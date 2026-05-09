"Det var Guds hand": 5 VM-ögonblick vi aldrig glömmer

Fotbolls-VM har spelats sedan 1930. Under nästan ett århundrade har turneringen bjudit på ögonblick som fått världen att stanna upp: omöjliga mål, rent fusk, kollapser som definierat generationer och firanden som sagt mer än någon presskonferens någonsin kunnat göra. Vissa handlade om ren briljans, andra om ren kontrovers – många om båda delarna.

Inför att VM 2026 drar igång den 11 juni i USA, Kanada och Mexiko blickar vi tillbaka på fem ögonblick som gjort fotbolls-VM till vad det är idag.

Inbitna fotbollsfans älskar turneringen och alla de minnesvärda ögonblicken den bjuder på, men ögonblicken vi listar här nedanför är sådant som till och med den mest tillfälliga fotbollstittaren minns – på gott och ont.

1. Miraklet i Bern (1954)

Västtyskland skulle egentligen inte vinna VM-finalen 1954. Ungern hade inte förlorat en enda match på fyra år, hade krossat Tyskland med 8–3 i gruppspelet bara några veckor tidigare och var enorma favoriter inför matchen på Wankdorfstadion i Bern i Schweiz.

Tyskland hämtade dock upp ett 2–0-underläge redan under de första åtta minuterna. Helmut Rahn gjorde segermålet till 3–2 med sex minuter kvar av ordinarie tid. Segern är fortfarande känd i Tyskland som Das Wunder von Bern och för ett land som fortfarande höll på att återuppbygga sig efter andra världskriget betydde pokalen långt mer än bara sport.

Kommentatorn Herbert Zimmermanns klassiska radioreferat ("Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen… Tor! Tor! Tor! Tor!") är fortfarande ett av de mest återspelade ljudklippen i europeisk fotbollshistoria.

2. "Lite med Maradonas huvud" (1986)

Argentina mot England, kvartsfinal på Estadio Azteca i Mexico City. I den 51:a minuten hoppade Diego Maradona upp bredvid Englands målvakt Peter Shilton och slog – vilket repriser senare bekräftade – in bollen i mål med vänsternäven. Tunisiens domare Ali Bin Nasser såg aldrig handsituationen. Målet godkändes.

Efter matchen fick Maradona frågan om målet verkligen var regelrätt och levererade då den klassiska repliken: "Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios" – lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand.

Fyra minuter senare tog Maradona bollen på egen planhalva och drev den 60 meter förbi fem engelska spelare innan han rundade Shilton och satte dit bollen. 2002 utsåg FIFA målet till "Århundradets mål". Två ögonblick, med fyra minuters mellanrum, från samma spelare. Argentina gick sedan vidare och vann hela turneringen.

3. Skallningen som avslutade en legend (2006)

Zinedine Zidane hade redan meddelat att VM 2006 skulle bli hans sista turnering. Frankrike tog sig hela vägen till finalen i Berlin mot Italien, där matchen stod 1–1 efter ordinarie tid och gick vidare till förlängning.

Sedan, i den 110:e minuten, vände sig Zidane om och skallade Italiens försvarare Marco Materazzi rakt i bröstet.

Rött kort. Zidane gick förbi VM-pokalen på väg ner i spelartunneln. Det var sista gången han någonsin rörde en fotboll i en tävlingsmatch. Italien vann sedan på straffar. Händelsen blev ett av de mest analyserade ögonblicken i fotbollshistorien och nästan 20 år senare är det fortfarande det första många tänker på när VM 2006 kommer på tal.

4. "Mineirãos plåga": Tyskland 7, Brasilien 1 (2014)

Den 8 juli 2014 mötte värdnationen Brasilien Tyskland i semifinalen på Estádio Mineirão i Belo Horizonte. Tyskland gjorde fem mål under de första 29 minuterna. Thomas Müller öppnade målskyttet i den 11:e minuten, Miroslav Klose gjorde 2–0 och gick därmed om Ronaldo som den främsta målskytten genom tiderna i VM-historien, innan Toni Kroos och Sami Khedira fyllde på med fler mål i snabb takt.

I halvtid stod det 5–0. Kamerorna klippte gång på gång till brasilianska supportrar som grät på läktarna. Vissa lämnade arenan redan innan paus. Inhopparen André Schürrle gjorde ytterligare två mål i andra halvlek och ökade till 7–0. Oscars sena reducering betydde nästan ingenting.

Matchen blev känd som “Mineirazo”, en referens till Brasiliens förlust mot Uruguay i VM-finalen på hemmaplan 1950. Det var Brasiliens största hemmaförlust någonsin och den största segermarginalen i en VM-semifinal.

5. Pokalen Messi jagade i 16 år (2022)

Lionel Messi hade försökt vinna ett VM sedan 2006. Argentina förlorade finalen mot Tyskland 2014. Laget åkte ut redan i första slutspelsrundan både 2010 och 2018. När VM i Qatar 2022 drog igång var Messi 35 år gammal och hade offentligt sagt att det skulle bli hans sista turnering.

Finalen mot Frankrike gick till förlängning efter att matchen slutat 3–3, där Kylian Mbappé gjorde det första hattricket i en VM-final sedan Geoff Hurst 1966. Matchen avgjordes sedan på straffar. Argentina vann med 4–2. Messi gjorde två mål under ordinarie speltid och satte även sin straff i straffläggningen. Gonzalo Montiel slog in den avgörande straffen.

Det var Argentinas första VM-titel sedan Maradonas triumf 1986, hela 36 år tidigare. Många journalister har sedan dess kallat matchen den bästa VM-finalen någonsin. Det som är svårare att argumentera emot är att det var finalen Messi väntat på hela sin karriär.

Redo för 2026

Nu är det snart dags igen – 48 lag, 104 matcher, tre värdnationer och 39 dagar av fotboll. VM 2026 blir den största turneringen i mästerskapets historia och någonstans längs vägen kommer vi nästan garanterat få se nya ikoniska ögonblick skrivas in i historieböckerna. Vad de blir återstår att se, men de lär förr eller senare hamna på en lista som denna.