Slik ser du Jake Paul vs Tyron Woodley: Tidspunkt, dato, øvrige kamper, livestrøm med mer

Den tidligere UFC-tittelholderen, Tyron Woodley, setter sitt gode navn og rykte på spill når han i helgen entrer ringen og møter Jake Paul, mest kjent som en urokråke på nett. Sistnevnte fortsetter å presse på for å bli tatt seriøst i kampsport-miljøet, hvilket har forårsaket en rekke kontroverser. Klarer Woodley å snurpe igjen smella til Paul for godt, eller vil influenseren endelig få aksept? Svaret får du i helgen.

Jake Paul vs Tyron Woodley Dato: Søndag, 29. august Arena: Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, Ohio Paul vs Woodley starter: ca. klokken 05:00 (norsk tid) Slik ser du kampen live: VG+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Woodley var weltervekt-mester i UFC fra juli 2016 til mars 2019, og forsvarte tittelen fire ganger. 39-åringen var tidligere lagkamerat med Ben Askren, som ble beseiret av Paul i April i år, men til helgen ser det ut til å bli andre boller. The Chose One ser ut til å være i langt bedre form enn kameraten.

På tross av at han nå er i ferd med å bli en del av Jake Paul-sirkuset, fremstår Woodley som mannen som kan gjenopprette kampsportens gode navn og rykte, en idrettsgren som har fått en kilevink av Paul-brødrene.



Justin Bieber, Snoop Dogg, Ice Cube, The Black Keys, Doja Cat, Diplo og Major Lazer hadde tatt turen til Pauls forrige kamp, og nok en stjernespekket tilhengerskare kommer garantert til å være til stede i helgen.



I tillegg til alt det utenomsportslige, og hovedkampen, skal vi også få tid til fire andre kamper – vi presenterer hele programmet nedenfor. Elsk det eller hat det, Jake Paul skal nok en gang i ringen, og du kan få det med deg.

Jake Paul vs Tyron Woodley, dato og tidspunkt

Jake Paul vs Tyron Woodley finner sted søndag den 29. august i Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, Ohio, hjemstedet til Paul.



Evenementet går av stabelen klokken 02:00, og man regner med at de to kamphanene kommer til å entre arenaen rundt 05:00, litt avhengig av hvor lang tid de foregående kampene tar.

Slik ser du Jake Paul vs Tyron Woodley

I Norge er det Schibsted og VG som har rettighetene til Jake Paul vs Tyron Woodley. Kampene er dermed tilgjengelig via VGTV, gitt at du abonnerer på VG+. Dette koster 49 kroner per uke (eller 119 kroner i måneden.)



Dette er for øvrig en ganske snill pris, sammenlignet med andre land, der det gjerne koster oppimot 500 kroner å se evenementet.

Alle kampene under evenementet

Jake Paul vs Tyron Woodley

Amanda Serrano (c) vs Yamileth Mercado – WBC, WBO, IBO, verdensmesterskap, fjærvekt

Ivan Baranchyk vs Montana Love – weltervekt

Daniel Dubois vs Joe Cusumano – tungvekt

Tommy Fury vs Anthony Taylor

Hvem er Jake Paul?

Jake Paul er den 24-årige lillebroren til Logan Paul, begge kjent fra diverse mer eller mindre famøse stunt på sosiale medier.



Yngstebror Paul ble først lagt merke til da han produserte innhold på Vine, før han endte opp på YouTube og etter hvert ble med i teamet bak Disney Channel-serien «Bizaardvark» (en jobb han senere fikk sparken fra.)



Paul måtte ty til stadig mer ekstreme og kontroversielle grep for å beholde og pleie kjendisstatusen, og det siste i rekka er en ekstrem lukrativ – og ofte beint frem latterlig – boksekarriere.



I starten sto Jake stort sett i storebrorens skygge, og fungerte mer som en slags kuriøs sideforestilling, men i det siste har Paul blitt en langt bedre utøver i ringen, og har slått blant andre YouTube-stjernene Deji Olatunji og AnEsonGib, samt tidligere basketballspiller Nate Robinson og tidligere Bellator-tittelholder Ben Askren.

Hvem er Tyron Woodley?

Tyron Woodley er en 39 år gammel tidligere UFC-tittelholder, som pensjonerte seg fra oktogonen etter at kontrakten hans løp ut tidligere i år.



Woodley var regjerende weltervekt-mester i nesten tre år, men avsluttet UFC-karrieren med fire, noe skuffende, tap.



I motsetning til vennen Ben Askren, er Woodley kjent for å ha en svært velutviklet slagteknikk, hvilket han demonstrerte til de grader i knockouten av Robbie Lawler, samme kveld som han vant weltervekt-tittelen.