Verktøy og utstyr - Tannpirker - Bomull - Trykkluft - Isopropanol/alkohol for rengjøring (valgfritt)

Om du synes mobilen din ikke lader slik den skal, kan en møkkete ladeport være årsaken. Disse bitte små åpningene er rene støvmagnetene, så i denne artikkelen skal vi vise deg de beste metodene for å rense ladeporten.

Uansett hvor bra mobiltelefonen (Åpnes i ny fane) din er, vil ladeporten være utsatt før støv og skitt - så denne guiden er nyttig for alle som eier en mobil.

Vær oppmerksom på at stegene vi presenterer må utføres med forsiktighet, en mobiltelefon må behandles varsomt.

Slik rengjør du mobilens ladeport

Kort fortalt: Slik gjør du

Skru av telefonen, bruk en tannpirker til å få ut støv og skitt fra ladeporten.

fra ladeporten. Alternativt, surr et tynt lag bomull rundt en tannpirker, fukt med alkohol (aldri vann!), beveg den rundt i ladeporten, bruk trykkluft for å få ut de siste restene av støv.

Steg for steg: Slik gjør du

1. Skru av telefonen Det kan kanskje være unødvendig å si, men skru av telefonen før du starter rengjøringen. Du bør ikke pirke borti et strømførende objekt generelt sett, men spesielt ikke med noe som er fuktig.

2. Surr et tynt lag bomull rundt en tannpirker (Image: © Shutterstock / Leviana) Når telefonen er skrudd av, riv av et tynt lag bomull fra en bomullsdott eller lignende, og surr det rundt en tannpirker. En Q-tips blir for stor, så her må du lage din egen variant. Rull bomullspirkeren rundt mellom fingerne dine, så blir den liten nok, selv for de bitte små USB-C og Lightning-portene du finner på nyere mobiler.

3. Blås trykkluft inn i ladeporten (Image: © Shutterstock / SAMRAN MGR) Om du har trykkluft tilgjengelig, eventuelt en ballpumpe, kan du bruke dette til å blåse ut støv fra ladeporten. Blås inn luften fra siden, slik at støvet kan komme ut. Om du bruker trykkluft må du være forsiktig med hvor stor kraft du bruker og hvor lenge du blåser, mobilen er tross alt et delikat instrument. Et par sekunder er mer enn nok.

4. Fukt bomullspirkeren din med alkohol for rengjøring Dette steget er valgfritt, men om du har teknologivennlig rengjøringsalkohol tilgjengelig (for eksempel isopropanol), kan du nå fukte bomullspirkeren din i dette. Ikke overdriv mengden, det skal ikke dryppe av pirkeren... Rengjøringsalkoholen vil løse opp skitt som sitter fast og suge det til seg når du beveger pirkeren rundt i ladeporten.

5. Beveg bomullspirkeren fra side til side i ladeporten (Image: © Shutterstock / inspire finder) Skyv bomullspirkeren forsiktig inn i ladeporten og beveg den frem og tilbake. Hvor lenge du må holde på kommer an på hvor mye støv og skitt som er der inne. Det kan være lurt å lyse med en lommelykt, da vil du se hvor mye som gjenstår før det er helt rent.

6. Blås mer luft inn i ladeporten Etter at du har brukt bomullspirkeren, kan du blåse en ny runde med luft inn i ladeporten. Dette vil kunne fjerne de siste restene av støv, men vil også tørke bort eventuell rengjøringsvæske.

Bonustips

(Image credit: Shutterstock / Todorean-Gabriel)

Ikke bruk munnen din til å blåse luft inn i mobilens ladeport. Selv om dette kan virke som en effektiv og kostnadsfri metode, vil du ikke oppnå samme effekt som med trykkluft. Og du risikerer å tilføre uønsket fuktighet samtidig.

Om våre foreslåtte metoder ikke hjelper på ladingen, kan det være ladekabelen som er problemet. Over tid kan ladekabler slites i stykker eller bli ødelagt på andre måter - og da vil den ikke fungere optimalt. Dersom ladekabelen ikke er problemet, og mobilen fortsatt ikke lader slik den skal selv etter du har renset ladeporten, er det tid for å besøke et verksted. Det kan være at selve batteriet er problemet.