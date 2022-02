Valentine's Day 2022: gaveidéer til Alle hjerters dag

Sjokolade og blomster er vel og bra, men hvis du er ute etter å overraske din kjære med den perfekte Valentine's Day-gaven, så er det langt mer gøy å være kreativ. Du synes kanskje ikke elektroniske saker høres så romantisk ut? Det spørs om mottakeren er enig, når man kan se tilbake på flere år med hyggelige opplevelser disse gavene kan tilby.



Det kan være vanskelig å følge med i tiden, særlig når det gjelder elektronikk, men det er ingenting i veien for å hjelpe hverandre litt på den fronten. Ikke bare kan dere hjelpe hverandre, men i denne guiden får du hjelp av oss i TechRadar: Under finner du et knippe av de beste Valentine's Day-gavene man kan fremdrive på det store internett. Alt fra instantkameraer og LEGO-blomster til platespillere og droner.

Gaveidéer til Valentine’s Day

LEGO Botanical Collection

(Image credit: Lego)

Har du en partner som sliter med mangel på grønne fingre, kan en gave som aldri visner være god å ha på lur. LEGO Botanical Collection inneholder nydelig natur-byggesett som Paradisfugl, Blomsterbukett og Bonsai Tree. Ikke bare er blomster og planter en tradisjonell gave på Alle hjerters dag, men med på kjøpet får man også et artig utstillingsobjekt man kan ha i hjemmet eller på jobb. Etter vår erfaring er disse ganske så gøy å bygge sammen også.

Polaroid Now

(Image credit: Future)

Liker din kjære å ta bilder, så kan et instantkamera være en god gaveidé. Fotografier blir ikke mer romantiske enn øyeblikksbilder tatt på ekte film. Polaroid Now tar bilder som måler opptil 7,9 x 7,7 cm, og vi liker godt autofokussystemet, som gjør det enklere å få skarpe instantbilder. Den ikoniske formen gjør kameraet litt uhendig på tur, men nostalgien i bildene er verdt bryderiet.

Les vår test av Polaroid Now

Apple Watch SE / Samsung Galaxy Watch 4

(Image credit: TechRadar)

Smartklokker begynner å bli en integrert del av det å ha smarttelefon, og for de fleste er det helse- og treningsfunksjonene som lokker. Når det er sagt, så lønner det seg å kjøpe en modell som matcher telefonen til den utkårede, hvilket er årsaken til at vi anbefaler både Apple Watch SE og Samsung Galaxy Watch 4. Begge er svært gode smartklokker som har fått gode skussmål fra alle oss i TechRadar, både fra de som bruker iOS og de som bruker Android.

Les våre tester av Apple Watch SE og Samsung Galaxy Watch 4

Apple AirTag / Tile Mate

(Image credit: Apple)

Vi skal ikke legge skjul på at noen kjærester er distré, noen ganger i overkant, så hvorfor ikke senke skuldrene ved å kjøpe en Apple AirTag eller Tile Mate i gave? Dette er Bluetooth-brikker som kan festes til for eksempel nøkler, lommebøker eller vesker, og som kan spores ved hjelp av smarttelefonen, hvis uhellet er ute. Begge er svært nøyaktige, og valget av brikke avhenger først og fremst av hva slags telefon din kjære har. AirTag fungerer kun med iPhone, mens Tile-produktene fungerer både på iOS og Android.

Les våre tester av Apple AirTag og Tile Mate (2022)

SodaStream Spirit

(Image credit: SodaStream)

SodaStream Spirit er en enkel maskin som kan lage brusende vann i en fei, og med denne modellen velger man karbondioksidnivået helt selv ved å trykke én eller flere ganger på aktiveringsknappen. Gassbeholderen kan man bytte inn hos en rekke norske butikker (blant annet Clas Ohlson.) Hvis det går unna med Farris-flaskene i heimen er det kanskje ikke så dumt å begynne med litt mer gjenbruk av plasten – godt for deg og din kjære, og godt for planeten.

Dyson Supersonic

(Image credit: Future)

Det er ikke bare store ord og tomt prat – det skal vanskelig gjøres å finne en bedre hårføner enn Dyson Supersonic. Her snakker vi enorm luftflyt, en stillegående motor og et gjennomtenkt design, verdt hver bidige krone. Vi liker også at Supersonic har en rekke magnetisk tilbehør, laget for folk med forskjellige typer hår (disse følger ikke med.)

Les vår test av Dyson Supersonic

Nanoleaf Lines

(Image credit: Nanoleaf)

Nanoleaf spesialiserer seg på smartbelysning, og vi synes denne modellen er merkets mest stilige lys. Disse enkle lyspinnene kan festes til vegg og tak på nær sagt hvilken som helst måte, og når man slår de på blir rommet plutselig et helt annet, skreddersydd til enhver stemning. Perfekt når man vil sette stemningen for en inne-kveld sammen med sin utkårede. Hvis du er ute etter et enklere og billigere smartlys, så finnes det også lyspærer og -striper i Nanoleaf Essentials-sortimentet.

Les vår test av Nanoleaf Lines

Sony PS-LX310BT-platespiller

(Image credit: Sony)

Det er på tide og børste støv av den gamle platesamlingen og la vinylen snurre på denne fjonge platespilleren fra Sony. Armen er helautomatisk, og vår kolleger i What Hi-Fi? gav den fem av fem stjerner i sin test, siden lyden er upåklagelig og spilleren er såpass enkel i bruk (du får med RIAA-ledd med på kjøpet også) – her er det bare å sette spilleren på plass og nyte musikken. Alt som skal til er tilkoplingen av et par kabler, så er veien kort til Otis Redding, Bill Withers eller Frank Sinatra. Hele oppsettet tar bare noen minutter. Snakk om å sette stemningen til Valentine's Day!

Google Chromecast

(Image credit: Google)

Chromecast er en enhet som gjør at man kan få Googles strømmeplattform på selv den dummeste TV, og vips, så har man tilgang til alle de mest populære strømmetjenestene, som for eksempel Netflix, Disney+ og Viaplay (gitt at du har abonnementene, selvsagt.) Den seneste modellen har til og med fjernkontroll (de andre styres fra mobilen du strømmer fra.) Hvis du ikke har en smart-TV, eller modellen begynner å dra på årene, og mangler en del strømmeapper, så skal det ikke mer til enn en Chromecast for å kunne åle seg opp i sofaen sammen med kjæresten og strømme i vei.

Les vår test av Chromecast

Sonos Roam

(Image credit: Truls Steinung)

Sonos Roam er en nett og hendig spiller som produserer meget stor lyd, og vi mener at dette er den absolutt beste Bluetooth-høyttaleren på markedet. Hva gjør den så bra? Mye ligger faktisk i navnet. «Roam» passer perfekt på tur i naturen, den støtter både Bluetooth og Wi-Fi og byggkvaliteten er det ingenting å si på, den er både vannbestandig og robust. Den kan være litt tung i bassen enkelte ganger, men det passer perfekt om man bruker den utendørs.

Les vår test av Sonos Roam

Apple AirPods Pro (2021)

(Image credit: Apple)

AirPods Pro fikk en aldri så liten oppdatering i 2021, og hovedforskjellen kontra forgjengeren er at man nå får med et ladeetui med MagSafe. Dette er Apples beste ørepropper, og man får aktiv støydemping, såkalt spatial audio (virtuell surround) og et par propper som tåler både svette og vann. Disse fungerer best sammen med iPhone og annet Mac-utstyr, så hvis din utkårede bruker Android, så kan det være lurt å ta en kikke på Sony WF-1000XM4 istedenfor.

Les vår test av Apple AirPods Pro

DJI Mini 2

(Image credit: Future)

DJI Mini 2 er den beste dronen for nybegynnere, men den er ingen sinke av den grunn. Med Mini 2 kan man forevige alle eventyrene man begir seg ut på i 4K (30 FPS.) Dronen er liten nok til at den får plass i hver bidige sekk (mange jakkelommer også), den veier faktisk bare 250 gram, hvilket betyr at man ikke må ha kurs for å kunne bruke den. Maksimal rekkevidde er 10 kilometer, og den kan holde seg i lufta i opptil 30 minutter. Kameraet gir fantastiske bilder med en imponerende kvalitet. Dette er en artig gave som begge to kan få mye ut av (og har man barn er det ingen grenser for hvor mye moro man kan ha det.)

Les vår test av DJI Mini 2