10 saker du inte visste om fotbolls-VM

Fotbolls-VM har funnits sedan 1930 och har under åren samlat på sig historier de flesta fans aldrig hört talas om: en hund som hittade den stulna VM-pokalen, en final som egentligen inte var en final och en så ensidig match att FIFA tvingades ändra reglerna.

De mest ikoniska ögonblicken spelas upp om och om igen vart fjärde år tills de nästan känns som hela historien. Det är de inte. Bakom dem finns en långsammare och betydligt märkligare historia av misstag, regeländringar och traditioner som växte fram av ren slump. Här är tio av dem inför VM 2026.

1. Pokalen hette inte alltid VM-pokalen

Den ursprungliga trofén var uppkallad efter Jules Rimet, FIFA-presidenten som drev igenom skapandet av turneringen. Först senare började den mer generellt kallas för “VM-pokalen”, särskilt efter att Brasilien fick behålla originaltrofén permanent 1970.

2. En hund räddade en gång turneringens största pris

När Jules Rimet-pokalen stals i London 1966 var det inte polisen som till slut löste fallet. En hund vid namn Pickles hittade pokalen inslagen i tidningspapper under en häck, vilket förvandlade en potentiell katastrof till en av sporthistoriens märkligaste historier.

3. Det första VM-slutspelet höll nästan aldrig på att bli av

Turneringen 1930 i Uruguay hade stora problem med deltagandet. Resan från Europa tog veckor med båt och bara fyra europeiska landslag lyckades ta sig dit. Utan dessa sena ankomster hade premiärturneringen riskerat att bli betydligt mindre och långt mindre minnesvärd.

4. Brasiliens dominans handlar om kontinuitet – inte bara titlar

Brasilien är det enda landslaget som spelat i varje VM-turnering. Det är nästan lika imponerande som deras fem VM-titlar. Landslaget har nått finaler, semifinaler och slutspel genom flera generationer, vilket gör dem till det mest konsekvent konkurrenskraftiga laget i VM-historien.

Rekord är en sak. Ögonblicken alla minns – Maradonas “Guds hand”, Zidanes skallning och Messi som till slut lyfte pokalen – är något helt annat.

5. Den största segern är fortfarande förvånansvärt ensidig

Ungerns 10–1-seger mot El Salvador 1982 är fortfarande den största segermarginalen i en VM-match. Trots att modern fotboll blivit betydligt jämnare har inget lag ens varit nära att matcha den siffran sedan dess.

6. Gula och röda kort existerade inte förrän 1970

Innan gula och röda kort infördes var domarna tvungna att kommunicera sina beslut muntligt. Det skapade ofta förvirring, särskilt mellan olika språk, vilket ledde till att det nu klassiska kortsystemet introducerades under VM 1970 i Mexiko.

7. VM avgjordes en gång utan en riktig final

VM 1950 hade ingen traditionell finalmatch. Istället avgjordes turneringen genom ett sista gruppspel. Uruguay besegrade Brasilien i den avgörande matchen (ett resultat som blev känt som “Maracanazo”) men tekniskt sett kallades matchen aldrig för en final vid tillfället.

8. Miroslav Klose har ett rekord som kan stå sig i årtionden

Kloses 16 VM-mål kom utspridda över fyra turneringar och kombinerade lång livslängd med otrolig jämnhet. Moderna spelare får färre möjligheter att nå samma siffror, särskilt med snabbare rotationer och allt större trupper.

9. En match förändrade hur sporten hanterar taktik

“Skandalen i Gijón” 1982, där Västtyskland och Österrike spelade fram ett resultat som gynnade båda lagen, fick FIFA att ändra reglerna kring gruppspelsschemat. Sedan dess spelas sista gruppspelsomgången samtidigt för att förhindra att lag manipulerar resultaten.

10. VM 2026 kommer att förändra turneringens skala helt

Nästa VM, som arrangeras i USA, Kanada och Mexiko, kommer att innehålla 48 lag och 104 matcher. Den expansionen förändrar allt – från hur svårt det blir att kvalificera sig till hur trupper måste roteras – och lär skapa helt nya typer av rekord bara tack vare mängden matcher.

Nästa kapitel börjar i juni.

Historien fortsätter att utvecklas

Fotbolls-VM förändras långsamt, men när förändringar väl sker brukar de påverka hela sporten. Regeländringar, nya format och till och med enstaka kontroverser lämnar ofta avtryck på hur fotboll spelas och organiseras globalt.

Att känna till de här mindre detaljerna ger en tydligare bild av varför VM känns annorlunda än någon annan turnering och varför varje mästerskap fortsätter att skriva nya kapitel i fotbollshistorien.