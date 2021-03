«The Falcon and the Winter Soldier» ter seg som en Marvel-film på kino

Dette er en anmeldelse av første episode av «The Falcon and the Winter Soldier», den er helt fri for faktiske spoilere, men du bør kanskje unngå å lese den, om du er av typen som prøver å unngå all informasjon før du nyter en serie eller en film.



Litt av poenget med Marvels nye bølge med storserier – rent bortsett fra å selge Disney+-abonnementer – er at de gjør det mulig for de litt mer bortglemte heltene å vise seg frem, karakterene som ikke fikk sine fortjente minutter i rampelyset i det heseblesende tempoet filmene gikk i.



Etter at vi så første episode av «The Falcon and the Winter Soldier» gikk det opp for oss hvor lite vi egentlig har fått vite om Bucky Barnes (Sebastian Stan) i de ti årene som har gått siden han ble introdusert i «Captain America: The First Avenger». Rent bortsett fra vennskapet med Steve Rogers, som går helt tilbake til før andre verdenskrig, og det han var Hydras foretrukne snikmorder gjennom store deler av det forrige århundret, hva vet vi egentlig om Bucky? Ikke mye, skal det vise seg.



Sam Wilson (Anthony Mackie), Falcon, blant superheltvenner, har kanskje hatt et litt mer fremtredende indre liv i MCU-filmene – særlig i «Captain America: The Winter Soldier» – men hva er det egentlig han gjør når han ikke gir slemminger en kilevink eller to iført den kule vingedrakta?

Nettopp dette får vi svar på i første episode av «The Falcon and the Winter Soldier», og er grunnen til at serien er såpass tilfredsstillende som den er. Vi er vant med at de to heltene eksisterer som bikarakterer i Steve Rogers' univers – og heldigvis bruker ikke serieskaperne spesielt lang tid på sørgeprosessen i kjølvannet av pensjoneringen av kapteinen – men nå får vi se personligheten til begge de to heltene få fritt leide i sin egen verden, og hvordan radarparet fungerer i det daglige i en verden preget av Thanos-hendelsen.



Når det gjelder Sam, så handler mye om å gjenforenes med familien. For Bucky handler det om å bearbeide hans tidligere liv som The Winter Soldier, og å finne sin plass i en verden som trenger hans hjelp. «The Falcon and the Winter Soldier» tar seg god tid til å bli fortrolig med karakterene i denne episoden, og det er et svært velkomment temposkifte. Marvel bruker tiden godt i TV-formatet, der man gjerne får litt ekstra tid på seg før alt går ad undas og skurker må settes på plass. Vi får lov til å henge med våre helter i mer hverdagslige gjøremål.

Hvis du allerede var en fan av Captain America-filmene, som vi mener er av de bedre filmene i serien, så kan denne serien være en skikkelig lekkerbisken, gitt at resten av episodene holder samme nivå som den første. Vi regner med at enkelte kommer til å savne den mystiske stemningen og den tematiske dybden i «WandaVision» – det er lite trolig at vi får like mange ville fan-teorier rundt hva som foregår som med den sære (tilsynelatende) forstadskomedien – men det kan like gjerne være en fordel snarere enn en hemsko for mange, for denne serien har sine helt egne styrker.

Kinofølelse på TV-skjermen

(Image credit: Marvel Studios)

«The Falcon and the Winter Soldier» ser for eksempel ut til å kunne levere action i Marvel-skala på TV-skjermen. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor dette opprinnelig var den første MCU-serien som skulle lanseres på Disney+, før COVID-19 rotet til produksjonen – dette føles i større grad ut som flaggskipet.



Serien ter seg som en superhelt-film, bare på TV – noe som vi egentlig aldri har sett på TV-skjermen før, i alle fall ikke med tanke på de enormt kompliserte action-scenen vi blir servert. Vi tenker tilbake på den store sluttkampen mellom Wanda og Agatha Harkness i «WandaVision» når vi ser første episode av «The Falcon and the Winter Soldier». Det er ikke store forskjellen mellom det vi får se her og det man normalt ser på kino. Du fikk kanskje med det et glimt av dette om du fikk med deg traileren, men det å faktisk oppleve det mens du sitter i sofaen og ser på episoden er noe for seg selv. Man får nesten litt bakoversveis.

Vi kommer ikke til å snakke noe om historien i denne anmeldelsen, men denne episoden har two actionscener som holder filmkvalitet. Hvis du er ute etter en skikkelig Marvel-opplevelse, servert i én porsjon per uke, så later det til at «The Falcon and the Winter Soldier» gir deg det du vil ha.



Vi får følelsen av at denne serien kommer til å fungere som en slags spion-aktig, mer realistisk variant, av «Captain America: The Winter Soldier». Faktisk finner man mang en referanse til nettopp den filmen i denne episoden. Både Sam og Bucky plasseres i samme sko som Steve – utdaterte menn i en forvirrende tidsalder, men på vidt forskjellige måter. Det at Sam forsvant da Thanos knipset med fingrene har gjort at han har nok å stri med, mens Bucky fortsatt prøver å pusle sammen livet sitt i kjølvannet av flerfoldige tiår som skurk.

(Image credit: Marvel Studios)

Det er enkelte deler av plottet som har vært kjent i lengre tid – for eksempel at serien vil ta for seg hvordan Sam takler det å overta rollen som Captain America, siden han fikk skjoldet av Steve på slutten av «The Avengers: Endgame». Første episode handler dog i stor grad om å sette brikkene på plass, men dette gjøres med en såpass stø hånd at vi gleder oss stort til å se fortsettelsen.



Vi er usikre på om hvorvidt serien kommer til å være særlig spisset når det gjelder hva det vil si å være dette ikoniske symbolet på USA i 2021, men premisset er likevel besnærende, og vi forventer et tettpakket program de neste seks episodene.



Nå kan det se ut til at storfilmer på kino er en realitet som kan skimtes i horisonten, og «The Falcon and the Winter Soldier» gjør en god figur i det den prøver å fylle det mellomliggende tomrommet – på samme måte som «WandaVision» og «The Mandalorian».



Nye episoder av «The Falcon and the Winter Soldier» lanseres hver fredag på Disney+ fra og med 19. mars.