Inntil Thanos gikk på jakt etter Infinity Stones, hadde James Cameron-filmer de to øverste plassene på billettsalg gjennom tidene.

Det som gjør Camerons karriere som regissør enda mer imponerende er at få vil hevde at "Titanic" eller den rekordstore "Avatar" var i nærheten av hans beste. I løpet av sin 40 år lange karriere bak kameraet har Cameron konsekvent flyttet grensene for hva som er mulig på filmlerretet. Det er mulig at han er mindre produktiv enn Steven Spielberg eller Ridley Scott – Cameron jobber for tiden med en film hvert 12. eller 13. år – men titler som "The Terminator" og "Aliens" sørger for at han stadig kommer opp i diskusjoner om verdens beste filmer. Selv i de lange periodene mellom utgivelsene holder han seg opptatt, og har produsert lidenskapsprosjekter som "Alita: Battle Angel" og regissert dokumentarer som "Ghosts of the Abyss" og "Aliens of the Deep".

Nå, når han i ferd med å vende tilbake til den fremmede verdenen Pandora med "Avatar: The Way of Water "(kommer på kino 16. desember), ser vi tilbake på hans imponerende – og svært lukrative – filmografi. Her er alle de åtte James Cameron-filmene, rangert fra verst til best.

8. Piranha II: The Spawning (1982)

Dette er ikke Camerons beste ... (Image credit: Columbia Pictures)

Et sted skal man jo begynne. Men vær ikke lei deg hvis du har gått glipp av Camerons debutfilm "Piranha II: The Spawning". Cameron selv har gjort alt i sin makt for å distansere seg fra denne sausete katastrofen av en film.

Hvorvidt denne oppfølgeren til den Roger Cormanproduserte Haisommerkoipien "Piranha" egentilg ER en Cameronfilm kan vel diskuteres, siden han fikk sparken fra flmen etter to og en halv uke. Dette var derimot første gang Cameron arbeidet med Lance Henriksen, som siden medvirket som den vennlige androiden Bishop i Aliens.

Uansett er nok debuten mer verdifull som quiz-spørsmål enn som film.

7. True Lies (1994)

True Lies, men vi lyver ikke om plassering på lista.. (Image credit: 20th Century Fox)

Mange av Hollywoods fremgansgrike regissører har prøvd seg i James Bondsegmentet. Mens Spielberg hadde "Indiana Jones", Michael Bay "The Rock" og Christopher Nolan sin "Inception" prøvde Cameron seg med "True Lies". Dessverre ble det vel ikke denne ujevne spionkomedien særlig vellykket.

Actionscenene er definitivt Cameronske. Han makser budsjettet med våpen, kjøretøy (en Harrier VTOL inkludert) og all annen tenkelig høyoktan ødeleggelse. Uansett overbeviser vel ikke Arnold Schwarzenegger som SÅ hemmelig agent at ikke kona (Jamie Lee Curtis) skjønner hva han driver med om dagene. Filmen er også så pass tonedøv når det kommer til behandlingen av de kvinnelige rollefigurene og ikke minst karakterene fra midtøsten at den føles veldig utdatert 2022.

6. Titanic (1997)

Sorry, Titanic-fans. Cameron har laget bedre filmer enn dette. (Image credit: Paramount Pictures)

Med utsatt premiere og et budsjett som hade flommet over alle bredder var "Titanic" den store snakkisen i Hollywood i 1997. Av absolutt feil grunner. At Cameron kunne motbevise nei-sierne er i seg historisk. 11 Oscars og over et tiår på topp i bilettsalg sier vel sitt.

Men det er også et bevis på hans evne til å mestre svære scener uten å miste fokus på historien sin. Det er etter skipets ulykksalige kollisjon med isberget som Cameron kommer til sin rett, og viser verden at banebrytende CGI ikke bare er for actionfilmer. Dessverre klarer ikke skuespillerne helt å sette sjøbein. Jack og Rose (Leonardo DiCaprio og Kate Winslet) som nautisk Romeo og Julia, blir litt for mye romantikknovelle i Allers, mens Billy Zane som Cal blir litt for stiv i snippen for å være overbevisende som menneske.

5. The Abyss (1989)

Du vet vel at man ikke skal røre fremmende skapninger!? (Image credit: 20th Century Fox)

Inneklemt mellom sjangerskapende "Aliens" og "Terminator 2" glemmes ofte "Abyss" bort i Camerons tidlige filmografi. Litt urettferdig, siden dette dypvannseventyret inneholder en ambisiøs story med kald krig-paranoia, imponerende maskiner og fantastiske undervanns-NTIer (Non-Terrestrial Intelligence eller utenomjordisk intelligens).

Åtte år før "Titanic" gikk Cameron Hollywoods oppfatning "å filme på vann er galskap" midt imot. Modellarbeidet og scenografien står stødig den dag i dag, mens filmens levende CGI-vanntentakkel la grunnen for T-1000 i "Terminator 2".

Akkurat som med "T2" og "Aliens" avnytes "The Abyss" best i extended version, som gir ekstra dybde sammenlignet med kinoklippen.

4. Avatar (2009)

Verdens mest innbringende film, men bare nr 4 på lista. (Image credit: 20th Century Studios)

Hvis du allerede har utropt deg selv til verdens konge (som Cameron gjorde under Oscarutdelingen 1998), trenger du ikke skynde deg tilbake til jobben bak kamera. "Avatar" kom mer enn 12 år etter "Titanic", men Camerons reise til Pandoras frodige skoger beviste at han hadde brukt tiden godt. Med "Avatar" flyttet han grensene for hva film er.

Med siste skrik i motion capture og 3D som tok pusten av deg, fikk han millioner av kinogjengere til å tro at han hadde åpnet porten til en levende, pustende verden.

Og knuste bilettrekorden han selv hadde satt med "Titanic" på kjøpet. I årene etter har det vært helt innafor å kritisere "Avatar" for sin simple Romeo-og-Julia-møter-miljøaktivisme-story, men det er fortsatt et mesterlig stykke visuell fortelling. Og Stephen Langs oberst Quaritch er nok en av de beste skurkene i sci-fi.

3. The Terminator (1984)

Terminator kommer inn på topp tre. (Image credit: StudioCanal)

Camerons EGENTLIGE debut plasserte ham i den absolutte toppen i Hollywood. Samtidig etablerte han den høyst lukrative Terminator-franchisen og pekte ut Arnold Schwarzeneggers vei til stjernestatus.

Den tidligere kroppsbyggeren har vel aldri vært bedre enn som den morderiske cyborgen fra fremtiden med ett mål i sikte - å eliminere den ennå ufødte John Connor, som i fremtiden kommer til å bli redningen for menneskeheten.

Det er Camerons regi som er stjernen her. Han lager en stram, hensynsløst effektiv berg-og-dal-bane av spenning mens Connors uvitende mor, Sarah (Linda Hamilton), gjør alt hun kan for å komme seg unna seg forfølgeren sin. Joda, effektene har nok noen år på nakken, men The Terminator er fortsatt en iskald klassiker.

2. Terminator 2: Judgment Day (1991)

Terminators toer er om mulig en enda bedre film enn eneren. (Image credit: StudioCanal)

Det er nesten umulig å velge mellom de første to Terminatorfilmene. Oppfølgeren er så sammenvevd med forgjengeren at det er vanskelig å forestille seg den ene uten den andre.

Året var 1991, Schwarzenegger var den største stjernen på planeten og hadde lagt ned skurkerollene. Cameron lot da Terminator bli født på ny, nå som John Connors (Edward Furlong) livvakt og beskytter. Det åpnet opp for en ny skurk. Robert Patrick som den morphende metallroboten T-1000 ble posterboy for Industrial Light & Magic og deres utrolige CGI-effekter.

T2 handlet aldri om teknologi, siden Cameron tok både fysisk action og følelsene opp et hakk, med Sarah Connor (nå en actionhelt for egen maskin) ute på oppdrag for å trekke ut kontakten for det ondskapsfulle Skynet. Ingen av de kommende fire Terminatorfilmene eller -seriene har kommet i nærheten av de to som starte det hele. T2 er helt enkelt den beste Terminatorfilmen noensinne.

Talk to the hand.

1. Aliens (1986)

Aliens er best! (Image credit: 20th Century Fox)

Aliens er helt oppe i toppen når man skal utse verdens beste actionfilmer og beste oppfølgere. Den eneste grunnen til at Aliens ikke er den beste Alien-filmen (Åpnes i ny fane) er at Ridley Scotts original allerede hadde skrevet fasit for sci-fi-skrekk.

Det skremte ikke Cameron, som laget en film som var tro mot den opprinnelige mytologien samtidig som han utvidet den i uventede retninger. Når Ellen Ripley (Sigourney Weaver - Oscarnominert og ALDRI bedre enn her) reiser tilbake til LV-426 for å redde kolonistene fra deres trøblete naboer med syre i årene, leverer Cameron klaustrofobisk, lekkert koreografert action av ypperste klasse.

I ypperlig klasse er også regissørens trekk å fortelle deg alt du trenger å vite om troppen av kolonialsoldater i løpet av få minutter med skjermtid, noe som sikrer at du bryr deg om hver enkelt når deres jakt tar den uunngåelige vendingen. 36 år senere har ingenting annet i sjangeren engang kommet i nærheten.