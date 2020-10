Black Friday 2020 Nederland en België: de allerbeste deals vanaf 27 november

Het is weer bijna tijd voor Black Friday, het koopjesfestijn dat intussen is uitgegroeid tot een wereldwijd gegeven. Aanvankelijk duurde Black Friday ook daadwerkelijk een dag, maar door het grote succes spreken we nu van een Black Friday Weekend of zelfs een Black Friday Week. Naar jaarlijkse gewoonte staan wij klaar om jou te helpen bij je zoektocht naar de beste deals!

Tijdens Black Friday geven zowat alle handelszaken tijdelijk korting op verschillende producten in hun aanbod. De technologiesector doet natuurlijk ook mee, dus als je nog op zoek zou zijn naar een nieuwe laptop of smartphone, dan is dit het uitgelezen moment. Overnachten voor de winkel is trouwens niet meer nodig, aangezien alle kortingen vandaag de dag ook van kracht zijn in webwinkels zoals die van bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Om Black Friday voor jou aangenamer te maken, geven we hieronder wat essentiële info, voorbereidingstips en vooruitzichten. Eens er concrete deals bekend zijn, voegen we die ook toe aan dit artikel.

Black Friday 2020: datum

Wat betreft essentiële info over Black Friday, is de datum veruit het belangrijkste om te weten. Neem dus even je agenda bij de hand en duid vrijdag 27 november aan. Zoals we al aanhaalden, is de tijd dat Black Friday ook daadwerkelijk een dag duurde al lang verstreken. Zowat overal spreken we nu van een Black Friday Week. We verwachten dus dat de deals dit jaar van start gaan op maandag 23 november. Sommige verkopers zouden zelfs het weekend daarvoor al met enkele deals kunnen komen, dus hou je ogen alvast open.

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er maandag 2 december nog steeds koopjes te vinden. Dan is het namelijk Cyber Monday, wat volledig in het teken staat van techdeals. Meer over wat beide dagen zo uniek maakt, lees je in ons Black Friday versus Cyber Monday vergelijkingsartikel.

Vorig jaar kozen de meeste retailers voor een volledige Black Friday Week en daarom verwachten we dit jaar hetzelfde. Naar jaarlijkse gewoonte houden wij bol.com, Coolblue en MediaMarkt extra goed in de gaten omdat zij vaak de meeste/beste deals hebben.

Black Friday deals: verwachtingen

Wat betekent Black Friday dan voor populaire artikels als AirPods en laptops? Ten eerste zal de online verkoop nog belangrijker zijn. Nu het coronavirus aan zijn tweede golf is begonnen, is het nog steeds afgeraden om uitgebreide winkeltochtjes te doen met heel het gezin.

Vorig jaar zagen we een grote interesse bij smartwatches, smartphones en Apple-producten en dat verwachten we dit jaar ook. Oudere technologie zoals de iPhone 11 en de Samsung Galaxy Watch Active 2 krijgt gegarandeerd mooie kortingen. Dit jaar zullen we ook extra veel kortingen zien bij de PS4 en Xbox One, aangezien hun respectieve opvolgers eind november al in de winkelrekken liggen. Dit is dus hét moment voor retailers om hun resterende stock aan bodemprijzen de deur uit te krijgen.

Sinds jaar en dag zien we daarnaast massaal kortingen op televisies verschijnen tijdens Black Friday. Als je dus een 4K tv zou willen, maar de hoge prijzen je tegenhouden, dan is dit het uitgelezen moment om op zoek te gaan naar het juiste model voor jou. De opkomst van 8K tv's is een tweede reden waarom de iets oudere 4K-modellen nu nog hogere kortingen zullen krijgen. Kortom, genoeg redenen om je tv te upgraden.

Tot slot verwachten we nog veel kortingen bij de Chromebooks. Deze kleine laptops met Chrome OS als alternatieve besturingssysteem zijn sowieso al erg goedkoop en worden op Black Friday nog goedkoper. Vorig jaar zagen we zelfs meerdere modellen zakken onder de 200 euro!

Black Friday 2020: tips

Onze eerste tip voor Black Friday is heel makkelijk: bereid je voor. Er zijn enorm veel kortingen tijdens Black Friday en je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Gelukkig zijn de boswachters van TechRadar in de buurt om je de weg te wijzen.

Op TechRadar vind je namelijk naar aanloop van en tijdens Black Friday verschillende lijsten met de beste deals per productcategorie. Op die manier hoef jij geen twintig webshops te bezoeken om de beste laptopdeal te vinden en kan je in onze overzichten zien welke acties er zijn.

Deze tweede tip is in een bepaald opzicht even belangrijk als de eerste: stel zoveel mogelijk aankopen uit. Als je eraan denkt om je smartphone te vervangen, eindelijk te investeren in een soundbar of wil overstappen naar een 4K tv, wacht je nu beter tot Black Friday. Bij de acties zitten allerlei producten, zowel oud als nieuw. Koop dus geen gloednieuwe iPhone 12 met de gedachte "dat die toch niet in de aanbieding zal staan", want in de jaren hiervoor zijn er al enkele iPhone-modellen opgedoken met kortingen.

Onze laatste tip luidt als volgt: wees er snel bij. Een Black Friday Week geeft je meer tijd om te shoppen, maar vergeet niet: op = op. Als je maandag een leuke koptelefoon ziet en hem vrijdag pas besluit te kopen, dan kan de voorraad op zijn. Vroeger kampeerden mensen soms voor winkels om meteen bij openingstijd de beste deals weg te kapen. Online webshops hebben daar gelukkig verandering in gebracht. Vaak zijn de Black Friday deals vanaf middernacht meteen beschikbaar, dus hoef je niet te wachten tot de opening van de fysieke winkels de volgende ochtend.

Bekijk ons uitgebreide Black Friday tip-artikel om je als een echte professional voor te bereiden.

De beste Black Friday deals van vorig jaar

Sony WH-1000XM3 voor €241,80 i.p.v. €379 Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Zeker nu je het apparaat voor enkele tientjes minder kunt kopen bij bol.com, is de Sony WH-1000XM3 een slimme aankoop.Deal bekijken

Apple iPhone XR 128GB voor €628,26 i.p.v. €849 De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastischDeal bekijken

Sonos One voor €169 i.p.v. €219 Bijna iedereen is overtuigd van het geluid van de Sonos One. Daarnaast is hij compatibel met zowel Alexa als Google Assistant zodat je hem kan gebruiken om je smart home-apparaten aan te sturen.Deal bekijken

Sony WF-1000XM3 voor €188 i.p.v. €239 De volledig draadloze oortjes van Sony zijn door ons bekroond tot de beste in hun soort van dit jaar. De Sony WF-1000XM3 geven je topklasse geluid in combinatie met noise-cancelling, ambient sound en een goede batterijduur.Deal bekijken