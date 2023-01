Valentines-gaver kan være veldig forskjellige, men likt for alle er at de har et budskap - Kjærlighet (Åpnes i ny fane). 14. februar nærmer seg med stormskritt, så det er bare å handle raskt for å skaffe seg årets Valentines-gave.

Valentines-gaver

Valentines-gaver: Til han

(Åpnes i ny fane) Blomsterbukett i 3D (Åpnes i ny fane)

- Kul gave for den romantiske teknikeren.

- Blomster som ikke visner.

- 474 byggeklosser

- Pusle sammen pill neste date?

Pris: 495kr

(Åpnes i ny fane) Clone-A-Willy (Åpnes i ny fane)

- Morsom og litt rampete gave til han

- Laget avstøpning av penis som kan brukes som vibrator.

- Perfekt for par i avstandsforhold.

- Alt følger med i eske, husk å les instrukser nøye.

Pris: 594kr

(Åpnes i ny fane) Personlig Freia Melkehjerter (Åpnes i ny fane)

- Deilig melkesjokolade i hjerteform.

- Gjør boksen personlig med navn eller hilsen til den som har kapret ditt hjerte.

- Passer til alle anledninger.

Pris: 139kr

Valentines-gaver: Til henne

(Åpnes i ny fane) Fotmassasje (Åpnes i ny fane)

- Stikk føttene i maskinen og få en varm og myk massasje.

- Fotmassasjemaskin med tre massasjeprogrammer å velge mellom.

- Velg mellom tre forskjellige intensitetsnivåer

- Har en innebygd anionfunksjon som nøytraliserer dårlig lukt.

Pris: 1995kr

(Åpnes i ny fane) Kyssende krus (2-pakning) (Åpnes i ny fane)

- Kjærlig kyssende krus til morgenkaffen.

- Hjerteformet hank og kyssende lepper som passer sammen med det andre kruset.

- En perfekt gave til en kjæreste eller din hemmelige crush.

- Rommer ca. 360 ml.

- Tåler oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

Pris: 249kr

(Åpnes i ny fane) Snug Rug DeLuxe (Åpnes i ny fane)

- Gjør det lettere å holde varmen og ha hendene fri til å lese eller bruke skjerm.

- Praktisk lomme.

- Velg mellom mange flere farger.

- Mål: ca. 152 x 213 cm og laget av 100 % polyester (fleece)

- Tåler maskinvask 40 °C

Pris: 449kr

Hva er Valentines Day egentlig?

Valentines Day er alltid på 14. februar. Det er en dag som markeres både i verdslig og kirkelig sammenheng. På norsk kalles den ofte «Alle hjerters dag» og feires med gaver eller oppmerksomhet i form av blomster, konfekt eller kort til den utvalgte.

Som Halloween, morsdag og farsdag , har Valentines kommet til Norge fra USA. I Norge kan man spore feiringen tilbake til den katolske kirken sin feiring av St. Valentine.

(Åpnes i ny fane)Dagen skal først ha blitt assosiert med kjærlighet rundt 1400. Det kan ha sammenheng med forestillingen om at fuglene begynte med sin parringssesong 14. februar.



På 1700-tallet begynte å uttrykke sin kjærlighet med blomster, konfekt eller kort som ble kalt valentiner.



Dagens Valentines Day er blitt svært kommersialisert. Og det omsettes milliardbeløp i valentinesprodukter verden rundt.

(Image credit: Shutterstock)

Det var vår guide til Valentines-gaver til han og henne. Gavene funker også på tvers av kjønn og er morsomme uansett hvor lenge man har vært sammen. Kanskje tanken din bak gaven er å få kjæreste? Uansett formål, så ønsker vi deg og din en god feiring av Valentines 2023.

Vi heier på deg og kjærligheten!