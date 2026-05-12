«Det var Guds hånd»: 5 VM-øyeblikk vi aldri vil glemme

Fotball-VM har blitt arrangert siden 1930. I nesten et århundre har turneringen skapt øyeblikk som har fått verden til å stoppe opp: umulige mål, direkte juks, generasjonsdefinerende kollapser og feiringer som har sagt mer enn noen pressekonferanse noen gang kunne gjort. Noen har handlet om ren briljans, andre om ren kontrovers – mange av dem begge deler.

Når VM i 2026 starter 11. juni i USA, Canada og Mexico, ser vi tilbake på fem øyeblikk som gjorde VM til det det er i dag.

Innbitte fotballfans elsker turneringen og alle de minneverdige øyeblikkene den byr på, men øyeblikkene vi har listet opp nedenfor er øyeblikk som selv den mest avslappede fotballfanen vil huske – på godt og vondt.

1. Mirakelet i Bern (1954)

Vest-Tyskland skulle egentlig ikke vinne VM-finalen i 1954. Ungarn hadde ikke tapt en eneste kamp på fire år, hadde knust Tyskland 8–3 i gruppespillet bare noen uker tidligere og var store favoritter før kampen på Wankdorfstadion i Bern, Sveits.

Tyskland hentet imidlertid inn en 2–0-ledelse i løpet av de første åtte minuttene. Helmut Rahn scoret vinnermålet med 3–2, med seks minutter igjen av ordinær tid. Seieren er fortsatt kjent i Tyskland som Das Wunder von Bern, og for et land som fortsatt bygget seg opp igjen etter andre verdenskrig, betydde trofeet mye mer enn bare idrett.

Kommentator Herbert Zimmermanns klassiske radiokommentar («Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen… Tor! Tor! Tor! Tor! Tor!») er fortsatt et av de mest avspilte lydklippene i europeisk fotballhistorie.

2. «Litt med Maradonas hode» (1986)

Argentina mot England, kvartfinale på Estadio Azteca i Mexico by. I det 51. minutt hoppet Diego Maradona opp ved siden av Englands keeper Peter Shilton og – som repriser senere bekreftet – slo ballen i mål med venstre neve. Den tunisiske dommeren Ali Bin Nasser så aldri at det var hands. Målet ble godkjent.

Etter kampen ble Maradona spurt om målet faktisk var lovlig, og kom deretter med den klassiske replikken: «Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios» – litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd.

Fire minutter senere tok Maradona ballen på egen banehalvdel og drev den 60 meter forbi fem engelske spillere før han rundet Shilton og plasserte ballen i mål. I 2002 kåret FIFA målet til «Århundrets mål». To udødelige øyeblikk, med fire minutters mellomrom, fra samme spiller. Argentina vant deretter hele turneringen.

Zinedine Zidane hadde allerede kunngjort at VM i 2006 ville bli hans siste turnering. Frankrike kom seg helt til finalen i Berlin mot Italia, hvor kampen endte 1-1 etter ordinær tid og det ble ekstraomganger.

Så, i det 110. minutt, snudde Zidane seg og stanget den italienske forsvareren Marco Materazzi rett i brystet.

Rødt kort. Zidane gikk forbi VM-trofeet på vei ned spillertunnelen. Det var siste gang han berørte en fotball i en gjeldende kamp. Italia vant på straffer. Hendelsen ble et av de mest analyserte øyeblikkene i fotballhistorien, og nesten 20 år senere er det fortsatt det første som faller mange inn når de tenker på VM i 2006.

4. «Mineirãos pine»: Tyskland 7, Brasil 1 (2014)

8. juli 2014 møtte vertsnasjonen Brasil Tyskland i semifinalen på Estádio Mineirão i Belo Horizonte. Tyskland scoret fem mål i løpet av de første 29 minuttene. Thomas Müller åpnet scoringene i det 11. minutt, Miroslav Klose sørget for 2–0 og gikk dermed forbi Ronaldo som tidenes mestscorende i VM-historien, før Toni Kroos og Sami Khedira la til flere mål i rask rekkefølge.

Ved pause var stillingen 5–0. Kameraene klippet gjentatte ganger til gråtende brasilianske fans på tribunen. Noen forlot stadion før pause. Innbytter André Schürrle scoret to mål til i andre omgang og stillingen var 7–0. Oscars sene redusering var av liten betydning.

Kampen ble kjent som «Mineirazo», en referanse til Brasils tap mot Uruguay i VM-finalen i 1950 på hjemmebane. Det var Brasils største hjemmetap noensinne og den største seiersmarginen i en VM-semifinale.

5. Pokalen Messi jaktet på i 16 år (2022)

Lionel Messi hadde forsøkt å vinne VM siden 2006. Argentina tapte finalen mot Tyskland i 2014. Laget ble slått ut i første runde av sluttspillet både i 2010 og 2018. Da VM i Qatar i 2022 startet, var Messi 35 år gammel og hadde offentlig uttalt at det ville bli hans siste turnering.

Finalen mot Frankrike gikk til ekstraomganger etter at kampen endte 3–3, der Kylian Mbappé scoret det første hat tricket i en VM-finale siden Geoff Hurst i 1966. Kampen ble deretter avgjort på straffer. Argentina vant 4–2. Messi scoret to mål i ordinær tid og scoret også straffesparket sitt i straffekonkurransen. Gonzalo Montiel scoret den avgjørende straffen.

Det var Argentinas første VM-tittel siden Maradonas triumf i 1986, hele 36 år tidligere. Mange journalister har siden kalt kampen den beste VM-finalen noensinne. Det som er vanskeligere å argumentere imot er at det var den store kampen Messi hadde ventet på hele sin karriere.

Nå er snart ventetiden over – 48 lag, 104 kamper, tre vertsnasjoner og 39 dager med fotball. VM i 2026 blir den største turneringen i mesterskapets historie, og et sted underveis er vi nesten sikre på å se nye ikoniske øyeblikk skrevet inn i historiebøkene. Hva de blir, gjenstår å se, men før eller siden vil de ende opp på en liste som denne.