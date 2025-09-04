ExpressVPN revoit ses tarifs et propose désormais trois abonnements au choix

ExpressVPN a modifié son offre d’abonnements, en ajoutant trois formules : Basic, Advanced et Pro

Tous les forfaits sont proposés en version mensuelle, annuelle ou biennale

Le fournisseur affirme qu’il s’agit du changement le plus important de ses seize années d’existence

ExpressVPN vient de refondre son offre, en introduisant trois niveaux d’abonnement pour plus de flexibilité.

Dès aujourd’hui, 2 septembre, il est possible de choisir entre un plan Basic, Advanced ou Pro selon ses besoins. Ces nouvelles formules conservent la garantie de remboursement de 30 jours et offrent désormais davantage de connexions simultanées, avec un maximum de 14 contre 8 auparavant, selon le plan retenu.

Ce virage, présenté par l’entreprise comme « l’un des changements les plus significatifs de ses seize ans d’histoire », permet également à ExpressVPN de combler enfin l’écart tarifaire qui le séparait de ses principaux concurrents, un point régulièrement critiqué ces dernières années.

Qu’est-ce qui a changé ?

Depuis son lancement en 2009, ExpressVPN ne proposait qu’un seul type d’abonnement. Le choix se limitait uniquement à la durée de souscription.

« Cette simplicité a contribué à bâtir l’un des services de confidentialité les plus fiables au monde. Mais Internet a changé. Les usages aussi, et avec eux les besoins pour rester protégé », explique le fournisseur.

Désormais, chaque nouveau client ExpressVPN choisira entre trois formules disponibles en trois durées différentes. Plus l’engagement est long, plus l’offre est avantageuse : l’abonnement d’un an ajoute trois mois gratuits, celui de deux ans en offre quatre.

Autre point clé, le nombre maximal d’appareils couverts a augmenté dans toutes les formules. Le plan Basic passe par exemple de 8 à 10 connexions simultanées, et cela malgré une baisse de prix.

Voici un aperçu des nouveaux abonnements ExpressVPN :

Basic – Accès au service VPN et à un bloqueur de publicités basé sur le DNS, pour un maximum de 10 appareils simultanément. Prix à partir de 3,49 dollars par mois.

– Accès au service VPN et à un bloqueur de publicités basé sur le DNS, pour un maximum de 10 appareils simultanément. Prix à partir de 3,49 dollars par mois. Advanced – Inclut le VPN, l’outil de blocage DNS, un gestionnaire de mots de passe intégré (ExpressVPN Keys), 3 jours de données mobiles illimitées via eSIM, une surveillance d’identité avec alertes en cas de fraude et un service de restauration d’identité. Jusqu’à 12 appareils connectés, dès 4,49 dollars par mois.

– Inclut le VPN, l’outil de blocage DNS, un gestionnaire de mots de passe intégré (ExpressVPN Keys), 3 jours de données mobiles illimitées via eSIM, une surveillance d’identité avec alertes en cas de fraude et un service de restauration d’identité. Jusqu’à 12 appareils connectés, dès 4,49 dollars par mois. Pro – Ajoute aux avantages du plan Advanced : 5 jours de données eSIM illimitées, des rapports de crédit mensuels, une IP dédiée et des services de suppression de données. Le nombre de connexions simultanées grimpe à 14, à partir de 7,49 dollars par mois.

Chaque formule répond à des besoins différents, tout en maintenant le cœur de la protection attendue par les utilisateurs, précise l’entreprise.

« Certains souhaitent simplement retrouver l’expérience VPN fiable qu’ils connaissent déjà. D’autres recherchent davantage : données pour voyager, sécurité des mots de passe, suivi d’identité ou couverture élargie des appareils », souligne ExpressVPN, qui assure que « la confidentialité reste au centre de chaque offre ».

À noter que l’option Identity Defender, comprenant la surveillance d’identité et le service de suppression de données, est réservée pour l’instant aux utilisateurs basés aux États-Unis.

Par ailleurs, les abonnés Advanced et Pro bénéficient de réductions exclusives sur le routeur maison ExpressVPN Aircove, intégrant le VPN : jusqu’à 50 % pour le plan Advanced et 75 % pour le plan Pro.

Les abonnés actuels ne verront aucun changement dans leur offre. Ils pourront toutefois basculer vers une nouvelle formule s’ils le souhaitent.

ExpressVPN

Le meilleur VPN pour débutants Test après test, ExpressVPN conserve sa place sur le podium du classement TechRadar. Ses applications faciles à utiliser intègrent des fonctions de sécurité avancées (bloqueur de publicité intégré, kill switch, protocole maison Lightway compatible post-quantum), une stricte politique de non-conservation des logs et des performances irréprochables. L’offre est désormais plus abordable, avec plusieurs formules permettant d’éviter de payer pour des options inutilisées. Et comme toujours, il est possible d’essayer ExpressVPN sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.