«Aldri tvil på James Cameron». De første reaksjonene på Avatar 2: et «visuelt mesterverk».

Internasjonale anmeldere er fra seg av begeistring etter verdenspremieren på Avatar: The Way of Water. Filmen hylles som en «monumental prestasjon innen filmskaping» i de første tilbakemeldingene fra anmeldere og influensere.

Den svært etterlengtede sci-fi-oppfølgeren kommer på kinoer over hele verden 16. desember, i Norge er premieren lagt til 14. desember. Nylig hadde filmen sin første visning i London, og journalister og andre fremmøte var raskt ute med å hylle denne episke oppfølgeren fra James Cameron.

Ikke overraskende var de første tilbakemeldingene på oppfølgeren til Avatar fra 2009, overveldende positive.

«Ikke tvil på James Cameron», skrev Mike Ryan fra nyhetsnettstedet Uproxx, som skrev at det tekniske og visuelle var det beste han noen gang hadde sett. «Det er overveldende. Kanskje for overveldende. Noen ganger glemte jeg å få med handlingen fordi jeg stirret på Pandoras fisk»:

AVATAR: THE WAY OF WATER: Yeah never bet against James Cameron. Trying to spare hyperbole, but I've never seen anything like this from a technical, visual standpoint. It's overwhelming. Maybe too overwhelming. Sometimes I'd miss plot points because I'm staring at a Pandora fish

Eric Davis, fra de store filmnettstedene Fandango og Rotten Tomatoes, konkluderte med at Avatar 2 er «visuelt fenomenal», og at den er «filmskaping og historiefortelling på sitt absolutt beste».

Happy to say #AvatarTheWayOfWater is phenomenal! Bigger, better & more emotional than #Avatar, the film is visually breathtaking, visceral & incredibly engrossing. The story, the spectacle, the spirituality, the beauty - this is moviemaking & storytelling at its absolute finest.

Flere andre sa det samme om filmens slående 3D-effekter og estetikk. Brandon Davis fra Phase Zero skrev at «det ikke var mulig å overdrive hvor visuelt imponerende» og «nydelig» den er i Dolby 3D, mens ReelBlends Kevin McCarthy mener at «opplevelsen i 48fps 3D er den mest oppslukende jeg har sett».

Perri Nemiroff fra Collider sier at hun hadde tro på at Cameron kom til å levere noe som var visuelt overdådig, men ble likevel overveldet av i hvor stor grad «de tekniske finessene hele veien fremhevet karakteren og omgivelsene»:

#AvatarTheWayOfWater is pretty incredible. I had faith James Cameron would raise the bar w/ the effects but these visuals are mind-blowing. One stunning frame after the next. But the thing I dug most is how the technical feats always feel in service of character & world-building.

Andre var begeistret over måten The Way of Water bygger på (og er bedre enn) originalen. Gizmodos Germain Lusser kalte den «følelsesmessig overveldende» og trakk frem skuespillerprestasjonene, særlig barnas. Kevin Lee fra Film Inquiry kommenterte at historien i Avatar 2 er «et bankende hjerte. Mer personlig, kompleks og emosjonell.»

Bilge Ebiri fra Vulture oppsummerte det hele med å kalle dette Camerons «søteste, snilleste og mest personlige film. Kanskje også hans mest emosjonelle… han elsker familien sin. Det gjorde jeg også, til slutt.»

AVATAR: THE WAY OF WATER might be James Cameron's sweetest, gentlest, most personal film. Possibly even his most emotional. It revisits all his greatest hits, but it's always totally sincere. He is never leaving Pandora. He loves this family. By the end, I did, too.

Men ikke alle anmelderne var utelukkende begeistret. Tidligere korrespondent i Access Hollywood, Scott Mantz, antyder at historien er svakere enn den første og at spilletiden på litt over 3 timer «føles som det drar ut.» Matt Neglia fra Next Best Picture mener at «Cameron fortsatt sliter med dialogen», og synes noe av praten til karakterene virker klønete.

Selv om han hyller det meste ved filmen, mener Jack Shepherd fra Total Film at noen av de nye karakterene «er underutnyttet.» Ian SandWell fra Digital Spy opplever filmen som et «visuelt mesterverk» , men også at den sliter med å balansere handlingen og de mange karakterene

Unsurprisingly, #AvatarTheWayOfWater is a visual masterpiece with rich use of 3D and breathtaking vistas. It does suffer from a thin story and too many characters to juggle, yet James Cameron pulls it together for an extraordinary final act full of emotion and thrilling action.

Hvis du sitter på gjerdet og ikke klarer å bestemme deg for om du skal se Avatar: The Way of Water, har tidligere skribent Krips Tapley fra Variety følgende anbefaling. Gå på kino, se den og gjør deg opp din egen mening!