole på hverandre, for her er det nok av kjeltringer, både nye og gamle, å ta av.



Mestermanipulatoren Helmut Zemo (Daniel Brühl) returnerer til skjermen for første gang siden han startet bruduljene i «Captain America: Civil War» fra 2016 – og denne gangen har han finjustert habitten: han har på seg den ikoniske lilla masken fra tegneserien.

Truslene er ikke bare av det manipulative slaget. John F. Walker (Wyatt Russel), en statsstøttet Captain America-wannabe, prøver å ta over rollen til Sam; og den såkalte Flag-Smashers-gruppen er en gjeng anarkister, paradoksalt nok ledet av Karli Morgenthau (Erin Kellyman), som ikke helt er dus med det patriotiske radarparet.



Se nedenfor hvordan du kan strømme «The Falcon and the Winter Soldier» på nett i dag – dette er én av seks Marvel-TV-serier som skal komme til Disney+ i år, så om man liker Marvel er det ingen tid å miste. Alle de ni episodene av «WandaVision» er allerede ute, og Marvel-filmene er selvsagt også å finne på strømmetjenesten, så Marvel-fans bør kjenne sin besøkelsestid.

Slik ser du «The Falcon and the Winter Soldier» på nett med Disney+

Disney+ har for lengst etablert seg i Norge, og har med blant annet storserier som «The Mandalorian» slått seg opp som en seriøs utfordrer til gamle travere som Netflix og HBO Nordic. Det er ingen sak å se «The Falcon and the Winter Soldier», det eneste man må gjøre er å tegne et abonnement på Disney+, så tar man i bruk appen på plattformen man har lyst til å bruke, og man er i gang.



I tillegg til at man får eksklusiv tilgang til «The Falcon and the Winter Soldier» og alle Marvel-filmene, så huser strømmetjenesten også Disneys enorme bibliotek av eldre filmer, for ikke å snakke om filmkatalogen til Fox og Pixar – og sist men ikke minst, alle filmene i Star Wars-universet. Dette betyr at både voksne og barn kan kose seg med favoritter som «The Mandalorian», «The Simpsons», «Løvenes Konge» og «Frost», for å nevne noen.

Hvordan spare penger med Disney+

Disney+ er fra før av billigere enn konkurrerende strømmetjenester som Netflix, men du kan spare litt ekstra hvis du velger å betale per år, snarere enn per måned. Hvis du går for et årsabonnement sparer du nesten 17 prosent kontra månedsabonnementet. Det innebærer selvsagt en større engangssum, men om du er førstegangsbruker, så er sannsynligheten stor for at du kommer til å ha langt mer kvalitetsinnhold å ta av enn du har tid til å se på – et luksusproblem som bør passe de fleste godt. Hvis du abonnerer per år, ender opp med å betale 74 kroner i måneden.

Mini-anmeldelse av «The Falcon and the Winter Soldier»

Hvis du vil vite mer om den nye Marvel-serien, men ikke takler spoilers, så kan du ta en titt på vår fullstendige anmeldelse av den første episoden av «The Falcon and the Winter Soldier».



For å oppsummere, så kan vi avsløre at inntrykket vi satt igjen med etter å ha sett første episode er godt. Meget godt. Denne serien minner og svært om de beste filmene i Marvel-universet, ikke bare i handling, men også i filmatisk uttrykk og produksjonskvalitet. Selvsagt skal det litt til å klare å toppe en Avengers-film på kino, men vi takker og bukker for denne godbiten, og gleder oss både til den videre historien over de kommende ukene, og til fortsettelsen av Marvel-universet i filmene.



Apropos filmene, hvis det er lenge siden du har fordypet det i Marvel-universet kan det være på tide med et gjensyn. Ta en titt på vår artikkel om hvordan man ser Marvel-filmene i rekkefølge for litt inspirasjon og en dytt i riktig retning (vi vet du har lyst på et maraton).