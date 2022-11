DC må lære leksa fra The Batman eller Joker for å lykkes

DC Studios har ikke mindre enn to nye kreative ledere, men en kommentar fra David Zaslav, Warner Bros administrerende direktør, reiser bekymring for om gamle feil kan gjentas i neste kapittel av tegneseriegigantens filmdivisjon.

Under en investorsamtale den 3. november berømmet Zaslav DC Studios nye styreledere James Gunn og Peter Safran, og sa: "De har en kraftig visjon og plan med en mer enhetlig kreativ tilnærming som vil gjøre oss i stand til å realisere den fulle verdien av en av verdens mest ikoniske franchiser» (via The Hollywood Reporter).

Enhetlig. Kreativ. Tilnæring. Det er vanskelig å si nøyaktig hva Zaslav mener her, men det reiser spørsmålstegn ved om DC har lært noe fra fortiden.

Mange av problemene til tidlige DC-filmer lå i deres stillestående, grå estetikk – fra den kreative visjonen til Zack Snyder. En dyktig filmskaper som likevel aldri burde ha fått lov til å dominere DCs kreative palett. Resultatet ble en serie kreativt ueventyrlige filmer, "Justice League" inkludert. Filmene ble tvunget inn i en og samme mal for prøve å opprettholde en sammenhengende tråd, i stedet for å la individuelle filmer skinne av egen kraft.

DCs største (og nyeste) suksesser kommer fra en vilje til å prøve nye ting, noe som lar et mylder av særegne kreative visjoner løpe fritt.

Todd Philips Joker-film ble en umiddelbar kultklassiker, og ga oss den ikoniske skurkens opprinnelseshistorie med Oscar-vinneren Joaquin Phoenix i hovedrollen. Filmen var langt unna de historielette actionfilmene fra Snyders regime. Den får også en etterlengtet oppfølger, "Joker: Folie à Deux", i 2024. Matt Reeves ferske noir-krim "The Batman" viser også nivået av originalitet og oppfinnsomhet som kan fødes når forskjellige regissører står fritt til å omfavne sin egen estetikk.

The Suicide Squad er et lysende eksempel på hva som kan skje når regissøren får full kunstnerlig frihet.. (Image credit: Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics)

James Gunns reboot av "The Suicide Squad", et par år etter DCs katastrofale første forsøk på å bringe teamet av antihelter til skjermen, er også et tydelig eksempel på hvor viktig det er å endre kreativ retning med jevne mellomrom. Vi ser allerede bekymringsfulle tegn på dette i DCs valg å knytte Viola Davis Amanda Waller inn i en voksende liste over superheltfilmer på måter som rett og slett ikke fungerer (se denne utmerkede Polygon (Åpnes i ny fane)-artikkelen for en fullstendig oversikt), inkludert den nylig utgitte Black Adam.

Marvel er åpenbart den klare vinneren når det gjelder å etablere filmunivers, og DC blir stående nølende på startstreken når de prøver å konkurrere direkte. Når det er sagt; samtidig som Marvels evne til å knytte forskjellige historier sammen er engasjerende, finns det også en sentral svakhet. Det krever sitt fan for å holde orden på hvem som er hvem i hvilken film. Hvis DC fokuserer mer på populære karakterer og filmserier, slik at de kan stå på egen hånd, åpner det for mer kreativ risiko og den variasjonen Marvel så sårt mangler.

Vi håper at utnevnelsen av Gunn og Safran bidrar til å dempe eventuelle tendenser til homogen filmskaping som Zaslav gir uttrykk for. Tross alt har paret vært medvirkende til å snu DCs filmlykke, og har både "The Suicide Squad" og "Peacemaker" for HBO Max (Åpnes i ny fane) på sin kappe. La oss håpe de fortsetter sin gullrekke.

