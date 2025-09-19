ExpressVPN simplifie l’usage de son VPN iPhone avec sa nouvelle mise à jour

La dernière mise à jour d’ExpressVPN pour iOS ajoute désormais la prise en charge de Siri, des widgets, des raccourcis et des automatisations

Il est possible de configurer ExpressVPN pour qu’il s’active automatiquement lors de la connexion à certains réseaux

Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctions pour iOS 26, mais elles restent également compatibles avec les versions précédentes

ExpressVPN a dévoilé une intégration améliorée avec iOS, avec la prise en charge de Siri, des widgets, des raccourcis et des automatisations.

Ces nouveautés arrivent tout juste après la sortie de la gamme iPhone 17, mais elles fonctionnent aussi bien sur les anciennes versions d’iOS que sur iOS 26.

Grâce à ces nouvelles options, l’utilisateur bénéficie d’un meilleur contrôle sur l’accès au VPN via ExpressVPN. Plus important encore, elles ouvrent la voie à de nouvelles possibilités d’automatisation, comme la connexion à un serveur VPN lorsque certaines conditions sont réunies (par exemple, se connecter à un réseau Wi-Fi public spécifique).

Ces fonctionnalités inédites sont intégrées à la dernière mise à jour de l’application iOS d’ExpressVPN, pensée pour rendre l’un des meilleurs VPN du marché – selon TechRadar – encore plus rapide à lancer et plus simple à utiliser sur iPhone.

Elles sont déjà disponibles dès maintenant, à condition d’installer la mise à jour la plus récente de l’application.

Contrôle par la voix et par widget

(Image credit: ExpressVPN)

Fini les menus interminables : il est désormais possible de se connecter à ExpressVPN d’un simple geste, soit par une commande vocale à Siri, soit via un widget sur l’écran d’accueil.

Ce widget, au format 2x2 comme l’horloge de l’iPhone, offre une « protection en un seul geste ». Une simple pression suffit pour établir ou interrompre la dernière connexion utilisée. Tant que l’application ExpressVPN est à jour, le widget peut être ajouté de manière classique (appui long sur l’écran d’accueil, puis Éditer et Ajouter un widget).

Pour une navigation privée mains libres, Siri reprend aussi le dernier serveur ExpressVPN utilisé. Ainsi, une commande aussi simple que « Dis Siri, active ExpressVPN » suffit pour relancer la connexion. Une fonction particulièrement utile dans les lieux publics, que ce soit dans un café, un centre commercial ou les transports.

Selon l’annonce d’ExpressVPN, « Pour le moment, Siri reste simple en privilégiant votre dernière connexion – qu’il s’agisse de Londres pour le travail, New York pour le streaming ou Tokyo pour un voyage. » Cela laisse entrevoir des évolutions intéressantes quant à la manière dont l’application choisira les serveurs VPN à l’avenir.

Automatisations et routines pour la connexion ExpressVPN

L’ajout le plus marquant réside sans doute dans la possibilité d’intégrer ExpressVPN aux automatisations. Avec la nouvelle génération de matériel Apple, de plus en plus orientée maison connectée, cette fonctionnalité constitue une première étape vers un contrôle contextuel renforcé du VPN.

L’application mise à jour peut ainsi gérer des raccourcis programmés pour établir une connexion à un serveur précis à une heure déterminée. Elle permet aussi de « configurer ExpressVPN pour qu’il s’active automatiquement lorsqu’un réseau Wi-Fi de café est rejoint », précise le fournisseur.

ExpressVPN laisse également entendre que ces automatisations gagneront en intelligence au fil du temps, en indiquant : « Siri apprendra même à suggérer la bonne action au bon moment. »

Vers une solution VPN pour la maison connectée ?

ExpressVPN rejoint ainsi des concurrents comme NordVPN et ProtonVPN en proposant davantage d’automatisations aux utilisateurs d’iPhone. Toutefois, l’expérience semble moins souple et personnalisable qu’avec ExpressVPN.

Avec cette mise à jour, le service semble vouloir se positionner comme un véritable VPN pensé pour l’écosystème maison connectée. Apple intègre désormais la radio Thread dans ses iPhone et Mac, et étend son support de la plateforme domotique Matter, fondée sur l’interopérabilité et l’automatisation. Dans ce contexte, la stratégie d’ExpressVPN devient évidente.

Il est possible d’essayer dès maintenant ces nouvelles fonctionnalités en mettant à jour l’application iPhone ExpressVPN vers sa dernière version – la mise à jour fonctionne aussi bien avec les anciennes versions d’iOS qu’avec la plus récente, iOS 26.