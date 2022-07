Norge – Nord-Irland: Slik ser du EM-kampen på nett, uansett hvor du befinner deg

EM i fotball 2022 er i gang, og første kamp for de norske jentene blir mot et nord-irsk lag de har klart å kontrollere i kvalifiseringskampene inn mot mesterskapet (seksmålsseier i begge kamper.) Denne gangen er det imidlertid mer som står på spill, og første kamp i en stor turnering er alltid befengt av nerver.

Likevel ligger nok skuldrene relativt lavt i den norske spillergruppa. Ikke bare vant Norge henholdsvis 6-0 og 0-6 mot irene i kvalifiseringen, men tre de foregående tellende kampene (også dette EM- og VM-kvalifiseringskamper) endte også med seier .

I tillegg er det ingen tvil om at Ada Hegerbergs retur på landslaget gir en viss trygghet i det fremre leddet. Ikke bare har vi Barcelona-ving Caroline Graham Hansen som en sikker kanon, men nå også spilleren som ble rangert som EMs beste spiller av Aftonbladet (opens in new tab) med på laget. Ovennevnte Graham Hansen ligger for øvrig på tredjeplass på samme liste. EM-forbannelsen, måltørken i de seneste sluttspillene (opens in new tab), står for fall – det er ingen tvil om at nettmaskene skal få kjørt seg i England i år.

Slik ser du Norge – Nord-Irland på nett

(opens in new tab) Det er NRK og TV2 som har senderettighetene til EM i fotball for kvinner 2022. Har du ikke muligheten til å se kampen på TV, så er det mulig å strømme via TV2 Play-appen i hele EU/EØS. Avspark er klokken 21:00 på TV2 og TV2 Play. Strøm EM-kampen på TV2 Play. (opens in new tab) EM-kampene sendes på såkalte åpne TV-kanaler, denne gangen på TV2. Direktesendinger på TV kan du få med deg via TV2 Play-appen, men det krever likevel et abonnement. Befinner du deg utenfor Europa når kampen sendes? Null stress, du kan likevel ta i bruk NRKs gratissendinger. Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se privatlandskampen på NRK TV om du er i utlandet. (opens in new tab)

Slik ser du Norge – Nord-Irland hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan stikke kjepper i hjulene for enhver fotballentusiast, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. EM-kamper sendes på lokale TV-kanaler over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Norge – Nord-Irland, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se Norge – Nord-Irland

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på TV2 Play og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.