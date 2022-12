World Cup Lillehammer 2022: Slik ser du all langrenn, hopp og kombinert

World Cup Lillehammer 2022:

World Cup Lillehammer 2022 starter i morgen og varer hele helgen. Tradisjonen tro er det folkefest i Lillehammer hele første helg i Desember. Da samles verdens beste langrenn-, hopp og kombinert-utøvere for å konkurrere i OL-byen



Konkurransene gjennomføres i Lysgårdsbakkene og på Birkebeineren skistadion. For de som er på skistadion blir det mer en bare sport. Det er en masse aktiviteter for barna, og en mini World Cup hver dag mellom 10-14. For oss som skal kose oss hjemme denne helgen er det bare å sette seg godt til rette og nyte vintersport på sitt beste.

Glem kontroversielle fotball VM: Les videre for å se hvor du får med deg alt fra folkefesten denne helgen.

Langrenn på TV

Fredag 2. desember:

11.00: Langrenn, 10 kilometer, kvinner (TV 2)

12.45: Langrenn, 10 kilometer, menn (TV 2)

Lørdag 3. desember:

09.30: Langrenn, sprintprologer (TV 2)

12.00: Langrenn, sprintfinaler (TV 2)

Søndag 4. desember:

10.40: Langrenn, fellesstart med skibytte 20km, kvinner (TV 2)

12:55: Langrenn, fellesstart med skibytte 20km, menn (TV 2)

Kombinert på TV

Fredag 2. desember:

10.00: Kombinert, hopp, kvinner (TV 2)

14.30: Kombinert, langrenn 5km, kvinner (TV 2)

Lørdag 3. desember:

08.45: Kombinert, hopp. menn (TV 2)

14.05: Kombinert, langrenn 5km, kvinner (TV 2)

14.45: Kombinert, langrenn 10 km , menn (TV 2 )



Søndag 4. desember:

09.30: Kombinert, hopp, menn (TV 2)

14.45: Kombinert, langrenn 10 km, menn (TV 2)





Hopp på TV denne helgen

Fredag 2. desember:

17.30: Hopp, kvalifisering, kvinner (TV 2 Play)

Lørdag 3. desember:

16.25: Hopprenn, kvinner (TV2 Play)

Søndag 4. desember:

15.40: Hopp, kvalifisering, kvinner (TV2 Play)

16.25: Hopp, kvinner, stor bakke (TV 2 Play)

Slik ser du World Cup Lillehammer i Norge

Det meste av helgens arrangement vises på TV2 Direkte. Om du skal få med deg alt, må du skaffe deg et TV2 Play abonnement: TV2 Play Familie og Sport.



Med denne pakken kan du se masse vintersport og et stort utvalg av serier og nye filmer hver måned. Du får også tilgang til nyheter, TV 2s direktekanaler og et bredt spekter av annen sport. Pris 239kr/mnd (Kampanje med første mnd gratis frem til 31.12)

Slik ser du World Cup Lillehammer om du befinner deg utenlands

Rettighetsinnehaver TV2, har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

