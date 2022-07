Ce SSD Seagate est un extra indispensable pour votre PS5 - et il est moins cher que jamais pendant l’Amazon Prime Day

Les SSD internes pour PS5 représentent le plus souvent un investissement coûteux, mais l'Amazon Prime Day de 2022 vous permet de mieux maîtriser ce dernier.

Dans le cadre de l’événement commercial Amazon édition 2022, vous pouvez vous procurer le SSD interne Seagate FireCuda 530 de 2 To à prix réduit. Il diminue en effet de 345 € à 299 € seulement. A noter que les versions de 500 Go et de 1 To passent respectivement à moins de 100 € et moins de 160 €. Des compromis idéaux si vous avez besoin d’une capacité de stockage plus modeste.

La meilleure offre SSD PS5 du jour

(opens in new tab) SSD Seagate FireCuda 530 2 To : 345 € 299 € chez Amazon (opens in new tab)

Économisez 13% - L’espace disponible des consoles modernes peut se remplir rapidement, étant donné la taille énorme des fichiers de certains jeux. C'est pourquoi ce SSD interne de 2 To est un investissement intéressant pour votre PS5. Avec lui, vous triplerez effectivement la quantité d'espace de stockage disponible sur votre console.

La capacité de stockage peut se remplir rapidement sur les consoles modernes comme la PS5. Cela s'explique par le fait que les jeux disposent souvent de fichiers volumineux, notamment les superproductions comme Horizon Forbidden West ou Gran Turismo 7. Vous constaterez donc que votre espace de stockage de 1 To ne tardera pas à être épuisé.

C'est là qu'intervient l'excellent SSD interne de 2 To de Seagate. C'est l'un des meilleurs SSD pour PS5 en circulation. Et cette superbe offre Prime Day fait de l'achat d'un SSD un investissement beaucoup plus raisonnable. Avec 2 To supplémentaires, vous triplerez effectivement l'espace nécessaire sur votre console.

Si vous téléchargez et jouez à un grand nombre des meilleurs jeux PS5, ou si vous possédez une console PS5 Digital Edition, les SSD internes peuvent vous sauver la vie, en vous évitant d'avoir à supprimer vos gros jeux plus fréquemment.

Mieux encore, le Seagate FireCuda 530 est livré avec un dissipateur thermique déjà installé sur le SSD. Ce qui en fait un excellent achat pour les débutants.

Sony permet aux utilisateurs d'installer des SSD internes dans leur console PS5. Ce n'est pas aussi intimidant que cela en a l'air, mais vous devrez retirer les façades de votre PS5 pour accéder au port SSD.