Sådan ser du alle kampene ved EURO 2020

Vi har ventet længe, men det føles endelig som om EURO 2020 (turneringen, der nu finder sted i 2021, naturligvis) er ved at være her. Fem år efter Portugals overraskende EM-sejr, kan kampen om at krone de europæiske fodboldmestre snart begynde. Læs videre for at finde ud af, hvordan og hvor du kan se EURO 2020-kampene.

EM i fodbold er en turnering, der altid synes at overgå forventningerne og levere mindeværdige øjeblikke og overraskelser i massevis. Tænk blot på Elkjærs sejrsmål mod Belgien i 1984, Van Bastens helflugter i 1988, Danmarks sejr efter ikke at have kvalificeret sig i 1992, Gazzas tandlægestol og Davor Sukers lob i 1996, Trezeguets golden goal i 2000, Grækenlands udødelige i 2004, David Villas opblomstring 2008 og Islands ydmygende sejr over England i 2016.

Dette er blot en håndfuld af de mange magiske øjeblikke fra tidligere EM-slutrunder. Nu er spillere som Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne, Harry Kane og selvfølgelig Cristiano Ronaldo, i hvad der nok er være hans sidste europæiske slutrunde, klar til at skrive deres unikke historier i EM's krøniker.

De regerende mestre Portugal er havnet i en meget vanskelig gruppe med to andre turneringsfavoritter, nemlig de regerende verdensmestre Frankrig og Tyskland, som man jo aldrig hverken kan eller skal afskrive. Der er heldigvis en mulighed for, at alle tre hold kvalificerer sig til knockout-fasen, hvis holdet på tredjepladsen er blandt de fire bedste tredjepladser.

En anden tilføjelse, der giver mere spænding (og irritation?), er, at det er første gang, at VAR anvendes ved en EM-slutrunde. Om ikke andet skal det nok blive interessant at se, hvordan det kommer til at gå...

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Sådan ser du alle kampene på tv

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne TV3, TV3+, TV3 Sport og TV3 MAX viser de resterende 19. DR1 sender alle Danmarks indledende kampe – dog ikke opgøret mod Belgien, der vises på TV3.

Hvis Danmark går videre, viser DR alle de efterfølgende danske knock out-kampe.

Hvor det ikke koster ekstra (ud over medielicensen) at se kampene på DR, skal du have adgang til TV3's kanaler i din TV-pakke, for at kunne se de kampe, som vises på disse kanaler.

Streaming kan også være en mulighed. Mere om det nedenfor.

Sidst i denne artikel finder du en oversigt over alle kampene ved EM 2020 med oplysninger om, hvem der viser kampene.

Sådan følger du Danmarks EM-kampe

Danmark spiller alle indledende gruppekampe på hjemmebane i Parken. Hvis du er en af de mange, der ikke har ikke mulighed for at komme på stadion, så skal du blot tænde for dit TV for at følge med.

Danmarks kampe mod henholdsvis Finland (lørdag den 12. juni kl. 18.00) og Rusland (mandag den 21. juni kl. 21.00) vises begge på DR. Det mellemliggende (og måske mest spændende) opgør mod Belgien (torsdag den 17. juni kl. 18.00) vises på TV3.

Hvis Danmark formår at kvalificere sig til slutspilsfasen, afhænger kampdatoerne og tidspunkterne af, om Danmark slutter på 1. eller 2. pladsen. En 3. plads i gruppen kan også være nok - hvis Danmarks vel og mærke er en af de fire bedste treere.

Når - og hvis - Danmark går videre, kan du se kampene på DR.

Sådan streamer du alle EM-kampene i Danmark

Det er muligt at se alle EM-kampene med livestreaming, og de EM-kampe, som DR viser, kan alle ses helt gratis på nettet (på dr.dk eller via DRTV-appen). Dem har vi jo allerede betalt for over medielicensen.

NENT's EM-kampe på tv er inkluderet i alle Viaplay-pakker, så det vil kun kræve et abonnement på NENT's (Viasats) billigste pakke (Film & Serier) til 119 kr. per måned at få adgang til at se dem på TV.

Alle 51 EM-kampe livestreames også på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen, og her koster et månedligt abonnement 309 kr. Men så har du også adgang til alle kampene - og hvad Viaplay ellers har at tilbyde.

(Image credit: iStock)

Sådan ser du kampene på dansk tv, når du er i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle EM-kampene med danske kommentatorer, har du sandsynligvis brug for en VPN.

Dette skyldes, at både DR og Viaplay benytter geoblokering, så seere kun har adgang til det indhold, som DR og Viaplay har rettighederne til at vise, i det land hvor brugeren befinder sig. DR har fx ikke rettighederne til at vise EM-kampe i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se EM-kampe på dr.dk eller via DRTV-appen.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra DR og Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

Vær opmærksom på, at det første gang ved en EM-slutrunde bliver det muligt at følge de kampe, som DR sender fra ferien i en lang række europæiske lande direkte via DR’s streamingtilbud DRTV. Man blot logge ind på DRTV og bekræfte, at man bor i Danmark, og så kan man streame kampene og hele DR’s dækning fra sit feriested i Europa.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100% risikofrit i 30 dage

Husk, at der er masser af fordele ved at bruge en VPN ud over blot at få adgang til streamingtjenester og indhold i Danmark fra udlandet (og indhold i udlandet fra Danmark). En af de største er sikkerhed: Ved hjælp af krypterede tunneler giver VPN dig en robust sikkerhed mod cyberkriminelle og andre, der måtte snage. Dette gør hverdagsopgaver som online shopping og bank meget sikrere, og mange vælger at bruge en VPN af den grund alene.

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Her er alle kampene ved EURO 2020

Det er i skrivende stund ikke meldt ud, hvilke kanaler der viser kampene i knock out-fasen. Det er heller ikke fastlagt, om det er DR1 eller DR2, der sender de afsluttende kampe.

Derfor står der 'Viaplay' ved de knock out-kampe, der vises på en af NENT-kanalerne TV3, TV3+, TV3 Sport og TV3 MAX.

Som nævnt tidligere, viser DR alle Danmarks kampe, så det er muligt, at DR sender nogle af de kampe, hvor der står Viaplay. Det håber vi.

Gruppespillet Fredag d. 11. juni Kl. 21.00 Tyrkiet - Italien DR Lørdag d. 12. juni Kl. 15.00 Wales - Schweiz DR Kl. 18.00 Danmark - Finland DR Kl. 21.00 Belgien - Rusland TV3+ Søndag d. 13. juni Kl. 15.00 England - Kroatien TV3+ Kl.18.00 Østrig - Nordmakedonien DR Kl. 21.00 Holland – Ukraine DR Mandag d. 14. juni Kl. 15.00 Skotland – Tjekkiet TV3+ Kl. 18.00 Polen – Slovakiet TV3+ Kl. 21.00 Spanien – Sverige TV3+ Tirsdag d. 15. juni Kl. 18.00 Ungarn – Portugal TV3+ Kl. 21.00 Frankrig – Tyskland DR Onsdag d. 16. juni Kl. 15.00 Finland – Rusland TV3+ Kl. 18.00 Tyrkiet – Wales DR Kl. 21.00 Italien – Schweiz TV3+ Torsdag d. 17. juni Kl. 15.00 Ukraine – Nordmakedonien TV3+ Kl. 18.00 Danmark - Belgien TV3 Kl. 21.00 Holland – Østrig DR Fredag d. 18. juni Kl. 15.00 Sverige – Slovakiet TV3+ Kl. 18.00 Kroatien – Tjekkiet TV3+ Kl. 21.00 England – Skotland DR Lørdag d. 19. juni Kl. 15.00 Ungarn – Frankrig TV3+ Kl. 18.00 Portugal – Tyskland TV3+ Kl. 21.00 Spanien – Polen DR Søndag d. 20. juni Kl. 18.00 Italien – Wales TV3+ Kl. 21.00 Schweiz – Tyrkiet TV3+ Mandag d. 21. juni Kl. 18.00 Nordmakedonien – Holland TV3+ Kl. 18.00 Ukraine – Østrig TV3+ Kl. 21.00 Rusland – Danmark DR Kl. 21.00 Finland – Belgien DR2 Tirsdag d. 22. juni Kl. 21.00 Tjekkiet – England DR Kl. 21.00 Kroatien – Skotland DR2 Onsdag d. 23. juni Kl. 18.00 Slovakiet – Spanien TV3 SPORT Kl. 18.00 Sverige – Polen TV3+ Kl. 21.00 Tyskland – Ungarn DR Kl. 21.00 Portugal – Frankrig DR

1/8-finaler Lørdag d. 26. juni Kl. 18.00 (1) 2A - 2B DR Kl. 21.00 (2) 1A - 2C DR Søndag d. 27. juni Kl. 18.00 (3) 1C - 3D/E/F Viaplay Kl. 21.00 (4) 1B - 3A/D/E/F DR Mandag d. 28. juni Kl. 18.00 (5) 2D - 2E DR Kl. 21.00 (6) 1F - 3A/B/C Viaplay Tirsdag d. 29. juni Kl. 18.00 (7) 1D - 2F Viaplay Kl. 18.00 (8) 1E - 3A/B/C/D DR

1/4-finaler Fredag d. 2. juli Kl. 18.00 (KV1) 6 - 5 DR Kl. 21.00 (KV2) 4 Viaplay Lørdag d. 3. juli Kl. 18.00 (KV3) 3 - 1 Viaplay Kl. 21.00 (KV4) 8 - 7 DR

Semifinaler og finalen Tirsdag d. 6. juli Kl. 21.00 (SF1) KV2 - KV1 Viaplay Onsdag d. 7. juli Kl. 21.00 (SF2) KV4 - KV3 DR Søndag d. 11. juli Kl. 21.00 SF1 - SF2 DR

