10 ting, du ikke vidste om VM i fodbold

VM i fodbold har eksisteret siden 1930 og har gennem årene opsamlet historier, som de fleste fans aldrig har hørt om: en hund der fandt det stjålne VM-pokal, en finale der teknisk set ikke var en finale, og en kamp så skæv at FIFA måtte ændre reglerne.

De mest ikoniske øjeblikke spilles om og om igen hvert fjerde år, indtil de næsten føles som hele historien. Det er de ikke. Bag dem gemmer sig en langsommere og langt mere besynderlig fortælling om fejltagelser, regelændringer og traditioner der opstod ved et tilfælde. Her er ti af dem inden VM 2026.

1. Pokalen hed ikke altid VM-pokalen

Den oprindelige pokal var opkaldt efter Jules Rimet, FIFA-præsidenten, der var drivkraften bag turneringens oprettelse. Først senere begyndte den mere generelt at blive kaldt »VM-pokalen«, især efter at Brasilien fik lov til at beholde den originale pokal permanent i 1970.

(Image credit: Getty IMandel NGAN - Pool/Getty Images)

2. En hund reddede engang sportens største trofæ

Da Jules Rimet-pokalen blev stjålet i London i 1966, var det ikke politiet, der til sidst opklarede sagen. En hund ved navn Pickles fandt pokalen indpakket i avispapir under en hæk, hvilket forvandlede en potentiel katastrofe til en af sportshistoriens mest besynderlige historier.

3. Det første VM var tæt på aldrig at blive til noget

Turneringen i Uruguay i 1930 havde store problemer med deltagerantallet. Rejsen fra Europa tog flere uger med skib, og kun fire europæiske landshold nåede frem. Uden disse sene ankomster havde den første turnering risikeret at blive betydeligt mindre og langt mindre mindeværdig.

4. Brasiliens dominans handler om kontinuitet — ikke kun titler

Brasilien er det eneste landshold, der har deltaget i alle VM-slutrunder. Det er næsten lige så imponerende som deres fem VM-titler. Landsholdet har nået finaler, semifinaler og slutspil gennem flere generationer, hvilket gør dem til det mest konsekvent konkurrencedygtige hold i VM-historien.

Rekorder er én ting. De øjeblikke, som alle husker – Maradonas »Guds hånd«, Zidanes hovedstød og Messi, der til sidst løftede pokalen – er noget helt andet.

(Image credit: Souza Sergio, Unsplash)

5. Den største sejr er stadig overraskende ensidig

Ungarns 10-1-sejr over El Salvador i 1982 er stadig den største sejrsmargen i en VM-kamp. Selvom fodbolden i dag er blevet betydeligt mere jævnbyrdig, har intet hold siden da været i nærheden af at matche det resultat.

6. Gule og røde kort fandtes ikke før 1970

Inden de gule og røde kort blev indført, var dommerne nødt til at meddele deres afgørelser mundtligt. Det skabte ofte forvirring, især på tværs af sprog, hvilket førte til, at det nu klassiske kortsystem blev indført under VM i 1970 i Mexico.

(Image credit: Alfonso Scarpa, Unsplash)

7. VM blev en gang afgjort uden en egentlig finale

VM i 1950 havde ingen traditionel finale. I stedet blev turneringen afgjort gennem en sidste gruppekamp. Uruguay besejrede Brasilien i den afgørende kamp (et resultat, der blev kendt som »Maracanazo«), men teknisk set blev kampen aldrig betegnet som en finale på det tidspunkt.

8. Miroslav Klose har en rekord, der kan holde i årtier

Kloses 16 VM-mål blev scoret fordelt over fire turneringer og kombinerede en lang karriere med en utrolig stabilitet. Moderne spillere har færre muligheder for at nå de samme tal, især med hurtigere udskiftninger og stadig større trupper.

(Image credit: Google)

9. Én kamp ændrede reglerne, så det blev svært at spille taktisk

»Skandalen i Gijón« i 1982, hvor Vesttyskland og Østrig aftalte et resultat, der var til fordel for begge hold, fik FIFA til at ændre reglerne for gruppespillet. Siden da er den sidste runde i gruppespillet blevet spillet samtidigt for at forhindre, at holdene manipulerer resultaterne.

10. VM 2026 vil ændre turneringens omfang fuldstændigt

Det næste VM, der afholdes i USA, Canada og Mexico, kommer til at omfatte 48 hold og 104 kampe. Denne udvidelse ændrer alt – fra hvor svært det bliver at kvalificere sig til, hvordan trupperne skal roteres – og vil sandsynligvis skabe helt nye typer rekorder alene på grund af det store antal kampe.

Det næste kapitel begynder i juni.

VM-historien er stadig under udvikling

VM i fodbold ændrer sig langsomt, men når der først sker ændringer, påvirker de som regel hele sporten. Regelændringer, nye formater og endda enkelte kontroverser sætter ofte deres præg på, hvordan fodbold spilles og organiseres på verdensplan.

At kende til disse mindre detaljer giver et klarere billede af, hvorfor VM føles anderledes end andre turneringer, og hvorfor hvert mesterskab fortsætter med at skrive nye kapitler i fodboldhistorien.