Slik ser du fotball-EM 2021

Fotball-EM 2020 ble utsatt, og går av stabelen i 2021 på grunn av den pågående pandemien. Nå er det bare noen skarve uker igjen til Europas beste fotballnasjon skal kåres. På tide å få litt oversikt over hvordan en skal få med seg turneringen, sier du? Vi er hjertens enige, og har derfor laget denne oversikten, slik at du kan forsikre deg om at du ikke går glipp av et eneste øyeblikk mellom første og siste blås i fløyta.



Lars Lagerbäck og det norske landslaget måtte til slutt gi slipp på EM-håpet etter en frustrerende kamp mot Serbia i starten av oktober, men selv om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard må være publikummere i år kan de norske stjernene (og resten av Norge for øvrig) trøste seg med at både Danmark, Sverige og til og med Finland klarte å kare seg videre til gruppespillet (for første gang når det gjelder sistnevnte) – Island, som Lagerbäck for øvrig styrte til VM i 2014 og EM i 2016, måtte i likhet med Norge splitte seilene og gi tapt både i den ordinære i kvalifiseringen, og i snarveien via Nations League.



Litt bittersøtt er det selvfølgelig at svenskene kapret andreplassen i vår kvalifiseringsgruppe, og det så lenge ut til at Zlatan Ibrahimović skulle gjøre comeback på det svenske landslaget i anledning fotball-EM, noe som utvilsomt ville ha gjort våre naboer i øst farligere foran nettmaskene. Spissen pådro seg imidlertid en kneskade i mai, spillende for AC Milan mot sin tidligere klubb Juventus, og dermed var EM-håpet ute, ifølge landslagssjef Janne Andersson – vi håper selvfølgelig at våre nærmeste naboer likevel gjør det stort i mesterskapet.



11. juni er datoen for første avspark i turneringen, dette finner sted på Stadio Olimpico i Roma, og lagene som får æren av å være først ut på matta er Tyrkia og Italia.

De nordiske håp i gruppespillet

Danmark gikk på overbevisende vis ubeseiret gjennom kvalifiseringen, men måtte se seg slått av gruppevinnere Sveits på oppløpssiden da de ikke klarte å sikre seieren mot Irland i november. Andreplassen gav danskene en plass i pott tre sammen med Sverige (som også kom på andre i kvalifiseringen) mens Finland endte i pott fire.



Resultatet av trekningen førte til de følgende gruppene:

GRUPPE A



Tyrkia

Italia

Wales

Sveits

GRUPPE B



Danmark

Finland

Belgia

Russland

GRUPPE C



Nederland

Ukraina

Østerrike

Nord-Makedonia

GRUPPE D



England

Kroatia

Skottland

Tsjekkia

GRUPPE E



Spania

Sverige

Polen

Slovakia

GRUPPE F



Ungarn

Portugal

Frankrike

Tyskland

Som vi ser endte Danmark og Finland opp i samme gruppe (B) som Belgia, som for tiden troner på toppen av FIFA-rankingen, noe som vil si at det etter alle solemerker blir trangt om plassen i toppen, og potensielt vanskelig for begge å komme seg direkte videre.



Ikke at Sverige har det spesielt enkelt i gruppe E heller. Rent bortsett fra gruppefavoritt Spania, må söta bror hanskes med Polen og Slovakia i kampen om en plass i sluttspillet.

Zlatan Ibrahimović har returnert til det svenske landslaget, og var forventet å dukke opp i Sveriges første kamp i EM mot Spania den 14. juni – men pådro seg en kneskade i mai. (Image credit: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

Slik ser du kampene

I Norge er det NRK og TV2 som deler på senderettighetene til fotball-EM i Norge, og selv om kampplanen allerede er klar, så vil ikke fordelingen mellom de to norske kanalene være fastsatt før senere i mai. Foreløpig er det klart at NRK sender åpningskampen mellom Tyrkia og Italia den 11. juni, mens TV2 skal sende semifinalene.



Også i år vil de to kanalene arrangere direktesendinger fra studio på Kontraskjæret i Oslo.



Vi kommer fortløpende til å oppdatere listen med informasjon om hvilken kanaler du må skru på for å få med deg alle EM-kampene.



Foreløpig kan du likevel planlegge sommerferien etter kampplanen du finner nederst i artikkelen.

Kampplan

GRUPPESPILLET

11. juni

21:00 Tyrkia – Italia (Stadio Olympico, Roma) — NRK1



12. juni

15:00 Wales – Sveits (Olympic Stadium, Baku) — NRK1

18:00 Danmark – Finland (Parken, København) — NRK1

21:00 Belgia – Russland (Krestovsky Stadium, St. Petersburg) — TV2



13. juni

15:00 England – Kroatia (Wembley Stadium, London) — TV2

18:00 Østerrike – Nord-Makedonia (Arena Națională, București) — TV2

21:00 Nederland – Ukraina (Johan Cruyff Arena, Amsterdam) — NRK1



14. juni

15:00 Skottland – Tsjekkia (Hampden Park, Glasgow) — TV2

18:00 Polen – Slovakia (Krestovsky Stadium, St. Petersburg) — NRK1

21:00 Spania – Sverige (La Cartuja, Sevilla) — TV2



15. juni

18:00 Ungarn – Portugal (Puskás Aréna, Budapest) — TV2

21:00 Frankrike – Tyskland (Allianz Arena, München) — NRK1



16. juni

15:00 Finland – Russland (Krestovsky Stadium, St. Petersburg) — NRK1

18:00 Tyrkia – Wales (Olympic Stadium, Baku) — NRK1

21:00 Italia – Sveits (Stadio Olympico, Roma) — TV2



17. juni

15:00 Ukraina – Nord-Makedonia (Arena Națională, București) — NRK1

18:00 Danmark – Belgia (Parken, København) — TV2

21:00 Nederland – Østerrike (Johan Cruyff Arena, Amsterdam) — TV2



18. juni

15:00 Sverige – Slovakia (Krestovsky Stadium, St. Petersburg) — NRK1

18:00 Kroatia – Tsjekkia (Hampden Park, Glasgow) — NRK1

21:00 England – Skottland (Wembley Stadium, London) — TV2



19. juni

15:00 Ungarn – Frankrike (Puskás Aréna, Budapest) — TV2

18:00 Portugal – Tyskland (Allianz Arena, München) — NRK1

21:00 Spania – Polen (La Cartuja, Sevilla) — NRK1



20. juni

18:00 Italia – Wales (Stadio Olympico, Roma) — TV2

18:00 Sveits – Tyrkia (Olympic Stadium, Baku) — TV2 Sport 1



21. juni

18:00 Nord-Makedonia – Nederland (Johan Cruyff Arena, Amsterdam) — TV2

18:00 Ukraina – Østerrike (Arena Națională, București) — TV2 Sport 1

21:00 Russland – Danmark (Parken, København) — NRK1

21:00 Finland – Belgia (Krestovsky Stadium, St. Petersburg) — NRK3



22. juni

21:00 Tsjekkia – England (Wembley Stadium, London) — NRK3

21:00 Kroatia – Skottland (Hampden Park, Glasgow) — NRK1



23. juni

18:00 Sverige – Polen (Krestovsky Stadium, St. Petersburg) — NRK1

18:00 Slovakia – Spania (La Cartuja, Sevilla) — NRK2

21:00 Portugal – Frankrike (Puskás Aréna, Budapest) — TV2

21:00 Tyskland – Ungarn (Allianz Arena, München) — TV2 Sport 1

ÅTTENDELSFINALER

26. juni

18:00 KAMP 1: 2. plass gruppe A – 2. plass gruppe B — NRK1

21:00 KAMP 2: 1. plass gruppe A – 2. plass gruppe C — TV2



27. juni

18:00 KAMP 3: 1. plass gruppe C – 3. plass gruppe D/E/F — TV2

21:00 KAMP 4: 1. plass gruppe B – 3. plass gruppe A/D/E/F — NRK1



28. juni

18:00 KAMP 5: 2. plass gruppe D – 2. plass gruppe E — NRK1

21:00 KAMP 6: 1. plass gruppe F – 3. plass gruppe A/B/C — TV2



29. juni

18:00 KAMP 7: 1. plass gruppe D – 2. plass gruppe F — TV2

21:00 KAMP 8: 1. plass gruppe E – 3. plass gruppe A/B/C/D — NRK1

KVARTFINALER

2. juli

18:00 KAMP 9: Vinner KAMP 5 – Vinner KAMP 6 — NRK1

21:00 KAMP 10: Vinner KAMP 4 – Vinner KAMP 2 — TV2



3. juli

18:00 KAMP 11: Vinner KAMP 3 – Vinner KAMP 1 — TV2

21:00 KAMP 12: Vinner KAMP 8 – Vinner KAMP 7 — NRK1

SEMIFINALER

6. juli

21:00 KAMP 13: Vinner KAMP 9 – Vinner KAMP 10 — TV2



7. juli

21:00 KAMP 14: Vinner KAMP 11 – Vinner KAMP 12 — TV2

FINALE

11. juli

21:00 Vinner kamp 13 – Vinner kamp 14 — NRK1