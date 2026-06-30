Vous venez d’acheter votre première Garmin ? Voici 3 choses à tester sans attendre

Bienvenue dans l’écosystème Garmin ! Garmin, l’application Garmin Connect et la boutique Garmin Connect IQ forment des écosystèmes d’applications simples et efficaces, pensés pour tirer le meilleur parti de l’entraînement. Un abonnement premium existe dans Garmin Connect+, mais il reste entièrement optionnel et, à vrai dire, il n’a pas été très bien accueilli par la communauté Garmin. Il est donc préférable de ne pas s’y abonner pour le moment.

En plus du suivi d’activité classique en arrière-plan, du suivi du sommeil et des notifications, Garmin propose de nombreux outils à exploiter sur ses montres très modulaires. Voici trois choses à essayer dès la première utilisation.

1. Créer un écran d’accueil parfait

(Image credit: Future)

Lors de la première utilisation d’une montre Garmin, un cadran s’affiche avec une petite sélection de statistiques, comme le nombre de pas, le score Body Battery ou le niveau de batterie restant. Mais les cadrans Garmin sont conçus pour être personnalisés, ce qui permet de choisir les données les plus importantes. Sur les modèles à cinq boutons, il faut maintenir le bouton central gauche « up », tandis que sur les modèles à deux boutons, il faut maintenir « down », puis aller dans Watch Face. Il est possible de faire défiler les options ou de les modifier de manière précise.

Si le nombre de pas est prioritaire, il peut être remplacé par un widget affichant le score de sommeil, par exemple. Le VO2 Max peut aussi être remplacé par une autre donnée comme le Body Battery. De cette manière, la montre devient réellement personnalisée dès le départ, sans même passer par l’application compagnon.

Ces statistiques correspondent aux préférences principales. Pour consulter les autres, il suffit de faire défiler vers le haut ou le bas depuis le cadran afin d’afficher les widgets. Cette liste peut aussi être modifiée en allant dans Edit, puis +. Phases de la lune, distance totale parcourue dans la semaine ou niveau d’oxygène dans le sang peuvent ainsi être ajoutés à cette liste secondaire.

2. Créer un itinéraire

(Image credit: Future)

Les montres Garmin sont idéales pour sortir des sentiers battus. Même les modèles sans cartographie hors ligne proposent des fonctions de navigation de base. Ces fonctions s’utilisent en créant un parcours, appelé Course. Il est possible d’apprendre à créer un Course dans Garmin Connect, mais le principe reste simple. Les outils Garmin permettent de tracer un itinéraire sur une carte, puis de le suivre grâce aux indications affichées sur la montre.

Même pour une courte marche, cette fonction permet de découvrir de nouveaux itinéraires en boucle. Elle se révèle particulièrement utile pour les longues courses, les randonnées ou des activités spécifiques comme le ski.

Une fois le parcours téléchargé sur la montre en suivant les instructions, il suffit de choisir une activité, puis d’aller dans Navigation > Courses. En cas de perte, la plupart des modèles Garmin proposent désormais une fonction « Back to Start », accessible en mettant l’activité en pause.

3. Explorer la boutique Connect IQ

(Image credit: Future)

Après avoir téléchargé Garmin Connect et configuré la montre, il est recommandé d’installer aussi Garmin Connect IQ, la boutique d’applications. Elle donne accès à de nombreuses applications gratuites et payantes, widgets et cadrans, souvent créés par des passionnés Garmin. Par exemple, l’application Walk With Frodo relie le nombre de pas au voyage de Frodon vers le Mordor dans Le Seigneur des Anneaux.

Des lecteurs officiels sont également disponibles pour des services musicaux comme Spotify, Deezer, YouTube Music ou Amazon Music. Des applications de randonnée comme Komoot permettent de synchroniser facilement les données avec l’écosystème Garmin. Il existe aussi des cadrans conçus par des marques et des fans, notamment Star Wars ou Pokémon Sleep. Le cadran Pokémon est lié au score Body Battery et s’endort lorsque la fatigue augmente. Un détail particulièrement amusant.