10 ting du ikke visste om fotball-VM

VM har vært arrangert siden 1930, og gjennom årene har det samlet seg historier som de fleste fans aldri har hørt om: en hund som fant det stjålne VM-trofeet, en finale som egentlig ikke var en finale, og en kamp så ensidig at FIFA ble tvunget til å endre reglene.

De mest ikoniske øyeblikkene spilles om og om igjen hvert fjerde år til de nesten føles som hele historien. Det er de ikke. Bak dem ligger en langsommere og mye merkelig historie om feilgrep, regelendringer og tradisjoner som oppsto ved ren tilfeldighet. Her er ti av dem før VM i 2026.

1. Pokalen het ikke alltid VM-pokalen

Det originale trofeet ble oppkalt etter Jules Rimet, FIFA-presidenten som presset gjennom opprettelsen av turneringen. Det var først senere at det begynte å bli mer generelt omtalt som «VM-trofeet», spesielt etter at Brasil fikk beholde det opprinnelige trofeet permanent i 1970.

2. En hund reddet en gang turneringens største trofé

Da Jules Rimet-trofeet ble stjålet i London i 1966, var det ikke politiet som til slutt løste saken. En hund ved navn Pickles fant trofeet pakket inn i avispapir under en hekk, og forvandlet dermed en potensiell katastrofe til en av de merkeligste historiene i sportshistorien.

3. Den første VM-finalen kunne hablitt avlyst

Turneringen i Uruguay i 1930 hadde store problemer med deltagelsen. Reisen fra Europa tok uker med båt, og bare fire europeiske lag ble med. Uten disse sene ankomstene ville den første turneringen vært betydelig mindre og langt mindre minneverdig.

4. Brasils dominans handler om kontinuitet – ikke bare titler

Brasil er det eneste landslaget som har spilt i alle VM-turneringer. Det er nesten like imponerende som deres fem VM-titler. Landslaget har nådd finaler, semifinaler og sluttspill over flere generasjoner, noe som gjør dem til det mest konsekvent konkurransedyktige laget i VM-historien.

Rekorder er én ting. Øyeblikkene alle husker – Maradonas «Guds hånd», Zidanes springskalle og Messi som endelig løfter trofeet – er noe helt annet.

5. Den største seieren er fortsatt overraskende enestående

Ungarns 10-1-seier over El Salvador i 1982 er fortsatt den største seiersmarginen i en VM-kamp. Moderne fotball er blitt mye jevnere, og ingen lag har vært i nærheten av å matche det tallet siden.

6. Gule og røde kort eksisterte ikke før i 1970

Før innføringen av gule og røde kort måtte dommerne kommunisere avgjørelsene sine muntlig. Dette skapte ofte forvirring, spesielt mellom forskjellige språk, noe som førte til innføringen av det nå klassiske kortsystemet under VM i Mexico i 1970.

7. VM ble en gang avgjort uten en ordentlig finale

VM i 1950 hadde ikke en tradisjonell finalekamp. I stedet ble turneringen avgjort av en siste gruppespillkamp. Uruguay beseiret Brasil i den avgjørende kampen (et resultat som ble kjent som «Maracanazo»), men teknisk sett ble kampen aldri kalt en finale på den tiden.

8. Miroslav Klose har en rekord som kan stå seg i flere tiår

Kloses 16 VM-mål kom i løpet av fire turneringer, og kombinerte lang levetid med utrolig jevnhet. Moderne spillere får færre muligheter til å nå de samme tallene, spesielt med raskere rotasjoner og stadig større tropper.

9. Én kamp endret hvordan sporten håndterer taktikk

«Gijón-skandalen» i 1982, der Vest-Tyskland og Østerrike spilte en kamp som var til fordel for begge lag, førte til at FIFA endret reglene rundt gruppespillets kampprogram. Siden den gang har den avsluttende runden i gruppespillet blitt spilt samtidig for å forhindre at lag manipulerer resultater.

10. VM i 2026 vil endre omfanget av turneringen fullstendig

Det kommende verdensmesterskapet, som arrangeres i USA, Canada og Mexico, vil ha 48 lag og 104 kamper. Denne utvidelsen forandrer alt – fra hvor vanskelig det blir å kvalifisere seg til hvordan troppene må roteres – og det er ventet at det vil sette helt nye typer rekorder rett og slett på grunn av det store antallet kamper.

Neste kapittel begynner i juni.

Historien fortsetter å utvikle seg

Fotball-VM er en begivenhet i stadig utvikling, men når det endrer seg, har det vanligvis ringvirkninger på hele idretten. Regelendringer, nye formater og til og med sporadiske kontroverser setter ofte sitt preg på hvordan fotball spilles og organiseres globalt.

Å kjenne til disse mindre detaljene gir et klarere bilde av hvorfor VM føles annerledes enn alle andre turneringer, og hvorfor hvert mesterskap fortsetter å skrive nye kapitler i fotballhistorien.