Monaco Grand Prix 2022: Slik ser du F1 på nett, uansett hvor du befinner deg

Det nærmer seg første sommermåned og ikoniske Monaco Grand Prix står for tur. Den sammenklemte banen består av tynne og snirklete gater der det kan være svært vanskelig med forbikjøringer, særlig siden kjøretøyene stadig blir større. Kommer Max Verstappen nok en gang til å stikke av med seieren, etter fjorårets suksess, eller vil Ferrari slå tilbake i kjølvannet av forrige helgs kinkige motorproblemer? Slik ser du Monaco Grand Prix på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Charles Leclerc hadde i praksis seieren i boks i Spania før det gikk skeis, så det er liten tvil om at monegaskeren er ute etter å imponere her på hjemmebane. Han har likevel ikke hatt de beste tidene å vise til på Circuit de Monaco, historisk sett – etter kvalifiseringen i 2021 endte han opp i pole position, men kunne ikke starte i selve løpet, og det er bare et par uker siden han krasjet en uvurderlig Ferrari fra 1974, under Historic GP.



Verstappen, på sin side, gikk seirende ut i fjor og skal nå prøve å forsvare vinnertittelen. Det skal også sies at Mercedes fant formen forrige uke, på tross av pågående bilproblemer, så både Hamilton og Russel har startet opphentingen – og den perfekte banen å vise seg frem på befinner seg selvsagt i Monaco.



Uavhengig av hvem som havner på topp er selvsagt det viktigste et spennende løp, noe som dessverre har vært mangelvare i Monte Carlo i de senere år. Spørsmålet er om årets førere og biler klarer å rette på inntrykket, eller om de rett og slett har vokst seg for store for banen.



Svaret får du i helgens løp, så finn frem stoppeklokkene. Slik ser du Spania Grand Prix 2022 på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Monaco Grand Prix – kjøreplan

Fredag 27. mai

Trening 1: 14:00

14:00 Trening 2: 17:00

Lørdag 28. mai

Trening 3: 13:00

13:00 Kvalifisering: 16:00

Søndag 29. mai

Monaco GP: 15:00

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Slik ser du Formel 1 på TV og via strømming i Norge

Viaplay (opens in new tab) sender hele Formel 1-sesongen, både på nett og på en av NENTs lineærkanaler (gjerne Viasat Sport 1 og/eller Viasat Ultra HD).



Tjenesten har ingen bindingstid, og hvis du vil ha tilgang til sportsinnhold på nett kan du abonnere på Viaplay Total for 329 kroner i måneden. Hvis du gjør det får du også tilgang til film og serier. Det finnes dessverre ingen separat pakke kun for sport.



Hvis du befinner deg i utlandet og vil se de norske sendingene av F1, de samme du har tilgang til i egen stue, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Slik strømmer du F1 på nett

Du kan også velge å registrere deg på F1s offisielle hjemmeside (opens in new tab), der du får tilgang til strømming av hele sesongen. Her får man også se hver bidige gang noen setter seg i bilene, hvert løp, opptak, høydepunkter, et historisk konkurransearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikasjon.



Det er to forskjellige abonnementer å velge mellom: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigste av de to og gir deg tilgang til opptak av hvert løp, samt høydepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnementet koster €26,66 (snaue 260 kroner) per år. Velger man å gå for TV Pro for man alt det ovennevnte, men man har også muligheten til å følge all action live. Dette koster €109,99 (omlag 1110 kroner) i året.



Du kan også velge mellom å betale per måned eller for hele året av gangen. Som vanlig er det litt billigere å betale alt på én gang.

Slik strømmer du F1, hvis du befinner deg i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet nå som F1-sesongen er i gang er det stor sannsynlighet for at du ikke får tilgang til den samme dekningen som du gjør når du sitter hjemme i sofaen. Viaplay blokkerer adgang for brukere som prøver å få tilgang til sine strømmetjenester utenfor EU. Dette kalles geoblokkering, som altså er blokkering av adgang hvis du befinner deg utenfor det «digitale» området NENT (Viaplay) «sender» sitt innhold.



Heldigvis finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er en type programvare som gir deg mulighet til å omgå geoblokkeringer, og dermed få adgang til norske sendinger av F1, selv når du befinner deg i utlandet. Dette er både lovlig og rimelig, og VPN-tjenester er også svært enkle i bruk.



Hvis du har bruk for en VPN-tjeneste når du skal strømme innhold fra Norge kan vi anbefale ExpressVPN, som for tiden topper vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet i 2022.

F1 2022-sesongen startet i Bahrain i mars, på samme måte som den gjorde i 2021. Startløpet hadde i de to foregående sesongene blitt avholdt i Australia, men etter COVID-19-komplikasjoner bestemte F1-sirkuset seg i 2021 å flytte startskuddet til et annet land, og nå ser Bahrain-banen ut til å befeste seg som første stopp på kalenderen.

Merk at hvert Grand Prix-løp utspiller seg på den siste dagen i arrangementet (med andre ord søndag) – åpningsdagene består av test- og kvalifiseringsløp.