Saint-Valentin 2021 : 10 idées cadeaux tech pour être sûr de surprendre

Les fleurs et les chocolats restent certes la meilleure option de dernière minute, mais si vous cherchez le cadeau de Saint-Valentin parfait pour cette personne spéciale (ou pour vous-même), rien ne dit « Je t'aime » comme un nouveau gadget chic et personnalisé qui l’accompagnera au quotidien.

Loin des clichés, voici dix propositions qui ne manqueront pas de dessiner un sourire sur le visage de votre moitié qu’il ou qu’elle soit mélomane, sérivore, dévoreur d’ebooks, gamer ou adepte de footings matinaux. Mieux encore, si vous vous y prenez à la dernière minute, vous avez la possibilité de les commander en ligne et d’être encore livré dans les temps.

Chacune de ces idées cadeaux peut convenir à elle comme à lui, et nous avons référencés les prix les plus récents et les plus bas du moment, pour être certain de surprendre mais éviter d’être surpris en retour. Vous n’avez donc plus grand-chose à faire, si ce n’est de parcourir notre sélection, d’avoir le coup de foudre pour une ou plusieurs des offres ci-dessous, avant de laisser Cupidon (ou le service de livraison attitré) faire le reste.

Apple Watch

Si vous recherchez le cadeau qui fera assurément plaisir à un Apple Addict, ne cherchez pas plus loin que la toute récente Apple Watch 6. Mise à niveau exceptionnelle de la Watch 5, déjà honorable sous tous rapports, elle se mariera parfaitement avec l’iPhone de votre proche.

Mais il n'est pas non plus nécessaire de clôturer votre PEL pour prouver votre affection. Aujourd’hui, il existe aussi des montres connectées Apple relativement abordables comme l’Apple Watch SE ou la plus datée - mais toujours performante - Apple Watch 3. Toutes bénéficient de la mise à jour utile de watchOS 7, pour suivre indicateurs santé et/ou fitness à la perfection. Il existe plus de 100 variantes de montres connectées Apple distinctes. Misez prioritairement sur la 6 ou la SE qui composent avec un écran OLED clair et lumineux, des fonctionnalités / applications addictives, plusieurs modèles de bracelets et un design incroyablement élégant.

Amazon Kindle Paperwhite

Si votre valentin(e) a intégralement siphonné sa bibliothèque pendant les deux précédents confinements, la liseuse Kindle Paperwhite est un cadeau qu'il ou elle appréciera certainement. Même sur la version standard de 8 Go, elle peut stocker des milliers de livres, quel que soit son genre littéraire favori. A parcourir ensuite sur le merveilleux écran E Ink de 6 pouces qui imite l'aspect du vrai papier. La liseuse Amazon s’avère étanche et donc utilisable dans un bain relaxant ou au bord de la piscine. La luminosité de l’écran se calibre automatiquement en tenant compte de la lumière ambiante, ainsi impossible de s’abimer les yeux en feuilletant son roman sous le soleil. La taille des caractères, enfin, est facile à ajuster tandis que sa batterie puissante permet de la solliciter des semaines durant, sans besoin de recharge.

Google Nest Hub

Les écrans intelligents deviennent de plus en plus indispensables dans une maison, et il n'est même pas nécessaire de les connecter à d'autres appareils connectés pour en tirer le meilleur parti. Aujourd’hui, le Google Nest Hub constitue l'un des meilleurs que vous puissiez offrir à votre cher(e) et tendre.

Il se présente sous la forme d’un magnifique cadre photo numérique, avec des souvenirs de vos dernières soirées festives ou de vos vacances au soleil. Pour retrouver un album ou une photo spécifique, il suffit de le demander à l’assistant Google - « OK Google, affiche mon album photo été à Ibiza » - et ils apparaîtront. Mais le Nest Hub n’est pas qu’un simple diaporama, il regorge de fonctionnalités qui accompagneront les diverses tâches du quotidien et vous permettront de rester en contact, grâce aux appels vidéo via Google Duo.

Bose Frames

Celui qui a dit que la technologie et le style ne vont pas de pair n'a jamais vraiment essayé les Bose Frames. Utilisez-les comme des lunettes de soleil ordinaires et écoutez votre musique préférée pendant que vous êtes en déplacement, tout en ayant l'air élégant. il y a également une nouvelle édition de lunettes Bose conçue pour les amateurs de fitness. Que vous couriez ensemble ou que vous fassiez une promenade romantique, vous trouverez assurément le style qui lui ressemble.

Le Bose Frames Tempo est le modèle sportif, avec une autonomie de huit heures et un son plus puissant, tandis que le Tenor et le Soprano sont destinés à un usage classique, embarquant une autonomie de cinq heures et une très bonne scène sonore.

Dyson Supersonic

Votre conjoint(e) montre des excès de coquetterie ? Ce sèche-cheveux haut de gamme lui offrira un sentiment de bien-être permanent après chaque usage. Le Dyson Supersonic prend soin de sécher tous les types de cheveux, sans avoir recours à des températures extrêmes. Il possède en effet une option de contrôle intelligent, configurant l’intensité de la chaleur en fonction du volume et protégeant chaque cheveu contre les dommages causés par des températures trop hautes. Les cheveux préservent dès lors leur éclat naturel pendant des années.

Il est fourni avec un certain nombre d'accessoires pour s'adapter à tous les styles capillaires. Que votre maman ait des cheveux bouclés, épais, super fins ou raides, elle parviendra à dompter frisottis et épis rebelles.

Fujifilm Instax Mini 9

Il ou elle passe son temps à alimenter son compte Instagram ? Laissez les publications virtuelles pour ses abonnés et proposez-lui le meilleur des supports rétro pour immortaliser vos plus beaux moments à deux. Parce que le polaroïd revient à la mode depuis quelques années, Fujifilm met à disposition des appareils photo instantané beaux et amusants à utiliser.

Le dernier en date est l'Instax Mini 11, dont l’approvisionnement a malheureusement été suspendu à cause de la propagation du virus Covid-19. En contrepartie, nous recommandons l'Instax Mini 9 qui possède les mêmes qualités. Il est beaucoup plus facile de se le procurer - et en bonus, c'est le modèle le plus abordable que vous puissiez acheter.

Nintendo Ring Fit Adventure

Comme tout le monde, vous avez juré de vous mettre au sport à deux pendant ces derniers mois mouvementés… avant d'abandonner d'un commun accord vos bonnes résolutions pour vous poser devant quelques-unes des meilleures séries Netflix ou face-à-face aux meilleurs jeux PC.

Nintendo a mis au point un stratagème infaillible pour vous faire passer efficacement de la procrastination au fitness. Son nom : Ring Fit Adventure, un RPG couplé à deux accessoires - le leg strap et le ring con - qui rendent les tractions, jumping jacks et même les séances de yoga amusants. Non seulement, vous ne voyez pas le temps passer mais en plus, Ring Fit Adventure contribue réellement à brûler les calories. Remplace-t-il la pratique d’un vrai sport ? Non. Reste une transition sérieuse qui plaira aux non-athlètes comme aux amateurs de gamification.

Sony WH-1000XM4

Le casque sans fil WH-1000XM4 de Sony est le meilleur appareil audio anti-bruit de l’Histoire. Si votre âme soeur cherche un moment de tranquillité dans les transports en commun, au bureau ou même dans son salon, elle bénéficiera ici de la technologie de réduction du bruit la plus avancée. Ce qui lui permettra d’oublier complètement la pollution sonore de son environnement et de se concentrer sur l’écoute de ses playlists musicales ou de ses podcasts favoris. Mieux encore : il embarque de nombreux codecs audio premium, comme aptX HD et DSEE Extreme, pour une diffusion audio haute résolution, même à partir d’un téléphone mobile. Avec 30 heures d’autonomie, la recharge rapide, la connectivité Bluetooth en plus, son heureux propriétaire n’est pas prêt de le quitter.

PlayStation Classic

Vous n'êtes pas encore parvenu à mettre la main sur une PS5 ? Aucun problème ! La PlayStation originelle de 1994, prototype des consoles de salon de Sony, introduit une nouvelle ère, avec des mondes en 3D minutieux et des genres plus matures comme le survival horror.

Optez donc pour la PlayStation Classic et ses joyaux rétro à revisiter à deux. Comme les incontournables Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Teken 3, le premier GTA ou encore le director’s cut de Resident Evil. Il vous faudra un niveau d’anglais décent, puisque le catalogue embarque principalement les éditions VO - et composer également avec un taux de rafraichissement à 50 Hz. C’est aussi ce qui fait son charme après tout.

Chromecast avec Google TV

Vous n'avez pas encore de Smart TV qui vous permettrait de vous pelotonner sur le canapé avec votre compagne / compagnon et de regarder quelques comédies romantiques durant cette Saint-Valentin ? Vous pouvez remédier à cela en vous procurant la dernière version du dongle Google Chromecast.

Google a en effet ajouté une interface TV personnalisée que vous pouvez désormais contrôler avec une télécommande. Elle vous donne accès aux principaux services de streaming, dont Disney Plus, Netflix, MyCanal, Molotov et Amazon Prime Video. A ceux-ci s’ajoutent diverses applications reprises d'Android TV, ancêtre de ce Google TV recodifié - principalement des jeux mobiles pour répondre à sa mission de support de divertissement.