Ystävänpäivän lahjaideat 2022: yllätä ystäväsi tai mielitiettysi näiden avulla

Kukat ja suklaarasiat ovat klassinen suosikki ystävänpäivänä, mutta jos etsit täydellistä lahjaa läheisellesi (tai itsellesi), suosittelemme laajentamaan vaihtoehtoja. Vaikka teknologia ei välttämättä kuulosta järin romanttiselta, niiden käyttöikä on usein paljon pidempi ja monipuolisempi. Mikäpä sen parempi ystävänpäivälahja kuin sellainen, jota muistellaan lämmöllä vielä vuosien päästä?

Oikean tuotteen valinta voi olla kuitenkin hankalaa, sillä makuja ja mieltymyksiä löytyy yhtä monta kuin valittavana olevia laitteita! Onneksi me olemme täällä auttaaksemme juuri tällaisissa tilanteissa. Olemme tehneet selvitystyöt etukäteen ja keränneet kaikki mielenkiintoisimmat lahjaideat jokaisen budjetille sopivaksi. Valinnanvaraakin löytyy niin lp-soittimista älyvaloihin sekä pikakameroista suoratoistopalveluihin.

Viime hetken ystävänpäivälahjaideat

Disney+

(Image credit: Marvel/Disney)

Disney+ on ollut saatavilla jo pidemmän aikaa Suomessa, ja tuona aikana suoratoistopalvelu on kasvanut paljon isommaksi kuin vain klassisten Disney-piirrettyjen katalogiksi. Sieltä löytyvät kaikki Marvel-elokuvat ja -sarjat, Star Warsit, Pixarit sekä iso liuta muuta alkuperäistuotantoa Star-brändin myötä. Ilahduta ystävääsi tarjoamalla koko vuoden kattava viihde-elämys tämän hetken viihdyttävimpien ohjelmien pariin.

Viaplay

(Image credit: Viaplay)

Jos ystäväsi tai rakkaasi on urheilun ystävä, silloin Viaplayn urheilupaketti on täydellinen lahja. Suoratoistopalvelu tarjoaa uusimmat ottelut niin NHL:n, jalkapallon, UFC:n kuin kymmenien muiden urheilulajien parissa. Urheilun lisäksi palvelussa on nähtävissä iso liuta urheiluun liittyviä ohjelmia, podcasteja ja muuta mielenkiintoista syventääkseen omaa urheilutietämystä.

Äänikirjapalvelun tilaus

(Image credit: Shutterstock)

Onko ystäväsi innokas lukija? Tällöin suositun äänikirjapalvelun tilaus saattaa olla juuri täydellinen ja antoisa lahja hänelle. Useissa palveluissa on lisäksi usein samaan hintaan tarjolla e-kirjoja, joten jos opusten kuuntelu ei kiinnosta, vaihtoehdoksi löytyy myös perinteisempi lähestymistapa. Storytelin, BookBeatin, Elisa Kirjan ja muiden palveluiden valikoimat ovat kattavia ja vaihtelevia, joten valinnanvaraa riittää.

Wolt-lahjakortti

(Image credit: Wolt)

Kukapa ei rakastaisi syömistä ja nauttisi ruuista. Wolt toimii Suomessakin jo useammassa kaupungissa, joten palvelun lahjakortti on omiaan tarjoamaan omalle mielitietylleen mahdollisuus herkutella ja nauttia hyvästä ruuasta.

Ystävänpäivän lahjaideat

Lego Botanical -tuotteet

(Image credit: Lego)

Jos ystäväsi rakastaa kasveja, mutta ei ole mikään maailman tunnetuin viherpeukalo, silloin vähän legomaisempi kukkakimppu voi tehdä terää. Legon Botanical Collection -tuotteet ovat kauniita kukkamaisia ja luonnosta inspiraation saaneita tuotteita, joilla on helppo koristaa koti koreaksi. Ne näyttävät yksilöllisiltä ja tuottavat hupia, mikä tekee niistä erinomaisen lahjan ystävänpäiväksi.

Polaroid Now

(Image credit: Future)

Jos kumppani tykkää valokuvaamisesta, silloin suosittelemme harkitsemaan pikakameraa. Se on erinomainen tapa ikuistaa arjen ikimuistoiset hetket, ja Polaroid Nowlla saa kuvattua klassisia täyskokoisia kuvia. Sen ikoninen muotoilu ei välttämättä vastaa kannettavuudeltaan puhelinta, mutta se herättää nostalgisia kaipuita.

Lue arvostelu: Polaroid Now

Apple Watch SE / Samsung Galaxy Watch 4

(Image credit: TechRadar)

Älykellot ovat nykyään enemmän kuin älypuhelinten jatkeita, sillä niissä on lukuisia terveys- ja kuntoiluominaisuuksia kaikille. Silti älykello kannattaa ostaa vastaamaan omaa puhelinta, sillä monet ominaisuudet on usein lukittu juuri saman käyttöjärjestelmän piiriin. Android- ja iOS-laitteiden parhaimmistoon lukeutuvatkin Apple Watch SE sekä Samsung Galaxy Watch 4, jotka ovat korkealaatuisia älykelloja kattavine ominaisuuksineen.

Lue arvostelut: Apple Watch SE ja Samsung Galaxy Watch 4

Apple AirTag / Tile Mate

(Image credit: Apple)

Jos ystäväsi tai kumppani tuntuu unohtelevan asioita vähän liiankin usein, silloin Apple AirTag tai Tile Mate voivat olla täydellinen lääke unohteluun. Nämä Bluetooth-paikantimet liitetään avaimiin tai laukkuun, jolloin ne on helppo löytää näiden kadottua. Molemmat laitteet toimivat äärimmäisen tarkasti, joten kyse on lähinnä oikean mallin valitsemisesta oman puhelimen kanssa yhteensopivaksi.

Lue arvostelut: Apple AirTag ja Tile Mate (2022)

Nespresso VertuoPlus

Kahvin ystäville täydellinen kuppi kahvia on paras tapa käynnistää aamu, päivä, ilta tai oikeastaan mikä tahansa muukin hetki. Nespresso VertuoPlussan avulla voi keittää viiteen eri kuppikokoon ja tehdä perinteistä kahvia kerman kera tai autenttisen espresson.

Nespresso-laitteet käyttävät kapseleita, joiden viivakoodi kertoo laitteelle, millaista kahvia sen täytyy keittää. Toisin sanoen kahvin keittäminen ei vaadi kuin napin painalluksen. Lisäksi kahvinkeitin käyttää teknologiaa, joka pyörii yli 7 000 kertaa minuutissa, jolloin keitetty kahvi syntyy aina täydellisen samankaltaisena aamu toisensa perään.

SodaStream Source

(Image credit: SodaStream)

SodaStreamin Source-hiilihapotuslaitteet ovat täydellinen valinta hapokkaista juotavista nauttiville siemailijoille. Helppokäyttöinen laite tekee juomasta kuin juomasta vaivattomasti kuplivaa, eikä sinun tarvitse enää ostaa ja kantaa painavia juomapulloja kaupasta käsin.

Dyson Supersonic

(Image credit: Future)

Dyson Supersonicia parempaa hiustenkuivaajaa ei löydy maailmasta. Sen tehokas ilmanpuhallus, hiljainen moottori ja älykäs muotoilu tekevät siitä hintansa arvoisen laitteen. Magneettisesti kiinnitettävät lisälaitteet auttavat myös eri hiustyyppien muotoilussa, mikä tekee tästä samalla monipuolisen laitteen.

Lue arvostelu: Dyson Supersonic

Kobo Libra 2

(Image credit: TechRadar)

Vaikka Amazon Kindle saattaa olla useimmille tutumpi lukulaite, Kobon valmistamat tuotteet ovat vähintäänkin yhtä hyviä ja toisinaan jopa parempia. Kobo Libra 2 on yhtiön viimeisin laite, joka tukee ensimmäistä kertaa myös äänikirjoja ja sisältää huikeat 32 gigatavua tallennustilaa. Se on myös mukava pitää kädessä, eikä sitä ole sidottu Amazonin verkkokauppaan.

Lue arvostelu: Kobo Libra 2

Nanoleaf Lines

(Image credit: Nanoleaf)

Nanoleaf on erikoistunut älyvaloihin, ja yhtiön Nanoleaf Linesit ovat mielestämme parhaimmat tähän mennessä. Ne ovat yksinkertaisia valotikkuja, jotka voi asentaa kattoon tai seinään lähes miten tahansa. Värisävyiltään ne valaisevat huoneen miljoonissa eri väreissä, ja ne toimivatkin upeasti juuri tunnelmavalaistuksena. Jos etsit edullisempaa vaihtoehtoa, silloin yhtiön Essentials-sarja on parempi vaihtoehto.

Lue arvostelu: Nanoleaf Lines

Sony PS-LX310BT -levysoitin

(Image credit: Sony)

On aika pyyhkiä pölyt oman vinyylikokoelman päältä ja laittaa musiikki jälleen raikaamaan. Sonyn levysoitin on täysin automaattinen levysoitin, jota on lisäksi helppo käyttää. Omien lempilevyjen kuunteluun ei tarvitse siten käyttää aikaa, vaan musiikin voi laittaa soimaan lähes välittömästi.

Ember Mug 2

(Image credit: Ember)

Unohtaako läheisesi juoda kuuman kahvikupposen aamulla ja se ennättää jäähtyä? Ember Mug 2 on suunniteltu juuri hänelle, ja se toimii arjen jokaisena päivänä. Älymuki säätää omaa lämpötilaansa pitääkseen kuuman juoman lämpimänä pidempään, ja mukin lämpötilan säätövaraa voi määrittää asteittain. Ja luvattu lämpötila säilyy myös jopa puolentoista tunnin ajan.

Chromecast with Google TV

(Image credit: Google)

Chromecast on lisännyt Google TV -alustan yhtiön tuoreimpaan mediatoistimeen, mikä muuttaa sen entistä monipuolisemmaksi ja sujuvammaksi. Kaukosäädin auttaa hallinnoimisessa, joten jos ystäväsi pitää Netflixin, Disney+:n ja muiden suoratoistopalveluiden katsomisesta, ilahduta häntä entistä kätevämmällä tavalla seurata omia lempiohjelmiaan.

Lue arvostelu: Chromecast with Google TV

Sonos Roam

(Image credit: Truls Steinung)

Sonos Roam on pieneen pakettiin pakattu tuntuva kaiutin, joka on meidän valintamme tämän hetken parhaaksi Bluetooth-kaiuttimeksi. Roamin voi ottaa lisäksi huoletta ulos, sillä siinä on sekä Bluetooth- ja WiFi-yhteys sekä vedenkestävä muotoilu. Sen avulla ystäväsi voikin kuunnella lempimusiikkiaan missä ja milloin tahansa.

Lue arvostelu: Sonos Roam

Apple AirPods Pro

(Image credit: Apple)

AirPods Pro -kuulokkeet ovat erinomainen valinta paljon kulkevan iPhonen ystäville, sillä niissä on vastamelutoiminto, tilaääni ja ne ovat hien- ja vedenkestäviä. Android-käyttäjille suosittelemme puolestaan Sony WF-1000XM4 -nappikuulokkeita, jotka ovat niin ikään erinomaiset.

Lue arvostelu: Apple AirPods Pro

DJI Mini 2

(Image credit: Future)

DJI Mini 2 on paras drone aloittelijoille ja se kaappaa upeaa 4K-kuvaa 30 ruudun kuvataajuudella. Se on silti riittävän pieni sopiakseen laukkuun tai jopa takin taskuun. Sen kantama on vakuuttava 10 kilometriä ja lentoaika jopa 30 minuuttia, joten laadukasta kuvaa saa otettua kaukaa ja pitkää.

Lue arvostelu: DJI Mini 2