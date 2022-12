Ryktet sier at Jon Bernthals Punisher kommer til MCU

Jon Bernthals Punisher blir en del av Marvel-universet (MCU), om vi skal tro et overraskende innlegg på Instagram. Det var Kasey O’Keefe, en relativt ukjent skuespiller med base i Los Angeles, som nylig la ut et bilde av seg selv sammen med Bernthal.

Et innlegg som man sannsynligvis ville forbigått i stillhet, hadde det ikke vært for en bildetekst hvor Bernthal blir omtalt i rosende ordelag av O’Keefe, og som avrundes med «jeg ser frem til å jobbe med deg i Marvel Fase 5 (Åpnes i ny fane)».

Instagram-innlegget ser du nedenfor:

Tidligere i høst ble det avkreftet at Bernthal skulle få sin egen MCU-serie på Disney+, eller at han skulle bli en del av MCU på noen måte. Dette kom etter at Rosario Dawson, som spilte Claire Temple/Night Nurse i flere Marvel-serier på Netflix, inkludert Daredevil og The Punisher, hadde gått offentlig ut og sagt at Bernthals Punisher skulle få en egen TV-serie.

Marvel har ikke offisielt kommentert saken, men flere kilder med kjennskap til MCU har hevdet at Bernthal sammen med Charlie Cox – som spilte Matt Murdock i Netflix-serien Daredevil – også går til MCU via Disney+. Cox som Murdock/Daredevil har allerede hatt en rolle i She-Hulk: Attorney at Law (Åpnes i ny fane). Det er også forventet at han dukker opp i en birolle i Marvels Echo, en spin-off fra Hawkeye (Åpnes i ny fane) som etter planen kommer i 2023. Deretter er det bare å glede seg til se mer av Matt Murdock i Daredevil: Born Again på Disney+ i løpet av 2024.

Kildene, som sies å ha god kjennskap til det som foregår på innsiden av Marvel-franchisen, har antydet at Bernthal har signert en avtale om en rolle i fremtidige MCU-prosjekter.

Vi har ikke lykkes med få en offisiell kommentar fra Disney eller Marvel om Bernthals comeback, så vi tar O’Keefes avsløring med en liten klype salt – men vi følger spent med!

Kommentar: Hvor i MCU dukker The Punisher opp?

Vi ser gjerne The Punisher i en birolle i Daredevils kommende Disney+-serie. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Med tanke på hans opplagte kobling til Daredevil i Netflix sin Marvel-serie, kan Daredevil: Born Again være et naturlig sted for Bernthal å ha sin MCU-debut.

Duoen var på samme side i Defender-universet og utfylte hverandre med sine moralske uenigheter. Å føre dem sammen igjen i Daredevils første MCU-prosjekt ville være en ypperlig mulighet til å utforske dynamikken deres videre, særlig i Born Again som ser ut til å få hele 18 episoder.

Om ikke i Born Again, hvor kan vi da se for oss at Frank Castle dukker opp? Kanskje i Marvels Thunderbolt, i et superlag av antihelter? Castle er ingen skurk, men heller ingen tradisjonell helt, så han ville vært perfekt (og en publikumsfavoritt) som en del av Thunderbolt-historien.

Eller hva med Echo? Kanskje The Punisher dukker opp i en birolle sammen med Daredevil? Det kunne legge grunnlaget for en spennende historie i Born Again, om Murdock overraskende møtte på Castle på hevntokt.

Planlagte utgivelser i Marvel Fase 5 som f.eks. Loki sesong 2, Secret Invasion, og Ant-Man and the Wasp: Quantumania, er alle kommet for langt i produksjonen til å kunne inkludere The Punisher. Flere Marvel-filmer og serier er riktignok under utvikling nå, både Captain America 4 og Agatha: Coven of Chaos, men vi ser ikke for oss at de passer hans type eks-marinesoldat-vigilante-stil.

Hvis det stemmer at The Punisher skal inn i på listen over MCU-karakterer, gjetter vi på at det blir i en Disney+-serie i likhet med Born Again. Men vi må rett og slett bare vente og se.