Slik ser du MotoGP 2021 live på nett: Få med deg alle Grand Prix-stevnene

MotoGP 2021 har beint frem vært en berg- og dalbane, akkurat som vi forventet. Vinnerrekken til Jack Miller er over, og Quartararo er tilbake i form, og fasiten er at man knapt har tid til å blunke. Gå ikke glipp av en eneste runde, følg vår guide nedenfor – slik ser du MotoGP live, uansett hvor du befinner deg i verden.

I 2020-sesongen fikk vi se ni ulike løpsvinnere, der fem av disse aldri har stått høyere på podiet enn de gjorde. Joan Mir sikret seieren for Suzuki, på tross at han kun vant ett løp, COVID-19 og en skade på tampen av sesongen for Marc Marquez, som har vunnet MotoGP-sirkuset seks ganger tidligere, gjorde sluttløpende turbulente. Jack Millers gode flyt, som resulterte i to seiere etter fem års opphold fra toppsjiktet, og Bagnaias stadige pallplasseringer gir oss en underholdende tilbakevending til normalen – om man noensinne kan kalle MotoGP-sirkuset for normalt.



Vi føler også at vi bør nevne Jason Dupasquier, Moto3-stjernen som på tragisk vis gikk bort i slutten av mai – du vil bli savnet.

2021 MotoGP livestrøm Dato: 28. mars—14. november Neste evenement: Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland, Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal (20. juni) Livestream: Viaplay Se hvor enn du befinner deg: Prøv vår VPN-testvinner, få pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd

Ducati er regjerende mestrene blant motorsykkelprodusentene takket være Andrea Dovizioso og Danilo Petrucci, men førstnevnte har nå forlatt laget, og kan finne på å bli en mare for sine tidligere kolleger.



Ducatis vei til seieren ble brolagt av et trekk på 50 poeng for Yamahas del, som hadde et par trippelvinnere i stallen med Fabio Quartararo og Franco Morbidelli. Red Bulls Miguel Oliveira vant også flere løp, men hadde ikke samme kontinuerlige driv som Mir.



I kjølvannet av at 2020-løpene utelukkende måtte avholdes i Europa, stort sett i Spania, så er MotoGP tilbake på verdensscenen. Det går at vi nok en gang kommer til å få oppleve fantastiske baner som Philips Island, Assen og hastighetsmekkaet Mugello.



Er du klar for hver gåsehudfremkallende sving? Studer guiden nedenfor for å få rede på hvordan du kan se hver eneste MotoGP-livesending, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du MotoGP 2021 om du er utenlands

Om du skulle finne på å være utenlands når MotoGP-sesongen pågår er sannsynligheten stor for at du ikke får samme innhold som du gjør når du er hjemme. Viaplay blokkerer tilgang til alle som forsøker å få tilgang til sendingene utenfor landegrensene. Dette er en form for geoblokkering, med andre ord sperring av tilgang om man er utenfor de digitale grensene til et område.



Heldigvis så finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er kjekk programvare som lar deg omgå de digitale grensene og derfor kan få tilgang til MotoGP-sendingene selv når du befinner deg utenlands. Dette er lovlig, rimelig og svært enkelt i bruk.

MotoGP 2021 løpsoppsett: Grand Prix-datoene

28. mars: MotoGP Qatar - Vinner: Maverick Viñales

- Vinner: Maverick Viñales 4. april : MotoGP Doha - Vinner: Fabio Quartararo

- Vinner: Fabio Quartararo 18. april: MotoGP Portugal - Vinner: Fabio Quartararo

- Vinner: Fabio Quartararo 2. mai: MotoGP Spania - Vinner: Jack Miller

- Vinner: Jack Miller 16. mai: MotoGP Frankrike - Vinner: Fabio Quartararo

- Vinner: Fabio Quartararo 30. mai: MotoGP Italia - Vinner: Fabio Quartararo

- Vinner: Fabio Quartararo 6. juni: MotoGP Katalonia - Vinner: Miguel Oliveira

- Vinner: Miguel Oliveira 20. juni: MotoGP Tyskland

27. juni: Moto GP Nederland

11. juli: MotoGP Finland

15. august: MotoGP Østerrike

29. august: MotoGP Storbritannia

12. september: MotoGP Aragón

19. september: MotoGP San Marino

3. oktober: MotoGP Japan

10. oktober: MotoGP Thailand

24. oktober: MotoGP Australia

31. oktober: MotoGP Malaysia

14. november: MotoGP Valencia

Så ser du MotoGP i Norge

Viaplay sender hele MotoGP-sesongen, både på nett og på Viasport 3 (gjerne vi Allente).



Tjenesten har ingen bindingstid, og om du ønsker å få tilgang til sportsinnholdet på nett kan du tegne et abonnement på Viaplay Total til 329 kroner i måneden – gjør man det får man også tilgang til filmer og serier. Det finnes ingen egen pakke for kun sport.



Hvis du befinner deg utenlands og vil se de samme MotoGP-sendingene som du har hjemme i stua, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Hvis du overhodet ikke er interessert i det øvrige innholdet Viaplay tilbyr kan du heller skaffe deg et abonnement direkte fra MotoGPs hjemmesider. Her får man valget mellom enten et månedlig abonnement eller et sesongkort som varer ut året. Prisene ligger på €29,99 (omlag 300 kroner) for månedsabonnement eller €105,99 (omlag 1060 kroner) for hele sesongen.

Hva er MotoGP?

Om du nylig har fått øynene opp for sporten, så kan det være greit med en liten gjennomgang.



Mesterskapet har eksistert siden 1949, hvilket gjør dette til det eldste motorsportmesterskapet i verden. Sesongen foregår vanligvis over hele verden, med 19 løpsarrangementer fordelt utover 15 land og flere kontinenter. I 2020, så satte dog pandemien stopp for det vanlige programmet, og resultatet ble færre løp og færre arenaer.



Et Grand Prix-evenement strekker seg over tre dager, der de første to dagene brukes til trening og kvalifiseringsløp, mens selve hovedkonkurransen finner sted på søndager.

MotoGP er det høyeste nivået innen motorsykkelsporten, og alle de store produsentene deltar med sine egne lag, inkludert Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha og KTM. Alle tohjulinger på dette nivået ligger på 1000 cc, noe som gjør at disse monstermaskinene har mer enn nok krutt. Hastighetsrekorden ligger på 356,5 km/t, noe som vitner om relativt hissige motorsykler.



Nivået under MotoGP er Moto2, dette er løp som kjøres med motorer på 600 cc, mens Moto3 (neste nivå ned) har motorer på 250 cc. Både Moto2 og Moto3 har en nedre aldersgrense på 16 år (for å delta i MotoGP må førerne være over 18 år.) De to lavere nivåene fungerer som trening, slik at førere kan lære seg sporten, og eventuelt ta spranget til den gjeveste turneringen – nemlig MotoGP. Det finnes til og med en MotoE-konkurranse, der man kjører elektriske motorsykler.



2021-sesongen er den 73 i rekken for MotoGP som mesterskap, og fortsetter spenningen fra fjoråret der Suzukis Joan Mir dro i land seieren, tett etterfulgt av Yamahas Morbidelli og Susuzkis Álex Rins på tredje.