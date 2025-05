Les applications ExpressVPN ont reçu deux mises à jour majeures en moins d'une semaine : voici ce qui a changé

Les applications mobiles d’ExpressVPN viennent de bénéficier d’un relooking majeur

Cette mise à jour importante a été déployée quelques jours seulement après le lancement de la nouvelle version AircoveOS v5.3.

Les deux évolutions promettent des performances plus rapides et plus fluides.

ExpressVPN annonce une expérience encore améliorée après avoir mis à jour en profondeur plusieurs de ses applications.

C’est le routeur VPN intégré, Aircove, qui a été le premier à faire peau neuve. Depuis le 22 mai 2025, la version AircoveOS v5.3 propose une interface plus intuitive, facilitant la gestion des fonctions principales et des paramètres.

Quelques jours plus tard, ExpressVPN a également lancé une version entièrement repensée de ses applications mobiles. L’objectif reste le même : rendre le VPN "plus rapide, plus intelligent et plus agréable à utiliser sur toutes les plateformes", comme le précise le fournisseur.

Les nouvelles applis mobiles d’ExpressVPN

Bien que déjà considéré comme l’un des services VPN les plus performants et faciles à utiliser, ExpressVPN a souhaité aller encore plus loin pour les utilisateurs mobiles.

Les applications iOS et Android bénéficient désormais d’un design plus épuré et plus rapide (voir visuel ci-dessous), rendant l’utilisation plus fluide au quotidien.

Elles intègrent notamment un outil de test de vitesse intégré, permettant d’évaluer en temps réel les performances du serveur utilisé, et d’identifier les alternatives les plus rapides. Un vrai plus pour celles et ceux qui utilisent ExpressVPN pour le streaming ou les jeux en ligne.

Autre nouveauté : une vue cartographique fait son apparition. Elle permet de visualiser sa localisation de manière plus intuitive, notamment lors de changements fréquents de pays ou de région.

Une nouvelle vue cartographique des serveurs (à droite) et un test de vitesse (à gauche) ont pour objectif d'aider les utilisateurs à choisir le serveur le mieux adapté à leurs besoins. (Image credit: ExpressVPN)

Avec cette mise à jour, la fonction Smart Location – qui connecte automatiquement à l’emplacement optimal – devient encore "plus intelligente".

"Elle se base sur la vitesse, la latence et la distance pour suggérer les meilleurs serveurs, et affiche en tête de liste les 3 à 5 emplacements les plus rapides", explique le fournisseur dans un article de blog.

Par ailleurs, les utilisateurs iPhone peuvent désormais choisir le protocole OpenVPN, en plus des options déjà disponibles Lightway et IKEv2.

"Lightway reste le protocole recommandé pour sa rapidité, sa fiabilité et sa sécurité, mais chaque utilisateur a des besoins différents. L’ajout d’OpenVPN sur iOS apporte donc plus de flexibilité et de contrôle", souligne ExpressVPN.

Le déploiement de cette mise à jour a débuté le 27 mai, avec une disponibilité complète prévue pour tous les utilisateurs d’ici le 30 mai.

ExpressVPN AircoveOS v5.3

Le réaménagement d’Aircove et de sa version mobile Aircove Go poursuit un objectif clair : renforcer l’infrastructure de base pour rendre l’expérience plus stable et plus simple.

"Que l’on soit en train de streamer, de gérer plusieurs appareils ou de configurer un routeur pour la première fois, le temps passé à résoudre des problèmes techniques sera considérablement réduit", indique l’annonce officielle.

Pour y parvenir, plusieurs ajustements techniques ont été mis en œuvre : mise à jour de composants système clés comme le noyau Linux et les pilotes Wi-Fi, et meilleure gestion des composants matériels internes.

Concrètement, le paramétrage des groupes d’appareils devient plus rapide, avec moins de défilement nécessaire, et la possibilité de définir immédiatement un emplacement VPN lors de la création du groupe.

La gestion s’en trouve également simplifiée grâce à une fonction glisser-déposer optimisée et à un nouveau menu déroulant. Ces changements s’avèrent particulièrement utiles sur mobiles et tablettes.

Des astuces de configuration pratiques et des animations plus fluides faciliteront aussi la prise en main pour les nouveaux utilisateurs de routeurs VPN.

Enfin, des améliorations liées à Wi-Fi Link et au contrôle parental font partie des prochaines nouveautés à venir pour les utilisateurs d’Aircove.